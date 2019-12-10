Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ирина Понаровская вспомнила, как в 26 лет из-за голодания пережила клиническую смерть

Обычно о своей молодости Ирина Понаровская вспоминает на радостной ноте. Однако недавно певица рассказала о страшном событии, случившемся с ней в начале творческой карьеры.
Ирина Понаровская
Ирина Понаровская

10 декабря Ирина Понаровская стала новой героиней шоу «Судьба человека» на телеканале Россия-1. За время интервью 66-летняя звезда успела рассказать о многом: о личной жизни, о перипетиях судьбы и о карьере в шоу-бизнесе и кинематографе. 

Также Ирина Витальевна поведала о наличии проблем со здоровьем. 

Понаровская призналась, что страдала от недомоганий уже в довольно молодом возрасте. А в 1979 году, когда ей было 26 лет, она пережила... клиническую смерть. 

Ирина Понаровская
Ирина Понаровская (архивное фото)

В юности звезда была достаточно крупной девушкой, поэтому постоянно сидела на жестких диетах, а то и вовсе голодала. И когда к этому прибавились интенсивные сценические нагрузки, Понаровская стала регулярно плохо себя чувствовать.  

Однажды, во время работы над спектаклем «Орфей и Эвридика», актриса упала в голодный обморок. 

Коллеги сразу же доставили знаменитость в больницу, где стало известно, что она не просто потеряла сознание, а на фоне болевого шока впала в кому. Как оказалось, во время спектакля у Ирины Витальевны начали выходить камни из почек — и она об этом, конечно же, не подозревала. 

«Я видела, что лежу, а потом вижу, как меня несут. А потом лечу, вылетаю на свет — и такая красота бесконечная, такое ощущение, что все золотом залито, но источника света нет. Мне было очень легко, я чувствовала, что я будто мыльный пузырь. Реаниматологи потом мне рассказали, что, когда я очнулась, когда сердце забилось, я спросила ''зачем''», — вспоминает артистка. 

После случившегося Понаровская быстро нашла ответ на свой вопрос: «Для того, чтобы стать стройной, красивой, здоровой, дожить до своих лет со здоровым организмом и понять, что важно в этой жизни». Сегодня Ирина Витальевна тщательно следит за своей внешностью и самочувствием. 

Перейти к обсуждению


10 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @irinaponarovskaya/Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru
Теги

Ирина Понаровская

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.