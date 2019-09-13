Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Концертный директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал новости о ее состоянии

Несколько часов назад в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк была срочно госпитализирована — у нее начался отек головного мозга. Официальный представитель уже прокомментировал эти слухи для прессы.
Анастасия Заворотнюк
В Сети обсуждают, что Анастасия Заворотнюк больна раком

13 сентября российская новостная лента поделилась на два инфоповода — свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова и слухи об онкологии Анастасии Заворотнюк. Последнее, конечно, невероятно пугает: поклонники актрисы надеются, что это все выдумки. 

С ними солидарен и концертный директор Анастасии Стас Христов. Корреспонденты РИА Новости связались с представителем артистки, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи о ее госпитализации в крайне тяжелом состоянии (СМИ пишут об отеке мозга и страшном диагнозе — четвертой стадии рака головного мозга).

Стас Христов
Стас Христов

В разговоре с журналистами Христов отметил, что переслал Заворотнюк последние пугающие публикации, на что получил от нее ответ: «Бред. Отстань».  

Конечно, мы искренне желаем Анастасии здоровья и надеемся, что с ней все действительно хорошо. Однако не можем отделаться от ощущения дежавю: несколько месяцев назад представители Юлии Началовой также до последнего опровергали новости о ее тяжелом состоянии и срочной госпитализации. 

  • Жанна Фриске
    1 2 3 ...10
    В 2015 году Жанна Фриске скончалась от рака головного мозга, который у нее диагностировали вскоре после рождения сына
    Смотреть галерею

Портал Super также сообщил о том, что Петр Чернышев покинул ледовое шоу «Руслан и Людмила», в котором играл главную роль в паре с Татьяной Навкой. По информации издания, сейчас труппа находится в Турции, и место Чернышева экстренно занял Алексей Рогонов. Петр же принял единственно правильное решение в этой ситуации: все время находиться рядом с супругой. Woman.ru следит за развитием событий. 

Перейти к обсуждению 12


13 сентября 2019
Текст Саша Белая
Фото @a_zavorotnyuk, @staskhristov/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
Теги

Анастасия Заворотнюк

Реклама

12 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Жива и здорова она,располнела немного,потому что ребёнка ждёт.Жене Виторгана можно,а ей нельзя что ли?А вы уже похоронили женщину.

  • Так что, последняя стадия рака отменяется, что ли, я не поняла? Соврамши?

  • Да, Фриске сюда надо было прилепить. Чтобы пострашнее.

  • Не пишите бред вумен. У Super.ru надежные источники. Заворотнюк в больнице. С телефона ее похоже либо помощница, либо дочка отвечает.

  • Да они все сперва опровергают слухи, а потом внезапная смерть и шок у людей. Народ вообще за барашек держат. Если бы это было неправдой, Заворотнюк могла бы сама все опровергнуть через сми, выйти в прямой эфир например, или хотя бы выложить пост. С такими вещами не шутят. И она никогда глупо не пиарилась, особо даже не мелькала на тв.

  • Напомнило старую шутку ... В психбольнице ... Пациент подходит к врачу, "Меня сам Бог к Вам за сигареткой направил!" ... Из ближайший палаты голос, "Не ври, Толян! Никуда я тебя не направлял!" ...

  • Кошмар, если правда!

  • Steel Fanther

    Напомнило старую шутку ... В психбольнице ... Пациент подходит к врачу, "Меня сам Бог к Вам за сигареткой направил!" ... Из ближайший палаты голос, "Не ври, Толян! Никуда я тебя не направлял!" ...

    Великий пост.Монах варит на свечке яйцо. Неожиданно входит игумен.Монах в ноги:--Отче, прости, бес попутал.Бес из угла:--не путал я, сам у него учусь.

  • Гость

    Да они все сперва опровергают слухи, а потом внезапная смерть и шок у людей. Народ вообще за барашек держат. Если бы это было неправдой, Заворотнюк могла бы сама все опровергнуть через сми, выйти в прямой эфир например, или хотя бы выложить пост. С такими вещами не шутят. И она никогда глупо не пиарилась, особо даже не мелькала на тв.

    Ну Каримыч же пошутил ... Это шоу-биз, детка ...

  • Хочется надеяться, что все пиар, ревность и располневшая фигура.Надежда умирает последней - это человеческая суть.Хотя, конечно, все ясно и лучше бы просто молчали, чем опровержения писать, тем более такие нелепые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.