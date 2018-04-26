26 апреля страницы мировых онлайн-СМИ украсила новость: «Ким Кардашьян отчитала Канье Уэста». Причиной недовольства жены музыканта стали фотографии, которые рэпер опубликовал в своем Твитере. Не подумайте ничего плохого, речь идет всего лишь о фотографиях дома, в котором проживает знаменитое семейство.
Несколько лет назад супруги приобрели особняк стоимостью 20 миллионов долларов. Правда, заехали они туда относительно недавно — в декабре 2017-го. На протяжении трех лет в доме шла масштабная реконструкция. Почему так долго? Канье Уэст неоднократно просил рабочих, занимающихся ремонтом, сделать что-то, а затем отменял свои же указания и заставлял все переделывать совершенно по-новому. По слухам, общая сумма, которую супругам пришлось заплатить за «дом мечты», составляет около 60 миллионов долларов. То есть в три раза больше его изначальной стоимости.
На что были потрачены эти деньги? Вспоминая некогда популярную программу «По домам», можно предположить, что там золотые унитазы и спальня, обитая соболем. Нет, нет и еще раз нет.
Интерьер в доме Ким и Канье удивительно аскетичен и минималистичен — в нем крайне мало предметов и совершенно отсутствует цвет: стены, пол, потолок и мебель выполнены в единой светло-серой гамме. Интересно, а детские Норт, Сэйнта и Чикаго выполнены в таком же стиле?
Как выглядит модный, но неуютный дом Ким и Канье за 60 миллионов долларов
26 апреля страницы мировых онлайн-СМИ украсила новость: «Ким Кардашьян отчитала Канье Уэста». Причиной недовольства жены музыканта стали фотографии, которые рэпер опубликовал в своем Твитере. Не подумайте ничего плохого, речь идет всего лишь о фотографиях дома, в котором проживает знаменитое семейство.
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Склеп. И эти люди называют себя дизайнерами?
психушка)
Возможно он еще не обставлен)
какая-то больница, видимо вдохновился в каком-то госпитале. это конечно очень серьезное дизайнерское решение