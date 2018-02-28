Бывшая участница телестройки Елена Степунина рассказала о результатах своей борьбы с онкологическим заболеванием. Девушка обратилась к подписчикам с призывом никогда не опускать руки.

1 2 3 ... 13 В апреле 2017 года Елена Степунина узнала, что серьезно больна

27-летняя Елена Степунина поделилась в своем Инстаграме радостной новостью — ее состояние значительно улучшилось. С апреля 2017 года девушка боролась с крупноклеточной лимфомой четвертой степени.



Злокачественная опухоль была неоперабельна, ведь находилась рядом с сердцем. Степунина прошла через многое: были и несколько изматывающих курсов химиотерапии, и ударные дозы гормонов, и нестерпимая физическая боль, и моральный прессинг недоброжелателей.



Из-за того, что Елена поправилась и лишилась волос, ее травили в соцсетях и едва не довели до нервного срыва. Но, кажется, кошмар остался позади.



Степунина выложила снимок, на котором она улыбается: «Все у меня отлично! Тем, кто лечится, я хочу сказать одно: никогда не сдавайтесь! Я не теряла позитив, даже когда было очень плохо, даже когда лечение не помогало. Верьте! 4 стадия не приговор!»





Поклонники порадовались за экс-участницу телестройки: «Дай Бог вам крепкого здоровья! Всегда поражаюсь людям с безмерной силой воли!! Умница!», «Поздравляю!!!! Я так за тебя переживала! А теперь радуюсь от души! Всего тебе хорошего и самое главное крепкого здоровья!!!!!!! Ну все!». Нам остается только присоединиться к теплым пожеланиям фолловеров этой сильной девушки.





