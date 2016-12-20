Недавно западные СМИ сообщили, что 36-летняя Ким Кардашьян серьезно больна. Именно из-за своего ухудшившегося состояния звезда практически не появляется на публике, проходя лечение дома. А 20 декабря один из американских порталов наконец раскрыл подробности диагноза знаменитости.

На днях инсайдер сообщил в интервью американскому порталу Radar Online, что в конце ноября Ким Кардашьян получила от своего личного врача результаты анализов, которые оказались совсем неутешительными. Именно это и спровоцировало проблемы с психикой у ее супруга Канье Уэста и его принудительную госпитализацию.

«У Ким эндометриоз матки. Из-за стресса по поводу вооруженного нападения в Париже у нее усилились боли и кровотечение. Медики опасаются, что эта болезнь может стать одной из причин возникновения бесплодия», — сообщил источник, близкий к семье Кардашьян, в беседе с корреспондентом того же издания.