Реалити-шоу «Холостяк» только началось, но зрители уже активно обсуждают героинь. Так, интернет-пользователи раскритиковали 33-летнюю Алису Лисс за силиконовую грудь. На днях девушка поведала, что ей пришлось сделать пластическую операцию из-за страшной болезни.

1 2 3 ... 15 Участница «Холостяка» Алиса Лисс призналась, что у нее был рак груди

Модель Алиса Лисс с первого выпуска шоу «Холостяк» привлекла внимание не только Егора Крида, но и зрителей, которые тут же принялись обсуждать яркую внешность девушки и маммопластику. Некоторые пользователи Сети также раскритиковали Алису и за излишнюю откровенность: она часто публикует горячие снимки в Инстаграме.



На днях Лисс решила ответить на нападки недоброжелателей. Модель посоветовала злопыхателям сначала узнать человека получше, а потом делать о нем какие-либо выводы. Девушка рассказала подписчикам в соцсети, что ее мама и бабушка умерли от рака груди, а потом такой же диагноз поставили и ей.

«Я впала в панику, совсем еще молодая, я поставила на себе крест. Я видела шрамы с железными скобами на груди у бабушки...» — поделилась Алиса.

Несмотря на долгую борьбу с раком, Лисс смогла его победить. Алиса отметила, что решилась на пластику груди из-за страха никогда не стать счастливой и любимой.

«Боялась не умереть, а жить уродом, инвалидом, достойным разве что жалости», — призналась модель.

Девушка добавила, что публикует обнаженные фото, чтобы вдохновить других женщин не бояться лечения, операций, жизни после хирургического вмешательства и того, что они больше не будут нравиться мужчинам.