До недавнего времени главным конкурентом пышнотелой звезды реалити Ким Кардашьян можно было считать россиянку Анастасию Квитко
. Однако теперь у супруги Канье Уэста появился соперник из мира животных: пользователь Twitter под ником Pitysext разместил на своей странице фото енота с типом фигуры «Песочные часы». Снимок мгновенно стал популярным и набрал огромное количество «лайков».
Благодаря соцсетям для того, чтобы прославиться, не обязательно иметь талант или обладать выдающимися способностями: одной удачной (или наоборот неудачной) фотографии достаточно, чтобы стать звездой интернета. Именно так на днях и произошло с енотом, снимок которого понравился многим пользователям Сети, — фигура животного напомнила им знаменитые формы Ким Кардашьян.
Некоторые даже пошутили, что зверь заслуживает, чтобы модельные агентства подписали с ним контракт, а также предложили сняться в рекламе нижнего белья, парфюма и кукурузных хлопьев.
Правда, о самом еноте, который неожиданно стал знаменитым, ничего не известно: ни где обитает животное, ни как его зовут, и есть ли у него вообще хозяин.
Однозначно,енот симпатичнее стократ!
Енот красивее всех силиконозадых кентавров вместе взятых
Енота обидели или он там что-то жрёт? Красавец, но ожирение всем вредно.
Хотела фотками енота полюбоваться... а тут опять эта кардашьяниха с жирными тылами!
Хотела фотками енота полюбоваться... а тут опять эта кардашьяниха с жирными тылами!
Какой милый, будто наказаный в углу стоит) Енот чудо, Кардашьян кентавр.