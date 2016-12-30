Оливье с креветками и соленым лососем
Ингредиенты:
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4 отварных картофеля;
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200 г отварных очищенных креветок;
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200 г соленого лосося;
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100 г икры;
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2 отварных моркови;
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3 отварных куриных яйца;
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1 банка консервированного зеленого горошка;
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3 небольших свежих огурца;
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Соль и перец по вкусу.
Для заправки:
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200 г греческого йогурта;
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½ ч. л. молотой сладкой паприки;
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1 измельченный зубчик чеснока;
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2 ст. л. лимонного сока;
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1 ст. л. оливкового масла;
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Соль по вкусу.
Для украшения:
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Салатный микс.
Как приготовить:
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1
Отварные картофель и морковь очистите от кожуры, нарежьте небольшими кубиками, также поступите с огурцами. Куриные яйца очистите, аккуратно нарежьте на кубики. Переместите подготовленные ингредиенты в салатник. Добавьте консервированный зеленый горошек.
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2
Соленый лосось нарежьте кубиками. Если креветки достаточно крупные, то лучше измельчить и их, если нет, то остудите их и добавляйте вместе с лососем к остальным ингредиентам. Рыбу и морепродукты также переместите в салатник. Посолите и поперчите по вкусу, а затем аккуратно перемешайте.
-
3
Приготовьте заправку. Смешайте до однородной текстуры греческий йогурт, оливковое масло, лимонный сок, чеснок, паприку и соль. Если вы не хотите готовить соус, то всегда можете воспользоваться классическим вариантом — майонезом. Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.
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4
Подавайте салат порционно. По желанию можно украсить оливье листьями салата, например, фризе или рукколой.
Капрезе на шпажках
Ингредиенты:
-
250 г помидоров черри;
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150 г моцареллы (для удобства можно приобрести упаковку мини-моцареллы, тогда сыр не придется нарезать);
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4-5 веточек свежего базилика (можно заменить сушеным);
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2 ст. л. оливкового масла;
-
2 ст. л. бальзамического уксуса;
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Соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
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1
Для оформления салата вам понадобятся шпажки. На шпажку нанизывайте помидор черри, листик базилика, затем моцареллу (если у вас крупный кусок, то нарежьте его на кубики среднего размера), еще один листик базилика и помидор. В зависимости от длины шпажки процедуру можно повторить.
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2
Приготовьте соус. Смешайте оливковое масло и бальзамический уксус, посолите и поперчите по вкусу. При подаче сбрызните капризе на шпажках заправкой.
Шампиньоны, фаршированные шпинатом и рикоттой
Ингредиенты:
-
500 г свежих шампиньонов;
-
200 г рикотты;
-
200 г шпината;
-
Соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
-
1
Шампиньоны хорошо промойте, удалите ножки.
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2
Шпинат измельчите. В отдельной миске смешайте его с рикоттой. Посолите и поперчите по вкусу.
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3
Начините шляпки сыром со шпинатом и выложите на смазанный маслом противень. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте грибы 7-8 минут.
Цветная капуста, запеченная в сливочном соусе
Ингредиенты:
-
400 г цветной капусты (можно использовать замороженную);
-
200 мл молока;
-
50 г сливочного масла;
-
1 ст. л. кукурузного крахмала;
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100 г твердого сыра;
-
50 г грецких орехов;
-
Соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
-
1
Цветную капусту сварите до готовности в слегка подсоленной воде.
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2
Приготовьте сливочный соус. В сотейнике нагрейте молоко и сливочное масло, добавьте кукурузный крахмал. Варите на медленном огне, пока соус не загустеет. Снимите с огня и добавьте натертый сыр. Посолите и поперчите по вкусу.
-
3
В форму выложите цветную капусту. Грецкие орехи измельчите, добавьте их в форму к капусте. Влейте сливочный соус.
-
4
Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте 20 минут, до появления золотистой корочки.
Лосось, запеченный с изюмом и апельсином
Ингредиенты:
-
800 г филе лосося;
-
3 ст. л. оливкового масла;
-
Сок и цедра двух апельсинов;
-
80 г изюма;
-
Соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
-
1
Рыбу поместите в большую миску. Натрите солью, перцем, цедрой апельсина и смажьте оливковым маслом. Оставьте в холодильнике мариноваться на пару часов.
-
2
Изюм замочите в апельсиновом соке на 1-2 часа.
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3
Нагрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте противень и выстелите на него пергаментную бумагу. Выложите маринованный лосось, на него изюм. Полейте рыбу остатками апельсинового сока, в котором размягчался изюм. Запекайте в течение 15-17 минут.
-
4
При подаче можно украсить блюдо дольками апельсина.
Рулет из свинины с сухофруктами, орехами и травами
Ингредиенты:
-
1,5 кг свиной вырезки;
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100 г кураги;
-
80 г изюма;
-
80 г грецких орехов;
-
2 зубчика чеснока;
-
1-2 ст. л. оливкового масла;
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1 ст. л. смеси прованских трав
-
Соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
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1
Курагу и изюм залейте кипятком и оставьте на 10-15 минут, после чего слейте воду. Орехи измельчите.
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2
Мясо выложите на доску. Разрежьте пополам, не дорезая до конца, и разверните. Накройте пленкой и отбейте.
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3
На мясо выложите орехи, сухофрукты, измельченный чеснок. Плотно сверните рулет, натрите его солью, перцем и смесью прованских трав. Завяжите рулет кулинарным шпагатом и сбрызните оливковым маслом.
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4
Запекайте рулет в духовке около часа при температуре 180 градусов.
Утка, запеченная с инжиром
Ингредиенты:
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4 утиные ножки;
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4 инжира;
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1 ст. л. соевого соуса;
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1 ст. л. оливкового масла;
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1 ст. л. жидкого меда;
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½ ч. л. имбиря;
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Цедра ½ апельсина;
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Соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
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1
Утиные ножки натрите солью и перцем. Обжаривайте на сковороде с минимальным количеством масла в течении двух минут с каждой стороны до образования румяной корочки. Отставьте в сторону.
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2
В отдельной миске смешайте оливковое масло, соевый соус, мед и имбирь.
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3
Разогрейте духовку до 200 градусов. Переложите поджаренные утиные ножки в форму с высокими бортиками. Влейте заправку и посыпьте сверху цедрой апельсина. Запекайте 30-40 минут, а затем слейте большую часть соуса и вытопившегося жира. Уменьшите температуру до 180 градусов и добавьте к утке нарезанный пополам инжир, запекайте еще около часа.
Картофель, запеченный с розмарином
Ингредиенты:
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1 кг картофеля;
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3-4 веточки розмарина;
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4 зубчика чеснока;
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3 ст. л. оливкового масла;
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Соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
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1
Очистите картофель и отварите его до состояния полуготовности.
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2
Разрежьте картофель пополам. Выложите его в форму для запекания.
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3
Чеснок измельчите. Отделите листья розмарина, порежьте их пополам. Выложите чеснок и розмарин в форму с картофелем, перемешайте. Сбрызните оливковым масло и снова перемешайте. Посолите и поперчите.
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4
Запекайте 40-50 минут при температуре 180 градусов. Можно вынимать из духовки, когда картофель станет румяным.