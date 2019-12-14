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Елена Воробей раскрыла новые подробности о тяжелой операции на позвоночнике, которую перенесла ее 15-летняя дочь

В прошлом году единственная дочь Елены Воробей перенесла сложную операцию. Как оказалось, без помощи знаменитой подруги своей матери девушке бы пришлось смириться со своим недугом.
Елена Воробей
Елена Воробей с дочерью Софией

Прошлой весной стало известно, что дочь юмористки Елены Воробей, 15-летняя София, перенесла сложную операцию на позвоночнике. Долгое время девушка страдала от тяжелой формы сколиоза — в какой-то момент ей стала приносить боль даже обычная ходьба. 

Тогда пародистка отвезла единственную наследницу на лечение в Германию. 

После операции Соне пришлось проходить долгую реабилитацию и практически учиться заново ходить. 

Так выглядел позвоночник Сони до операции
Так выглядел позвоночник Сони до операции

14 декабря Елена Воробей стала гостьей программы «Привет, Андрей!» на телеканале Россия-1. В эфире шоу женщина впервые за долгое время заговорила о болезни дочери. 

Пародистка призналась, что она не могла себе позволить отвезти дочь к лучшим специалистам Европы. 

Тогда Елене материально помогла ее старая подруга по программе «Аншлаг» Регина Дубовицкая. 

Кстати, в этот момент Регина Игоревна тоже присутствовала в студии программы. Ей не понравилось, что Елена раскрыла их общий секрет. «Лена, ты все рассказала? Ты ничего не держишь в секрете? Ленка — болтушка», — начала сокрушаться Дубовицкая. Впрочем, Воробей не дала ей продолжить, заявив, что считает свою коллегу человеком большой души. «Я хотела сказать, что были люди, которые поддерживали нас в этой ситуации. Но есть вещи, о которых мы не скажем», — заключила артистка. 

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14 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Starface, Persona Stars, Legion-Media.ru, Instagram
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Елена Воробей

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3 комментария Добавить комментарий
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  • А что тут удивительного: одна еврейка помогла другой. У них так заведено

  • В Москве есть отличные специалисты, корректирующие данные недуги при помощи корсетов, да, это тяжелее, требует характера и терпения! Да, есть, случаи когда без операции не обойтись. Просто нужно понимание, что не обязательно собирать на модную операцию в Германии. Давайте как-то больше писать и знать о наших!!! специалистах.

  • Рентген пугает. Что это за мамаша, которая до 15 лет ребенка не озаботилась сколиозом и довела её до такого состояния, неужели раньше нельзя было заняться коррекцией?

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