В 2017 году все христиане отмечают Пасху 16 апреля. По давней традиции в этот праздник принято накрывать богатый стол, главными атрибутами которого являются кулич, творожная пасха и крашеные яйца. Оригинальные рецепты этих и других блюд, которыми можно угостить домочадцев в Светлое Воскресенье, уже в нашей подборке.

Лимонный пасхальный хлеб

Ингредиенты:

300 г муки;

150 г коричневого сахара;

2 яийца;

1 ч. л. соли;

1 ст. л. сухих дрожжей;

200 мл молока;

50 г размягченного сливочного масла;

2 ст. л. цедры лимона;

Сок ½ лимона.

Для глазури:

1 белок;

150 г сахарной пудры;

2 ст. л. лимонного сока.

Как приготовить:

1 Смешайте муку с сахаром, солью и сухими дрожжами. Добавьте теплое молоко, сливочное масло и цедру лимона. Взбейте ингредиенты до образования однородной текстуры. Добавьте яйца и вновь взбейте. Затем добавьте к смеси сок лимона и взбейте тесто еще раз.

Смешайте муку с сахаром, солью и сухими дрожжами. Добавьте теплое молоко, сливочное масло и цедру лимона. Взбейте ингредиенты до образования однородной текстуры. Добавьте яйца и вновь взбейте. Затем добавьте к смеси сок лимона и взбейте тесто еще раз. 2 Готовое тесто поместите в форму для запекания и на полчаса оставьте в теплом месте, чтобы подошло.

Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте в ней пасхальный хлеб в течение 40 минут.

Готовое тесто поместите в форму для запекания и на полчаса оставьте в теплом месте, чтобы подошло. Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте в ней пасхальный хлеб в течение 40 минут. 3 Приготовьте глазурь. Взбейте белок, добавьте лимонный сок и сахарную пудру. Покройте глазурью пасхальный хлеб.

Шоколадная творожная пасха с апельсиновым джемом

Ингредиенты:

Для пасхи:

1 кг творога;

200 г сливочного масла;

6 желтков;

200 г сахарной пудры;

100 г горького шоколада;

Цедра ¼ апельсина.

Для джема:

3 апельсина;

200 г сахарной пудры;

2 ст. л. воды.

Как приготовить:

1 Творог протрите через сито. Размягченное масло взбейте в блендере. Смешайте творог с 2/3 масла.

Творог протрите через сито. Размягченное масло взбейте в блендере. Смешайте творог с 2/3 масла. 2 В отдельной миске перемешайте желтки с сахарной пудрой. Соедините эту смесь с творогом и маслом и вымешивайте до тех пор, пока текстура не станет однородной.

В отдельной миске перемешайте желтки с сахарной пудрой. Соедините эту смесь с творогом и маслом и вымешивайте до тех пор, пока текстура не станет однородной. 3 На водяной бане растопите шоколад. Добавьте оставшееся масло и перемешайте. Соедините творожную смесь с шоколадной, добавьте цедру апельсина.

На водяной бане растопите шоколад. Добавьте оставшееся масло и перемешайте. Соедините творожную смесь с шоколадной, добавьте цедру апельсина. 4 Пасочницу застелите марлей, выложите в нее получившуюся массу. Оставьте в холодильнике на сутки.

Пасочницу застелите марлей, выложите в нее получившуюся массу. Оставьте в холодильнике на сутки. 5 Приготовьте апельсиновый джем. Апельсины очистите от кожуры и разделите на дольки. Мелко нарежьте их и вскипятите их в сотейнике с небольшим количеством воды. Протрите через сито и избавьтесь от жмыха. Цедру нарежьте тонкой соломкой и добавьте к апельсиновому сиропу. Добавьте сахарную пудру и варите на сильном огне. Остудите и подавайте вместе с пасхой.

Приготовьте апельсиновый джем. Апельсины очистите от кожуры и разделите на дольки. Мелко нарежьте их и вскипятите их в сотейнике с небольшим количеством воды. Протрите через сито и избавьтесь от жмыха. Цедру нарежьте тонкой соломкой и добавьте к апельсиновому сиропу. Добавьте сахарную пудру и варите на сильном огне. Остудите и подавайте вместе с пасхой. 6 Если вам не нравится апельсиновый джем, то подайте пасху с шоколадным соусом. Растопите горький шоколад на водяной бане и смешайте его со сливочным маслом. Полейте пасху соусом.

