Алла Пугачева перенесла операцию незадолго до концерта в Кремле

Последние несколько месяцев Алла Пугачева усердно готовится к юбилейному концерту в честь своего 70-летия, который состоится в Кремлевском Дворце 17 апреля. Некоторое время назад стало известно, что певица перенесла хирургическую операцию в Израиле.
Артистка добавила, что этот концерт очень много для нее значит. «Главная мотивация — это дети», — пояснила она.
Пугачева также поведала, что в преддверии выступления старается беречь голосовые связки, ведь петь она собирается исключительно вживую. «Это совершенно другая энергетика. Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать», — заверила она.