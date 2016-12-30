Если вы до сих пор не решили, какими кулинарными изысками будете радовать близких в ночь с 31 декабря на 1 января, предлагаем вам целое меню! Специально для вас мы собрали несложные рецепты закусок и основных блюд, для приготовления которых вам понадобится совсем немного времени и усилий. 

Оливье с креветками и соленым лососем

Ингредиенты:

  • 4 отварных картофеля;

  • 200 г отварных очищенных креветок;

  • 200 г соленого лосося;

  • 100 г икры;

  • 2 отварных моркови;

  • 3 отварных куриных яйца;

  • 1 банка консервированного зеленого горошка;

  • 3 небольших свежих огурца;

  • Соль и перец по вкусу. 

Для заправки:

  • 200 г греческого йогурта;

  • ½ ч. л. молотой сладкой паприки;

  • 1 измельченный зубчик чеснока;

  • 2 ст. л. лимонного сока;

  • 1 ст. л. оливкового масла;

  • Соль по вкусу. 

Для украшения:

  • Салатный микс.  

Как приготовить: 

  • 1

    Отварные картофель и морковь очистите от кожуры, нарежьте небольшими кубиками, также поступите с огурцами. Куриные яйца очистите, аккуратно нарежьте на кубики. Переместите подготовленные ингредиенты в салатник. Добавьте консервированный зеленый горошек.

  • 2

    Соленый лосось нарежьте кубиками. Если креветки достаточно крупные, то лучше измельчить и их, если нет, то остудите их и добавляйте вместе с лососем к остальным ингредиентам. Рыбу и морепродукты также переместите в салатник. Посолите и поперчите по вкусу, а затем аккуратно перемешайте.

  • 3

    Приготовьте заправку. Смешайте до однородной текстуры греческий йогурт, оливковое масло, лимонный сок, чеснок, паприку и соль. Если вы не хотите готовить соус, то всегда можете воспользоваться классическим вариантом — майонезом. Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.

  • 4

    Подавайте салат порционно. По желанию можно украсить оливье листьями салата, например, фризе или рукколой. 

Капрезе на шпажках

Ингредиенты: 

  • 250 г помидоров черри;

  • 150 г моцареллы (для удобства можно приобрести упаковку мини-моцареллы, тогда сыр не придется нарезать);

  • 4-5 веточек свежего базилика (можно заменить сушеным);

  • 2 ст. л. оливкового масла;

  • 2 ст. л. бальзамического уксуса;

  • Соль и перец по вкусу.

Как приготовить: 

  • 1

    Для оформления салата вам понадобятся шпажки. На шпажку нанизывайте помидор черри, листик базилика, затем моцареллу (если у вас крупный кусок, то нарежьте его на кубики среднего размера), еще один листик базилика и помидор. В зависимости от длины шпажки процедуру можно повторить.

  • 2

    Приготовьте соус. Смешайте оливковое масло и бальзамический уксус, посолите и поперчите по вкусу. При подаче сбрызните капризе на шпажках заправкой. 

Шампиньоны, фаршированные шпинатом и рикоттой

Ингредиенты:

  • 500 г свежих шампиньонов;

  • 200 г рикотты;

  • 200 г шпината;

  • Соль и перец по вкусу. 

Как приготовить:

  • 1

    Шампиньоны хорошо промойте, удалите ножки.

  • 2

    Шпинат измельчите. В отдельной миске смешайте его с рикоттой. Посолите и поперчите по вкусу.

  • 3

    Начините шляпки сыром со шпинатом и выложите на смазанный маслом противень. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте грибы 7-8 минут. 

Цветная капуста, запеченная в сливочном соусе 

Ингредиенты:

  • 400 г цветной капусты (можно использовать замороженную);

  • 200 мл молока;

  • 50 г сливочного масла;

  • 1 ст. л. кукурузного крахмала;

  • 100 г твердого сыра;

  • 50 г грецких орехов;

  • Соль и перец по вкусу. 

Как приготовить:

  • 1

    Цветную капусту сварите до готовности в слегка подсоленной воде.

