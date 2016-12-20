На днях инсайдер сообщил в интервью американскому порталу Radar Online, что в конце ноября Ким Кардашьян получила от своего личного врача результаты анализов, которые оказались совсем неутешительными. Именно это и спровоцировало проблемы с психикой у ее супруга Канье Уэста и его принудительную госпитализацию.
«У Ким эндометриоз матки. Из-за стресса по поводу вооруженного нападения в Париже у нее усилились боли и кровотечение. Медики опасаются, что эта болезнь может стать одной из причин возникновения бесплодия», — сообщил источник, близкий к семье Кардашьян, в беседе с корреспондентом того же издания.
И что, эндометриоз - это показание к публичному оголению, странному поведению и мировоззрению? Да и бесплодие не смертельно в ее случае. Двоих же залпом настрогали.
Вон оно че!!! А то мы думаем, что случилось с Канье Уэстом, а оно вон какая болезнь постигла Ким Кардашьян.....
Уахаха этот эндометриоз у большинства женщин) Драматизерша.
И чО? Эндометриоз совсем не редкий диагноз, никто в депрессии не впадает, и детей с ним спокойно рожают.
Мдааа, а как подали, новость-то! Гормоны в помощь..
Эндометриоз у нее ... а в психушке муж ....странненько
Мировая сенсация! А что же будет, если у нее полип там вырастет? Страшно подумать....
Охо-хо..поэтому и Канье слёг! такое горе! как же они с этим справятся?!
Ахааааааа, бедненькая.... как же жить дальше? всясемья в шоке, муженёк слег...
Ну и тупизм. Больше добавить нечего. Это даже и не болезнь даже как эндометрит (воспаление), а всего лишь разрастание эпителия, которое прекрасно купируется даже без хирургического вмешательство. Не новость, а "тьфу".