Концертный директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал новости о ее состоянии

Несколько часов назад в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк была срочно госпитализирована — у нее начался отек головного мозга. Официальный представитель уже прокомментировал эти слухи для прессы.

В Сети обсуждают, что Анастасия Заворотнюк больна раком

13 сентября российская новостная лента поделилась на два инфоповода — свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова и слухи об онкологии Анастасии Заворотнюк. Последнее, конечно, невероятно пугает: поклонники актрисы надеются, что это все выдумки.



С ними солидарен и концертный директор Анастасии Стас Христов. Корреспонденты РИА Новости связались с представителем артистки, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи о ее госпитализации в крайне тяжелом состоянии (СМИ пишут об отеке мозга и страшном диагнозе — четвертой стадии рака головного мозга).

Стас Христов

В разговоре с журналистами Христов отметил, что переслал Заворотнюк последние пугающие публикации, на что получил от нее ответ: «Бред. Отстань».



Конечно, мы искренне желаем Анастасии здоровья и надеемся, что с ней все действительно хорошо. Однако не можем отделаться от ощущения дежавю: несколько месяцев назад представители Юлии Началовой также до последнего опровергали новости о ее тяжелом состоянии и срочной госпитализации.

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