Лимонный пасхальный хлеб
Ингредиенты:
- 300 г муки;
- 150 г коричневого сахара;
- 2 яийца;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сухих дрожжей;
- 200 мл молока;
- 50 г размягченного сливочного масла;
- 2 ст. л. цедры лимона;
- Сок ½ лимона.
Для глазури:
- 1 белок;
- 150 г сахарной пудры;
- 2 ст. л. лимонного сока.
Как приготовить:
- 1 Смешайте муку с сахаром, солью и сухими дрожжами. Добавьте теплое молоко, сливочное масло и цедру лимона. Взбейте ингредиенты до образования однородной текстуры. Добавьте яйца и вновь взбейте. Затем добавьте к смеси сок лимона и взбейте тесто еще раз.
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Готовое тесто поместите в форму для запекания и на полчаса оставьте в теплом месте, чтобы подошло.
Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте в ней пасхальный хлеб в течение 40 минут.
- 3 Приготовьте глазурь. Взбейте белок, добавьте лимонный сок и сахарную пудру. Покройте глазурью пасхальный хлеб.
Шоколадная творожная пасха с апельсиновым джемом
Ингредиенты:
Для пасхи:
- 1 кг творога;
- 200 г сливочного масла;
- 6 желтков;
- 200 г сахарной пудры;
- 100 г горького шоколада;
- Цедра ¼ апельсина.
Для джема:
- 3 апельсина;
- 200 г сахарной пудры;
- 2 ст. л. воды.
Как приготовить:
- 1 Творог протрите через сито. Размягченное масло взбейте в блендере. Смешайте творог с 2/3 масла.
- 2 В отдельной миске перемешайте желтки с сахарной пудрой. Соедините эту смесь с творогом и маслом и вымешивайте до тех пор, пока текстура не станет однородной.
- 3 На водяной бане растопите шоколад. Добавьте оставшееся масло и перемешайте. Соедините творожную смесь с шоколадной, добавьте цедру апельсина.
- 4 Пасочницу застелите марлей, выложите в нее получившуюся массу. Оставьте в холодильнике на сутки.
- 5 Приготовьте апельсиновый джем. Апельсины очистите от кожуры и разделите на дольки. Мелко нарежьте их и вскипятите их в сотейнике с небольшим количеством воды. Протрите через сито и избавьтесь от жмыха. Цедру нарежьте тонкой соломкой и добавьте к апельсиновому сиропу. Добавьте сахарную пудру и варите на сильном огне. Остудите и подавайте вместе с пасхой.
- 6 Если вам не нравится апельсиновый джем, то подайте пасху с шоколадным соусом. Растопите горький шоколад на водяной бане и смешайте его со сливочным маслом. Полейте пасху соусом.
Кексики в яичной скорлупе
Ингредиенты:
- 9 яиц;
- 150 г муки;
- ¼ ч. л. разрыхлителя;
- 1/8 ч. л. соды;
- Щепотка соли;
- 150 г сахара;
- 70 г сливочного масла;
- 1 ч. л. сока лимона;
- 70 г сметаны;
Как приготовить:
- 1 Тщательно вымойте яйца. Аккуратно сделайте в каждом из них небольшие отверстия с помощью штопора. Белки и желтки поместите в миску (их вы можете использовать позже по своему усмотрению), кроме одного — оно понадобится для приготовления теста.
- 2 Скорлупу хорошо промойте и поместите на полчаса в кастрюлю с соленой водой. Ополосните и просушите.
- 3 Приготовьте тесто. Смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. В отдельной миске разотрите яйцо с сахаром до образования кремовой текстуры. Добавьте размягченное сливочное масло и сок лимона. Перемешайте. Соедините сухие и влажные ингредиенты, добавьте сметану и перемешайте.
- 4 Для удобства поместите «пустые» яйца в форму для маффинов. Тесто выложите в кондитерский мешок и заполните им ¾ объема яиц. Выпекайте в разогретой до 180 градусов С духовке на протяжении 25-30 минут.
Сахарное печенье «Пасхальное яйцо»
Ингредиенты:
- 300 г муки;
- 100 г сливочного масла;
- 150 г сахара;
- 1 ч. л. ванилина;
- ½ ч. л. соды;
- 1 яйцо.
Для глазури:
- Белок 1 яйца;
- 100 г сахарной пудры;
- Пищевые красители.
Как приготовить:
- 1 Муку смешайте с содой. Размягченное масло перетрите с сахаром, добавьте ванили и яйцо, взбейте с помощью венчика. Соедините сухие и влажные ингредиенты и замесите тесто. Поместите его в холодильник на полчаса-час.
- 2 Раскатайте тесто до толщины около 1 сантиметра. С помощью формочек или ножа вырежьте «яйца» из теста. Поместите на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой.
