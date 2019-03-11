Менеджер Юлии Началовой прокомментировал сообщения СМИ о ее госпитализации

11 марта в прессе появились слухи о том, что Юлия Началова попала в больницу. Несколько часов спустя менеджер певицы сделал заявление о состоянии ее здоровья.

СМИ сообщили о том, что Юлия Началова попала в реанимацию

Утром 11 марта в прессе появились новости о том, что 38-летняя Юлия Началова экстренно госпитализирована в Москве. По информации сайта телеканала РЕН ТВ, у певицы обострилось хроническое заболевание, от которого она страдает уже несколько лет — подагра. Кроме того, сообщалось, что у Началовой резко повысился уровень сахара в крови.



Спустя некоторое время менеджер певицы Владимир Белов решил разъяснить ситуацию — об этом пишет телеканал 360°. По словам мужчины, с Юлией все в порядке, а информация о ее госпитализации не соответствует действительности.

«Не знаю, где вы такие новости берете. Все хорошо, все в порядке», — рассказал Белов журналистам.

1 2 3 4 5 Менеджер певицы опроверг слухи об ухудшении ее здоровья

К слову, сама Началова также не давала фанатам поводов для беспокойства и не жаловалась на плохое самочувствие. Более того, несколько часов назад певица поделилась в своем Инстаграме фото, сделанным, судя по геолокации, в столице Италии. «Как я люблю этот чудесный город! Рим для меня — это эмоции, вкуснейшая еда, мода, архитектура, фонтаны, испанская лестница, сладкий итальянский язык, люди, жесты, спагетти и ощущение праздника», — написала под публикацией знаменитость (орфография и пунктуация автора сохранены).

