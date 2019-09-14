В СМИ появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк

Еще вчера концертный директор Анастасии Заворотнюк утешил поклонников тем, что совсем скоро актриса сама прокомментирует состояние своего здоровья. Однако 14 сентября снова появились тревожные новости.
По данным телеграм-канала Mash, Анастасию Заворотнюк частично парализовало. «Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука», — информирует издание.
По данным РЕН ТВ, актрису ввели состояние искусственной комы. «Медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки», — сказано на сайте канала. Эту информацию также подтвердил Андрей Разин в интервью «Комсомольской правде». Продюсер сообщил, что жить Анастасии осталось несколько дней.
Менее пугающие, но все равно неутешительные прогнозы дал нейрохирург Александр Тушев, который пообщался с «Вечерней Москвой»: «Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года».
Родные и представители Анастасии Заворотнюк до сих пор не подтвердили ни одну из появившихся новостей. Поклонники надеются, актриса вскоре сама выйдет на связь.