Слава на эту черно-белую кошку свалилась неожиданно. Всего пару дней назад Сильву, пушистую резидентку нижегородского котокафе Murzik, застали за выполнением сложных котасан, а уже сегодня она проснулась знаменитой. Сначала фото прирожденного котогуру появились в Instagram @cafemurziknn, а теперь Сильва, кажется, стала самой обсуждаемой представительницей котосообщества.

«Сильва живет у нас с января, и всегда была очень активной и энергичной, но чем больше мы за ней наблюдали, тем больше нам казалось, что в прошлой жизни она явно была йогом! Когда это стали подмечать и наши гости, нам пришла в голову идея провести мастер-класс по котойоге. Мы хотели вдохновить посетителей кафе на это полезное занятие и, конечно же, привлечь внимание к нашим котикам, чтобы заботливые хозяева брали их к себе» - поделилась Директор котокафе Murzik Мария Тувашкина.

Мастер-класс по котойоге в Нижнем Новгороде прошел впервые. Можно сказать, что Сильва положила начало целому движению и с легкой подачи СМИ превратилась в первого в России Котойога. Пишем, конечно же, с большой буквы, ведь это очень уважаемое и почетное котозвание!

Причем у Сильвы уже немало учеников! Необычный вид досуга явно порадовал нижегородцев – на первом занятии от котогуру желающие обладать гибкостью кошки с трудом уместились в зал. Прихватив с собой коврики, посетители собрались воскресным утром, чтобы попрактиковаться в выполнении котасан в окружении четверолапых жителей кафе.

Вдохновленные историей Сильвы, редакторы Woman.ru призывают всех, кто уже познал все глубины или еще только открывает для себя йогу, срочно бежать на занятия КОТОйогой! Или устроить ее дома, если у вас есть под боком персональный котогуру! Ну а если вы хотите попасть на занятие к самой Сильве, то пора покупать билеты в Нижний Новгород, ведь майские праздники не за горами! Увы, эта знаменитость гастроли не дает...