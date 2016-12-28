Многие женщины начинают раздумывать над новогодним меню за несколько недель до праздника. И если с горячими блюдами определиться несложно, то над сладкими угощениями приходит ломать голову: ведь после многочасового застолья хочется, чтобы десерт был не только вкусным, но и легким. Все еще не знаете, чем порадовать сладкоежек? Предлагаем вам простые рецепты, которые не навредят вашей талии в самую волшебную ночь года.

Павлова с ананасами и имбирем

Ингредиенты:

Белки 4 куриных яиц;

200 г сахара;

1 ч. л. молотого имбиря;

4 ч. л. кукурузного крахмала;

250 г сливочного сыра;

50 г сахарной пудры;

½ очищенного ананаса (либо полбанки консервированных).

Как приготовить:

1 В отдельной чаше взбейте белки с щепоткой сахара до образования пышной пены. Добавьте оставшийся сахар и продолжайте взбивать, постепенно увеличившая скорость миксера. Продолжайте взбивать до образования плотных белых пиков. Добавьте молотый имбирь и крахмал, аккуратно, но при этом тщательно перемешайте.

2 Духовку разогрейте до 120 градусов. На противень выстелите пергаментную бумагу, нарисуйте на ней круг диаметром около 20 сантиметров. Аккуратно выложите на нее белковую массу, стараясь придерживаться формы круга. Сверху сделайте небольшое, но достаточно широкое углубление, чтобы потом поместить в него крем и ананасы.

3 Десерт следует выпекать 1,5-2 часа. Когда Павлова будет готова, не спешите вытаскивать ее из духовки — дождитесь, когда она полностью остынет.

4 Пока выпекается Павлова, приготовьте крем. Сливочный сыр взбейте с сахарной пудрой.

5 Когда десерт будет готов, выложите на него крем, украсьте мелконарезанными ананасами.

Желе из грейпфрута и малины

Ингредиенты:

8 г желатина;

1 ч. л. сахарной пудры;

1 грейпфрут;

100 г малины (можно использовать замороженную);

1 ч. л. коричневого сахара.

Как приготовить:

1 Желатин замочите в холодной воде, дайте ему разбухнуть. В отдельную миску налейте 300 мл воды, доведите до кипения и добавьте размоченный желатин. Тщательно перемешайте.

2 Выдавите сок из грейпфрута, смешайте с половиной воды, в которой растворен желатин. Добавьте ½ чайной ложки сахарной пудры. Тщательно перемешайте и разлейте жидкость по формам. Поставьте в холодильник.

3 В отдельной миске обдайте кипятком малину. Слейте воду и добавьте сахар, нагревайте ягоды на медленном огне, пока они не размягчатся. Взбейте блендером, а затем процедите через сито (чтобы избавиться от косточек).

4 Смешайте малиновое пюре с оставшейся водой и добавьте сахарную пудру. Перелейте ягодную смесь в отдельные формы, либо добавьте к чуть схватившемуся грейпфрутовому желе. Подавать можно, украсив ягодами и фруктами.

Рулет с начинкой из манго и греческого йогурта

Ингредиенты:

Для коржа:

3 яйца;

85 г коричневого сахара;

85 г пшеничной муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 ч . л. ванильного сахара.

Для начинки:

1 ст. л. коричневого сахара;

2 манго, очищенных и мелконарезанных;

200 г греческого йогурта (можно заменить йогуртом с низким содержанием жира).

Как приготовить:

1 Яйца поместите в большую миску, взбивайте до однородной консистенции около 5 минут. Добавьте коричневый и ванильный сахар, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте.

2 Тесто тонким слоем выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Поместите в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 15 минут. Возьмите еще один лист пергаментной бумаги и присыпьте его сахаром, и аккуратно переложите на него корж. Когда вы снимите бумагу, можно переложить на выпечку начинку.

3 Приготовьте начинку. Смешайте сахар, греческий йогурт и мелконарезанный манго. Выложите фруктово-йогуртный крем на корж. Сверните рулетом, охладите и подавайте, украсив кусочками манго.

Ванильная панакотта с ягодным соусом

Ингредиенты:

Для панакотты:

100 мл молока (можно использовать обезжиренное, чтобы десерт получился менее калорийным);

200 мл сливок 33% (по желанию можно использовать менее жирные);

70 г сахарной пудры;

15 г желатина;

1-2 палочки ванили;

Цедра ½ лимона.

Для ягодного соуса:

250 г замороженных ягод;

2-3 ст. л. коричневого сахара;

½ ч. л. крахмала.

