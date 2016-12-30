Если вы до сих пор не решили, какими кулинарными изысками будете радовать близких в ночь с 31 декабря на 1 января, предлагаем вам целое меню! Специально для вас мы собрали несложные рецепты закусок и основных блюд, для приготовления которых вам понадобится совсем немного времени и усилий.

Оливье с креветками и соленым лососем

Ингредиенты:

4 отварных картофеля;

200 г отварных очищенных креветок;

200 г соленого лосося;

100 г икры;

2 отварных моркови;

3 отварных куриных яйца;

1 банка консервированного зеленого горошка;

3 небольших свежих огурца;

Соль и перец по вкусу.

Для заправки:

200 г греческого йогурта;

½ ч. л. молотой сладкой паприки;

1 измельченный зубчик чеснока;

2 ст. л. лимонного сока;

1 ст. л. оливкового масла;

Соль по вкусу.

Для украшения:

Салатный микс.

Как приготовить:

1 Отварные картофель и морковь очистите от кожуры, нарежьте небольшими кубиками, также поступите с огурцами. Куриные яйца очистите, аккуратно нарежьте на кубики. Переместите подготовленные ингредиенты в салатник. Добавьте консервированный зеленый горошек.

2 Соленый лосось нарежьте кубиками. Если креветки достаточно крупные, то лучше измельчить и их, если нет, то остудите их и добавляйте вместе с лососем к остальным ингредиентам. Рыбу и морепродукты также переместите в салатник. Посолите и поперчите по вкусу, а затем аккуратно перемешайте.

3 Приготовьте заправку. Смешайте до однородной текстуры греческий йогурт, оливковое масло, лимонный сок, чеснок, паприку и соль. Если вы не хотите готовить соус, то всегда можете воспользоваться классическим вариантом — майонезом. Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.

4 Подавайте салат порционно. По желанию можно украсить оливье листьями салата, например, фризе или рукколой.

Капрезе на шпажках

Ингредиенты:

250 г помидоров черри;

150 г моцареллы (для удобства можно приобрести упаковку мини-моцареллы, тогда сыр не придется нарезать);

4-5 веточек свежего базилика (можно заменить сушеным);

2 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. бальзамического уксуса;

Соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

1 Для оформления салата вам понадобятся шпажки. На шпажку нанизывайте помидор черри, листик базилика, затем моцареллу (если у вас крупный кусок, то нарежьте его на кубики среднего размера), еще один листик базилика и помидор. В зависимости от длины шпажки процедуру можно повторить.

2 Приготовьте соус. Смешайте оливковое масло и бальзамический уксус, посолите и поперчите по вкусу. При подаче сбрызните капризе на шпажках заправкой.

Шампиньоны, фаршированные шпинатом и рикоттой

Ингредиенты:

500 г свежих шампиньонов;

200 г рикотты;

200 г шпината;

Соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

1 Шампиньоны хорошо промойте, удалите ножки.

2 Шпинат измельчите. В отдельной миске смешайте его с рикоттой. Посолите и поперчите по вкусу.

3 Начините шляпки сыром со шпинатом и выложите на смазанный маслом противень. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте грибы 7-8 минут.

Цветная капуста, запеченная в сливочном соусе

Ингредиенты:

400 г цветной капусты (можно использовать замороженную);

200 мл молока;

50 г сливочного масла;

1 ст. л. кукурузного крахмала;

100 г твердого сыра;

50 г грецких орехов;

Соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

1 Цветную капусту сварите до готовности в слегка подсоленной воде.

2 Приготовьте сливочный соус. В сотейнике нагрейте молоко и сливочное масло, добавьте кукурузный крахмал. Варите на медленном огне, пока соус не загустеет. Снимите с огня и добавьте натертый сыр. Посолите и поперчите по вкусу.

3 В форму выложите цветную капусту. Грецкие орехи измельчите, добавьте их в форму к капусте. Влейте сливочный соус.

4 Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте 20 минут, до появления золотистой корочки.

Лосось, запеченный с изюмом и апельсином

Ингредиенты:

800 г филе лосося;

3 ст. л. оливкового масла;

Сок и цедра двух апельсинов;

80 г изюма;

Соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

1 Рыбу поместите в большую миску. Натрите солью, перцем, цедрой апельсина и смажьте оливковым маслом. Оставьте в холодильнике мариноваться на пару часов.

2 Изюм замочите в апельсиновом соке на 1-2 часа.

3 Нагрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противень и выстелите на него пергаментную бумагу. Выложите маринованный лосось, на него изюм. Полейте рыбу остатками апельсинового сока, в котором размягчался изюм. Запекайте в течение 15-17 минут.

4 При подаче можно украсить блюдо дольками апельсина.

Рулет из свинины с сухофруктами, орехами и травами

Ингредиенты:

1,5 кг свиной вырезки;

100 г кураги;

80 г изюма;

80 г грецких орехов;

2 зубчика чеснока;

1-2 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. смеси прованских трав

Соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

1 Курагу и изюм залейте кипятком и оставьте на 10-15 минут, после чего слейте воду. Орехи измельчите.

2 Мясо выложите на доску. Разрежьте пополам, не дорезая до конца, и разверните. Накройте пленкой и отбейте.

3 На мясо выложите орехи, сухофрукты, измельченный чеснок. Плотно сверните рулет, натрите его солью, перцем и смесью прованских трав. Завяжите рулет кулинарным шпагатом и сбрызните оливковым маслом.

4 Запекайте рулет в духовке около часа при температуре 180 градусов.

Утка, запеченная с инжиром

Ингредиенты:

4 утиные ножки;

4 инжира;

1 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. жидкого меда;

½ ч. л. имбиря;

Цедра ½ апельсина;

Соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

1 Утиные ножки натрите солью и перцем. Обжаривайте на сковороде с минимальным количеством масла в течении двух минут с каждой стороны до образования румяной корочки. Отставьте в сторону.

2 В отдельной миске смешайте оливковое масло, соевый соус, мед и имбирь.

3 Разогрейте духовку до 200 градусов. Переложите поджаренные утиные ножки в форму с высокими бортиками. Влейте заправку и посыпьте сверху цедрой апельсина. Запекайте 30-40 минут, а затем слейте большую часть соуса и вытопившегося жира. Уменьшите температуру до 180 градусов и добавьте к утке нарезанный пополам инжир, запекайте еще около часа.

Картофель, запеченный с розмарином

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

3-4 веточки розмарина;

4 зубчика чеснока;

3 ст. л. оливкового масла;

Соль и перец по вкусу.

Как приготовить: