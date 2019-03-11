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Менеджер Юлии Началовой прокомментировал сообщения СМИ о ее госпитализации

11 марта в прессе появились слухи о том, что Юлия Началова попала в больницу. Несколько часов спустя менеджер певицы сделал заявление о состоянии ее здоровья.
СМИ сообщили о том, что Юлия Началова попала в реанимацию
СМИ сообщили о том, что Юлия Началова попала в реанимацию

Утром 11 марта в прессе появились новости о том, что 38-летняя Юлия Началова экстренно госпитализирована в Москве. По информации сайта телеканала РЕН ТВ, у певицы обострилось хроническое заболевание, от которого она страдает уже несколько лет — подагра. Кроме того, сообщалось, что у Началовой резко повысился уровень сахара в крови.

Спустя некоторое время менеджер певицы Владимир Белов решил разъяснить ситуацию — об этом пишет телеканал 360°. По словам мужчины, с Юлией все в порядке, а информация о ее госпитализации не соответствует действительности. 

«Не знаю, где вы такие новости берете. Все хорошо, все в порядке», — рассказал Белов журналистам.

К слову, сама Началова также не давала фанатам поводов для беспокойства и не жаловалась на плохое самочувствие. Более того, несколько часов назад певица поделилась в своем Инстаграме фото, сделанным, судя по геолокации, в столице Италии. «Как я люблю этот чудесный город! Рим для меня — это эмоции, вкуснейшая еда, мода, архитектура, фонтаны, испанская лестница, сладкий итальянский язык, люди, жесты, спагетти и ощущение праздника», — написала под публикацией знаменитость (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Какой милый вброс информации. Как не стыдно Юле и ее менеджменту спекулировать на сообщениях связанных с и так плохим ее здоровьем.поистине - ничего святого. Деньги не пахнут.стыд

  • Дыма без огня не бывает...

  • Здоровья не шутят. Если это был пиар

  • Я думаю, что там дело в употреблении возможно, запрещенных веществ и проблемах с алкоголем.и это прикрывают подагрой, сахарным диабетом и чем угодно.

  • Сыпаться тётя-трансформер по частям стала

  • Зачем эта утка, бред, да и издание подсудное дело пострадает, репутация. А может и прав её не лишали, а может на видео в алкогольном опьчнении не была она.

  • Да там все ясно давно. Похудела, потолстела, грудь сделала, грудь вынула, операции.Она сама себя непринимает...с юности у нее неприятие внешности, это псхологическое...вот и сгорает раньше времени,потому что у нее программа на самоуничтожение

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