  • 2

    Приготовьте сливочный соус. В сотейнике нагрейте молоко и сливочное масло, добавьте кукурузный крахмал. Варите на медленном огне, пока соус не загустеет. Снимите с огня и добавьте натертый сыр. Посолите и поперчите по вкусу.

  • 3

    В форму выложите цветную капусту. Грецкие орехи измельчите, добавьте их в форму к капусте. Влейте сливочный соус.

  • 4

    Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте 20 минут, до появления золотистой корочки.  

Лосось, запеченный с изюмом и апельсином

Ингредиенты:

  • 800 г филе лосося;

  • 3 ст. л. оливкового масла;

  • Сок и цедра двух апельсинов;

  • 80 г изюма;

  • Соль и перец по вкусу. 

Как приготовить: 

  • 1

    Рыбу поместите в большую миску. Натрите солью, перцем, цедрой апельсина и смажьте оливковым маслом. Оставьте в холодильнике мариноваться на пару часов.

  • 2

    Изюм замочите в апельсиновом соке на 1-2 часа.

  • 3

    Нагрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противень и выстелите на него пергаментную бумагу. Выложите маринованный лосось, на него изюм. Полейте рыбу остатками апельсинового сока, в котором размягчался изюм. Запекайте в течение 15-17 минут.

  • 4

    При подаче можно украсить блюдо дольками апельсина. 

Рулет из свинины с сухофруктами, орехами и травами

Ингредиенты: 

  • 1,5 кг свиной вырезки;

  • 100 г кураги;

  • 80 г изюма;

  • 80 г грецких орехов;

  • 2 зубчика чеснока;

  • 1-2 ст. л. оливкового масла;

  • 1 ст. л. смеси прованских трав

  • Соль и перец по вкусу. 

Как приготовить:

  • 1

    Курагу и изюм залейте кипятком и оставьте на 10-15 минут, после чего слейте воду. Орехи измельчите.

  • 2

    Мясо выложите на доску. Разрежьте пополам, не дорезая до конца, и разверните. Накройте пленкой и отбейте.

  • 3

    На мясо выложите орехи, сухофрукты, измельченный чеснок. Плотно сверните рулет, натрите его солью, перцем и смесью прованских трав. Завяжите рулет кулинарным шпагатом и сбрызните оливковым маслом.

  • 4

    Запекайте рулет в духовке около часа при температуре 180 градусов. 

Утка, запеченная с инжиром 

Ингредиенты:

  • 4 утиные ножки;

  • 4 инжира;

  • 1 ст. л. соевого соуса;

  • 1 ст. л. оливкового масла;

  • 1 ст. л. жидкого меда;

  • ½ ч. л. имбиря;

  • Цедра ½ апельсина;

  • Соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

  • 1

    Утиные ножки натрите солью и перцем. Обжаривайте на сковороде с минимальным количеством масла в течении двух минут с каждой стороны до образования румяной корочки. Отставьте в сторону.

  • 2

    В отдельной миске смешайте оливковое масло, соевый соус, мед и имбирь.

  • 3

    Разогрейте духовку до 200 градусов. Переложите поджаренные утиные ножки в форму с высокими бортиками. Влейте заправку и посыпьте сверху цедрой апельсина. Запекайте 30-40 минут, а затем слейте большую часть соуса и вытопившегося жира. Уменьшите температуру до 180 градусов и добавьте к утке нарезанный пополам инжир, запекайте еще около часа. 

Картофель, запеченный с розмарином

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;

  • 3-4 веточки розмарина;

  • 4 зубчика чеснока;

  • 3 ст. л. оливкового масла;

  • Соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

  • 1

    Очистите картофель и отварите его до состояния полуготовности.

  • 2

    Разрежьте картофель пополам. Выложите его в форму для запекания.

  • 3

    Чеснок измельчите. Отделите листья розмарина, порежьте их пополам. Выложите чеснок и розмарин в форму с картофелем, перемешайте. Сбрызните оливковым масло и снова перемешайте. Посолите и поперчите.

  • 4

    Запекайте 40-50 минут при температуре 180 градусов. Можно вынимать из духовки, когда картофель станет румяным.  

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