До недавнего времени главным конкурентом пышнотелой звезды реалити Ким Кардашьян можно было считать россиянку Анастасию Квитко . Однако теперь у супруги Канье Уэста появился соперник из мира животных: пользователь Twitter под ником Pitysext разместил на своей странице фото енота с типом фигуры «Песочные часы». Снимок мгновенно стал популярным и набрал огромное количество «лайков».

1 2 3 4 5 6 Интернет-пользователи считают, что этот енот может составить конкуренцию Ким Кардашьян

Благодаря соцсетям для того, чтобы прославиться, не обязательно иметь талант или обладать выдающимися способностями: одной удачной (или наоборот неудачной) фотографии достаточно, чтобы стать звездой интернета. Именно так на днях и произошло с енотом, снимок которого понравился многим пользователям Сети, — фигура животного напомнила им знаменитые формы Ким Кардашьян.

Некоторые даже пошутили, что зверь заслуживает, чтобы модельные агентства подписали с ним контракт, а также предложили сняться в рекламе нижнего белья, парфюма и кукурузных хлопьев.

Правда, о самом еноте, который неожиданно стал знаменитым, ничего не известно: ни где обитает животное, ни как его зовут, и есть ли у него вообще хозяин.

