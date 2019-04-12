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Алла Пугачева перенесла операцию незадолго до концерта в Кремле

Накануне юбилейного концерта в Кремле Алла Пугачева перенесла операцию в одной из израильских клиник. По словам артистки, на это ей пришлось пойти ради того, чтобы решить проблемы с голосом.
Алле Пугачевой сделали операцию
Алле Пугачевой сделали операцию

Последние несколько месяцев Алла Пугачева усердно готовится к юбилейному концерту в честь своего 70-летия, который состоится в Кремлевском Дворце 17 апреля. Некоторое время назад стало известно, что певица перенесла хирургическую операцию в Израиле.

«Пищевод был не в порядке, а он же связан с диафрагмой, оттуда и шли все проблемы. Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь», — рассказала Примадонна корреспонденту «МК».

Артистка добавила, что этот концерт очень много для нее значит. «Главная мотивация — это дети», — пояснила она.

  • Артур Гаспарян, Алла Пугачева
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    Примадонна решилась на хирургическое вмешательство из-за проблем с голосом
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Пугачева также поведала, что в преддверии выступления старается беречь голосовые связки, ведь петь она собирается исключительно вживую. «Это совершенно другая энергетика. Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать», — заверила она.

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12 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Алла Пугачева, Артур Гаспарян

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