Кексики в яичной скорлупе

Ингредиенты:

9 яиц;

150 г муки;

¼ ч. л. разрыхлителя;

1/8 ч. л. соды;

Щепотка соли;

150 г сахара;

70 г сливочного масла;

1 ч. л. сока лимона;

70 г сметаны;

Как приготовить:

1 Тщательно вымойте яйца. Аккуратно сделайте в каждом из них небольшие отверстия с помощью штопора. Белки и желтки поместите в миску (их вы можете использовать позже по своему усмотрению), кроме одного — оно понадобится для приготовления теста.

Тщательно вымойте яйца. Аккуратно сделайте в каждом из них небольшие отверстия с помощью штопора. Белки и желтки поместите в миску (их вы можете использовать позже по своему усмотрению), кроме одного — оно понадобится для приготовления теста. 2 Скорлупу хорошо промойте и поместите на полчаса в кастрюлю с соленой водой. Ополосните и просушите.

Скорлупу хорошо промойте и поместите на полчаса в кастрюлю с соленой водой. Ополосните и просушите. 3 Приготовьте тесто. Смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. В отдельной миске разотрите яйцо с сахаром до образования кремовой текстуры. Добавьте размягченное сливочное масло и сок лимона. Перемешайте. Соедините сухие и влажные ингредиенты, добавьте сметану и перемешайте.

Приготовьте тесто. Смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. В отдельной миске разотрите яйцо с сахаром до образования кремовой текстуры. Добавьте размягченное сливочное масло и сок лимона. Перемешайте. Соедините сухие и влажные ингредиенты, добавьте сметану и перемешайте. 4 Для удобства поместите «пустые» яйца в форму для маффинов. Тесто выложите в кондитерский мешок и заполните им ¾ объема яиц. Выпекайте в разогретой до 180 градусов С духовке на протяжении 25-30 минут.

Сахарное печенье «Пасхальное яйцо»

Ингредиенты:

300 г муки;

100 г сливочного масла;

150 г сахара;

1 ч. л. ванилина;

½ ч. л. соды;

1 яйцо.

Для глазури:

Белок 1 яйца;

100 г сахарной пудры;

Пищевые красители.

Как приготовить:

1 Муку смешайте с содой. Размягченное масло перетрите с сахаром, добавьте ванили и яйцо, взбейте с помощью венчика. Соедините сухие и влажные ингредиенты и замесите тесто. Поместите его в холодильник на полчаса-час.

Муку смешайте с содой. Размягченное масло перетрите с сахаром, добавьте ванили и яйцо, взбейте с помощью венчика. Соедините сухие и влажные ингредиенты и замесите тесто. Поместите его в холодильник на полчаса-час. 2 Раскатайте тесто до толщины около 1 сантиметра. С помощью формочек или ножа вырежьте «яйца» из теста. Поместите на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой.

Раскатайте тесто до толщины около 1 сантиметра. С помощью формочек или ножа вырежьте «яйца» из теста. Поместите на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой. 3 Разогрейте духовку до 180 градусов С и выпекайте печенье примерно 8 минут до образования золотистой корочки.

Разогрейте духовку до 180 градусов С и выпекайте печенье примерно 8 минут до образования золотистой корочки. 4 Пока печенье остывает, приготовьте глазурь. Белок взбейте в крепкую пену. Добавьте сахарную пудру и взбивайте до тех пор, пока текстура не станет гладкой. Разделите глазурь на несколько частей, в каждую из них добавьте пищевые красители разных цветов. Украсьте глазурью печенье. Помимо глазури, можно декорировать его цветным драже или колотыми орехами.

Пирог со шпинатом и яйцами

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки;

½ ч. л. разрыхлителя;

2 ст. л. сметаны;

2 яйца;

70 мл молока;

Соль по вкусу.

Для начинки:

200 г шпината;

100 г сливочного сыра;

100 г твердого сыра;

5 сваренных вкрутую яиц;

Соль и перец по вуксу.

Как приготовить:

1 Яйца смешайте с размягченным сливочным маслом. Добавьте сметану и молоко, перемешайте. Соедините с мукой, разрыхлителем и солью. Вымесите тесто и поместите его в холодильник на 20-30 минут.

Яйца смешайте с размягченным сливочным маслом. Добавьте сметану и молоко, перемешайте. Соедините с мукой, разрыхлителем и солью. Вымесите тесто и поместите его в холодильник на 20-30 минут. 2 Займитесь начинкой. Шпинат вымойте и обсушите. Нарежьте листья соломкой. Смешайте шпинат со сливочным сыром, и натертым на крупной терке твердым сыром. Посолите и поперчите.

Займитесь начинкой. Шпинат вымойте и обсушите. Нарежьте листья соломкой. Смешайте шпинат со сливочным сыром, и натертым на крупной терке твердым сыром. Посолите и поперчите. 3 Тесто раскатайте и выложите в форму с высокими бортиками. Выложите на тесто шпинатно-сырную начинку и выпекайте в разогретой до 180 градусов С духовке 35-40 минут.

