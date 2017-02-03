40-летней жительнице Мельбурна Мел Вествуд и ее мужу Мэтт Джонстоуну близок образ жизни рок-звезд. Своего любимца, английского той-терьера Вилли, они предпочитают наряжать в соответствующие наряды, которые… шьют сами. Паре не нравится банальная одежда для собак, которая продается в зоомагазинах, поэтому они сами разрабатывают дизайн курток и жилетов для животных.

1 2 3 ... 12 Мел Вествуд и Мэтт Джонстоун создают модную одежду для собак

Мел Вествуд и Мэтт Джонстоун часто балуют своего пса Вилли и даже сами шьют для него модную одежду. Во время одной из прогулок на джинсовую жилетку с нашивками, которая была на собаке, обратили внимание прохожие. Тогда-то супругам пришла идея создать fashion-бренд, специализирующийся на создании одежды для животных. Проект быстро стал успешным, и теперь у Мел нет отбоя от клиентов.

«Мы и подумать не могли, что наши творения так понравятся людям. Поначалу я шила дома, но заказов стало так много, что нам пришлось запустить производство. Мне очень нравится, что я могу общаться с другими владельцами собак, и обсуждать с ними подробности дизайна конечного продукта», — поделилась с изданием The Daily Mail Мел Вествуд.