Как приготовить:

1 Желатин растворите в небольшом количестве холодной воды.

2 Смешайте в сотейнике сливки, молоко, сахарную пудру и цедру лимона. Стручок ванили разрежьте пополам, извлеките семена и переместите в кастрюльку. Поставьте на медленный огонь и доведите смесь до кипения, снимите с огня. Добавьте растворенный желатин и тщательно перемещайте венчиком.

3 Когда смесь станет комнатной температуры, перелейте ее в небольшие формочки (если у вас нет удобных формочек, можно воспользоваться небольшой чашкой). Поместите в холодильник как минимум на два-три часа.

4 Пока панакотта застывает, приготовьте соус. Ягоды разморозьте, поместите в сотейник. Добавьте коричневый сахар и варите примерно 10 минут на медленном огне, постоянно помешивая. После того, как соус закипит, снимите его с огня. Пару столовых ложек ягодного соуса перелейте в чашку, растворите в нем крахмал, постоянно помешивая его. Затем перелейте эту смесь в сотейник и тщательно перемешайте. Такой соус можно хранить в холодильнике до двух недель.

5 Когда панакотта застынет, извлеките ее из формы. Полейте соусом. По желанию десерт можно украсить свежими ягодами и листиками мяты.

Пирожные из заварного теста с начинкой из греческого йогурта и клубники

Ингредиенты:

Для теста:

100 г сливочного масла;

150 г муки;

3 яйца;

200 мл воды;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара.

Для начинки:

1 ч. л. ванильного сахара;

200 г греческого йогурта;

20 г белого шоколада;

100 г клубники.

Как приготовить:

1 Приготовьте заварное тесто для пирожных. В сотейник налейте воду, поместите в нее масло, нарезанное на кубики среднего размера. Добавьте соль и сахар. Прогревайте на медленном огне, чтобы масло расстаяло.

2 В отдельной миске просейте муку. Уберите с огня масляную смесь и, быстро помешивая, добавьте в нее муку. Хорошо размешайте и снова поставьте на огонь, постоянно помешивая тесто лопаткой. Текстура должна стать однородной — тесто скатывается в шар.

3 Остудите тесто в течение пяти минут. Яйца взбейте с небольшим количество воды, постоянно помешивая, добавьте их к тесту. Консистенция теста должна получится кремообразной. Переложите его в кондитерский мешок.

4 Духовку разогрейте до 180 градусов. Выстелите противень пергаментной бумагой. С помощью кондитерского мешка сделайте небольшие кружочки из теста. Выпекайте около 15 минут.

5 Белый шоколад растопите на водяной бане, добавьте ванильный сахар. Вмешайте греческий йогурт.

6 Сделайте небольшие отверстия в пирожных, выложите в них крем и половинки клубники.

Мусс с замороженными лесными ягодами

Ингредиенты:

250 г сливочного сыра с низким содержанием жира (можно заменить греческим йогуртом);

50 г сахарной пудры;

сок ½ лимона;

1 ст. л. коричневого сахара;

250 г замороженных ягод.

Как приготовить:

1 Сливочный сыр или йогурт смешайте с сахарной пудрой, добавьте лимонный сок. Тщательно перемешивайте до образования кремовой текстуры.

2 Ягоды разморозьте. Прогрейте их на медленном огне, добавив коричневый сахар.

3 Выложите сырную смесь в креманку, полейте сверху ягодным соусом. Подавайте охлажденным.

Яблоки в творожном кляре

Ингредиенты:

2 яблока;

100 г творога;

50 г кефира;

1 яйцо;

½ ч. л. разрыхлителя;

½ ч. л. ванильного сахара;

2 ст. л. муки;

мед для подачи.

Как приготовить:

1 Смешайте творог, ванильный сахар, кефир, разрыхлитель яйцо и муку в одной миске

2 Из яблока удалите сердцевину и порежьте на кругляшки.

3 Обмакните яблоки в тесте. Выложите на противень и запекайте 10 минут при температуре 180 градусов.

4 Подавайте, полив жидким медом.

Штрудель с вишней

Ингредиенты:

Бездрожжевое слоеное тесто (можно приобрести в супермаркетах);

200 г замороженной вишни;

3-4 ст. л. сахара:

1 ч. л. крахмала;

1 ч. л. корицы;

3 ст. л. листьев миндаля (можно приобрести в супермаркете или заменить на целые орехи, измельчив их в блендере).

Как приготовить: