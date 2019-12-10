Ирина Понаровская вспомнила, как в 26 лет из-за голодания пережила клиническую смерть

Обычно о своей молодости Ирина Понаровская вспоминает на радостной ноте. Однако недавно певица рассказала о страшном событии, случившемся с ней в начале творческой карьеры.

Ирина Понаровская

10 декабря Ирина Понаровская стала новой героиней шоу «Судьба человека» на телеканале Россия-1. За время интервью 66-летняя звезда успела рассказать о многом: о личной жизни, о перипетиях судьбы и о карьере в шоу-бизнесе и кинематографе.

Также Ирина Витальевна поведала о наличии проблем со здоровьем.

Понаровская призналась, что страдала от недомоганий уже в довольно молодом возрасте. А в 1979 году, когда ей было 26 лет, она пережила... клиническую смерть.

Ирина Понаровская (архивное фото)

В юности звезда была достаточно крупной девушкой, поэтому постоянно сидела на жестких диетах, а то и вовсе голодала. И когда к этому прибавились интенсивные сценические нагрузки, Понаровская стала регулярно плохо себя чувствовать.

Однажды, во время работы над спектаклем «Орфей и Эвридика», актриса упала в голодный обморок.

Коллеги сразу же доставили знаменитость в больницу, где стало известно, что она не просто потеряла сознание, а на фоне болевого шока впала в кому. Как оказалось, во время спектакля у Ирины Витальевны начали выходить камни из почек — и она об этом, конечно же, не подозревала.

«Я видела, что лежу, а потом вижу, как меня несут. А потом лечу, вылетаю на свет — и такая красота бесконечная, такое ощущение, что все золотом залито, но источника света нет. Мне было очень легко, я чувствовала, что я будто мыльный пузырь. Реаниматологи потом мне рассказали, что, когда я очнулась, когда сердце забилось, я спросила ''зачем''», — вспоминает артистка.



После случившегося Понаровская быстро нашла ответ на свой вопрос: «Для того, чтобы стать стройной, красивой, здоровой, дожить до своих лет со здоровым организмом и понять, что важно в этой жизни». Сегодня Ирина Витальевна тщательно следит за своей внешностью и самочувствием.