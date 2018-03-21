Модель Алиса Лисс с первого выпуска шоу «Холостяк» привлекла внимание не только Егора Крида, но и зрителей, которые тут же принялись обсуждать яркую внешность девушки и маммопластику. Некоторые пользователи Сети также раскритиковали Алису и за излишнюю откровенность: она часто публикует горячие снимки в Инстаграме.
На днях Лисс решила ответить на нападки недоброжелателей. Модель посоветовала злопыхателям сначала узнать человека получше, а потом делать о нем какие-либо выводы. Девушка рассказала подписчикам в соцсети, что ее мама и бабушка умерли от рака груди, а потом такой же диагноз поставили и ей.
Несмотря на долгую борьбу с раком, Лисс смогла его победить. Алиса отметила, что решилась на пластику груди из-за страха никогда не стать счастливой и любимой.
Девушка добавила, что публикует обнаженные фото, чтобы вдохновить других женщин не бояться лечения, операций, жизни после хирургического вмешательства и того, что они больше не будут нравиться мужчинам.
космическая внешность, манящая