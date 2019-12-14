Елена Воробей раскрыла новые подробности о тяжелой операции на позвоночнике, которую перенесла ее 15-летняя дочь

Прошлой весной стало известно, что дочь юмористки Елены Воробей, 15-летняя София, перенесла сложную операцию на позвоночнике. Долгое время девушка страдала от тяжелой формы сколиоза — в какой-то момент ей стала приносить боль даже обычная ходьба.
После операции Соне пришлось проходить долгую реабилитацию и практически учиться заново ходить.
14 декабря Елена Воробей стала гостьей программы «Привет, Андрей!» на телеканале Россия-1. В эфире шоу женщина впервые за долгое время заговорила о болезни дочери.
Тогда Елене материально помогла ее старая подруга по программе «Аншлаг» Регина Дубовицкая.
Кстати, в этот момент Регина Игоревна тоже присутствовала в студии программы. Ей не понравилось, что Елена раскрыла их общий секрет. «Лена, ты все рассказала? Ты ничего не держишь в секрете? Ленка — болтушка», — начала сокрушаться Дубовицкая. Впрочем, Воробей не дала ей продолжить, заявив, что считает свою коллегу человеком большой души. «Я хотела сказать, что были люди, которые поддерживали нас в этой ситуации. Но есть вещи, о которых мы не скажем», — заключила артистка.