Кулич с сухофруктами и фисташками

Ингредиенты:

3 яйца;

3 желтка;

500 г муки;

150 г сахара;

2 ст. л. меда;

1 ст. л. сухих дрожжей;

200 мл молока;

100 г сливочного масла;

70 г кураги;

70 г фиников без косточек;

70 г очищенных фисташек;

Щепотка соли.

Для глазури и украшения:

200 г сахарной пудры;

Сок и цедра ½ лимона;

Пищевой краситель (развести в соответствии с инструкцией);

Фисташки и цукаты для украшения.

Как приготовить:

1 Приготовьте тесто. Разведите в небольшом количестве теплой воды дрожжи. Яйца взбейте с щепоткой соли, сахаром, медом и желтками. Добавьте молоко и размягченное сливочное масло, а также подошедшие дрожжи. Тщательно перемешайте до образования однородной текстуры. Муку просейте и добавьте к яичной смеси, очень хорошо перемешайте. Когда тесто будет готово, оставьте его подходить в теплом месте на пару часов.

Приготовьте тесто. Разведите в небольшом количестве теплой воды дрожжи. Яйца взбейте с щепоткой соли, сахаром, медом и желтками. Добавьте молоко и размягченное сливочное масло, а также подошедшие дрожжи. Тщательно перемешайте до образования однородной текстуры. Муку просейте и добавьте к яичной смеси, очень хорошо перемешайте. Когда тесто будет готово, оставьте его подходить в теплом месте на пару часов. 2 Поднявшееся тесто обомните и поставьте в теплое место еще на полчаса. В это время подготовки начинку. Фисташки измельчите в блендере. Курагу и финики промойте, просушите и мелко нарежьте. Вмешайте орехи и сухофрукты в тесто.

Поднявшееся тесто обомните и поставьте в теплое место еще на полчаса. В это время подготовки начинку. Фисташки измельчите в блендере. Курагу и финики промойте, просушите и мелко нарежьте. Вмешайте орехи и сухофрукты в тесто. 3 Выложите готовое тесто в формы и поместите в разогретую до 180 градусов C духовку. Выпекайте около 40 минут. Дайте остыть и только потом вынимайте из формы.

Выложите готовое тесто в формы и поместите в разогретую до 180 градусов C духовку. Выпекайте около 40 минут. Дайте остыть и только потом вынимайте из формы. 4 Приготовьте глазурь. Сахарную пудру высыпьте в глубокую миску, постепенно добавляйте в нее лимонный сок. Энергично разотрите до образования однородной массы, добавьте краситель. Если глазурь получится слишком жидкой, добавьте еще немного сахарной пудры.

Приготовьте глазурь. Сахарную пудру высыпьте в глубокую миску, постепенно добавляйте в нее лимонный сок. Энергично разотрите до образования однородной массы, добавьте краситель. Если глазурь получится слишком жидкой, добавьте еще немного сахарной пудры. 5 Кулич украсьте глазурью, орехами и цукатами. Дайте глазури застыть.

Меренги в форме кроликов

Ингредиенты:

Белки 2 яиц;

1/8 ч. л. соды;

150 г сахарной пудры;

Белый шоколад (для декора);

Розовый пищевой краситель;

Кондитерская посыпка.

Как приготовить:

1 Белки поместите в миску и оставьте их на 20-30 минут. Добавьте соду и взбивайте миксером до образования белых пиков. Постепенно добавляйте сахарную пудру и продолжайте взбивать. Поместите белковую смесь в кондитерский мешок.

Белки поместите в миску и оставьте их на 20-30 минут. Добавьте соду и взбивайте миксером до образования белых пиков. Постепенно добавляйте сахарную пудру и продолжайте взбивать. Поместите белковую смесь в кондитерский мешок. 2 Разогрейте духовку до 110 градусов С. Противень застелите пергаментной бумагой. Отсадите небольшое количество яичной смеси в форме кроликов. Выпекайте 1,5 часа.

Разогрейте духовку до 110 градусов С. Противень застелите пергаментной бумагой. Отсадите небольшое количество яичной смеси в форме кроликов. Выпекайте 1,5 часа. 3 На водяной бане растопите белый шоколад. Добавьте розовый пищевой краситель и перемешайте. Поместите смесь в кондитерский мешок и аккуратно «нарисуйте» уши, рот и усы кроликам.

Яйца, фаршированные сырной начинкой



Ингредиенты:

10 яиц;

2 ст. л. майонеза;

1 ст. л. дижонской горчицы;

100 г твердого сыра;

Свежая зелень;

Соль и перец по вкусу.

Как приготовить: