Елена Воробей раскрыла новые подробности о тяжелой операции на позвоночнике, которую перенесла ее 15-летняя дочь

В прошлом году единственная дочь Елены Воробей перенесла сложную операцию. Как оказалось, без помощи знаменитой подруги своей матери девушке бы пришлось смириться со своим недугом.

Елена Воробей с дочерью Софией

Прошлой весной стало известно, что дочь юмористки Елены Воробей, 15-летняя София, перенесла сложную операцию на позвоночнике. Долгое время девушка страдала от тяжелой формы сколиоза — в какой-то момент ей стала приносить боль даже обычная ходьба.

Тогда пародистка отвезла единственную наследницу на лечение в Германию.

После операции Соне пришлось проходить долгую реабилитацию и практически учиться заново ходить.

Так выглядел позвоночник Сони до операции

14 декабря Елена Воробей стала гостьей программы «Привет, Андрей!» на телеканале Россия-1. В эфире шоу женщина впервые за долгое время заговорила о болезни дочери.

Пародистка призналась, что она не могла себе позволить отвезти дочь к лучшим специалистам Европы.

Тогда Елене материально помогла ее старая подруга по программе «Аншлаг» Регина Дубовицкая.

1 2 3 ... 10 Регина Дубовицкая сильно помогла семье Елены Воробей

Кстати, в этот момент Регина Игоревна тоже присутствовала в студии программы. Ей не понравилось, что Елена раскрыла их общий секрет. «Лена, ты все рассказала? Ты ничего не держишь в секрете? Ленка — болтушка», — начала сокрушаться Дубовицкая. Впрочем, Воробей не дала ей продолжить, заявив, что считает свою коллегу человеком большой души. «Я хотела сказать, что были люди, которые поддерживали нас в этой ситуации. Но есть вещи, о которых мы не скажем», — заключила артистка.