- 3 Разогрейте духовку до 180 градусов С и выпекайте печенье примерно 8 минут до образования золотистой корочки.
- 4 Пока печенье остывает, приготовьте глазурь. Белок взбейте в крепкую пену. Добавьте сахарную пудру и взбивайте до тех пор, пока текстура не станет гладкой. Разделите глазурь на несколько частей, в каждую из них добавьте пищевые красители разных цветов. Украсьте глазурью печенье. Помимо глазури, можно декорировать его цветным драже или колотыми орехами.
Пирог со шпинатом и яйцами
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки;
- ½ ч. л. разрыхлителя;
- 2 ст. л. сметаны;
- 2 яйца;
- 70 мл молока;
- Соль по вкусу.
Для начинки:
- 200 г шпината;
- 100 г сливочного сыра;
- 100 г твердого сыра;
- 5 сваренных вкрутую яиц;
- Соль и перец по вуксу.
Как приготовить:
- 1 Яйца смешайте с размягченным сливочным маслом. Добавьте сметану и молоко, перемешайте. Соедините с мукой, разрыхлителем и солью. Вымесите тесто и поместите его в холодильник на 20-30 минут.
- 2 Займитесь начинкой. Шпинат вымойте и обсушите. Нарежьте листья соломкой. Смешайте шпинат со сливочным сыром, и натертым на крупной терке твердым сыром. Посолите и поперчите.
- 3 Тесто раскатайте и выложите в форму с высокими бортиками. Выложите на тесто шпинатно-сырную начинку и выпекайте в разогретой до 180 градусов С духовке 35-40 минут.
Кулич с сухофруктами и фисташками
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 3 желтка;
- 500 г муки;
- 150 г сахара;
- 2 ст. л. меда;
- 1 ст. л. сухих дрожжей;
- 200 мл молока;
- 100 г сливочного масла;
- 70 г кураги;
- 70 г фиников без косточек;
- 70 г очищенных фисташек;
- Щепотка соли.
Для глазури и украшения:
- 200 г сахарной пудры;
- Сок и цедра ½ лимона;
- Пищевой краситель (развести в соответствии с инструкцией);
- Фисташки и цукаты для украшения.
Как приготовить:
- 1 Приготовьте тесто. Разведите в небольшом количестве теплой воды дрожжи. Яйца взбейте с щепоткой соли, сахаром, медом и желтками. Добавьте молоко и размягченное сливочное масло, а также подошедшие дрожжи. Тщательно перемешайте до образования однородной текстуры. Муку просейте и добавьте к яичной смеси, очень хорошо перемешайте. Когда тесто будет готово, оставьте его подходить в теплом месте на пару часов.
- 2 Поднявшееся тесто обомните и поставьте в теплое место еще на полчаса. В это время подготовки начинку. Фисташки измельчите в блендере. Курагу и финики промойте, просушите и мелко нарежьте. Вмешайте орехи и сухофрукты в тесто.
- 3 Выложите готовое тесто в формы и поместите в разогретую до 180 градусов C духовку. Выпекайте около 40 минут. Дайте остыть и только потом вынимайте из формы.
- 4 Приготовьте глазурь. Сахарную пудру высыпьте в глубокую миску, постепенно добавляйте в нее лимонный сок. Энергично разотрите до образования однородной массы, добавьте краситель. Если глазурь получится слишком жидкой, добавьте еще немного сахарной пудры.
- 5 Кулич украсьте глазурью, орехами и цукатами. Дайте глазури застыть.
Меренги в форме кроликов
Ингредиенты:
- Белки 2 яиц;
- 1/8 ч. л. соды;
- 150 г сахарной пудры;
- Белый шоколад (для декора);
- Розовый пищевой краситель;
- Кондитерская посыпка.
Как приготовить:
- 1 Белки поместите в миску и оставьте их на 20-30 минут. Добавьте соду и взбивайте миксером до образования белых пиков. Постепенно добавляйте сахарную пудру и продолжайте взбивать. Поместите белковую смесь в кондитерский мешок.
- 2 Разогрейте духовку до 110 градусов С. Противень застелите пергаментной бумагой. Отсадите небольшое количество яичной смеси в форме кроликов. Выпекайте 1,5 часа.
- 3 На водяной бане растопите белый шоколад. Добавьте розовый пищевой краситель и перемешайте. Поместите смесь в кондитерский мешок и аккуратно «нарисуйте» уши, рот и усы кроликам.
Яйца, фаршированные сырной начинкой
Ингредиенты:
- 10 яиц;
- 2 ст. л. майонеза;
- 1 ст. л. дижонской горчицы;
- 100 г твердого сыра;
- Свежая зелень;
- Соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
- 1 Яйца сварите вкрутую. Очистите от скорлупы. Разрежьте пополам и извлеките желтки.
- 2 Приготовьте начинку. Желтки смешайте с майонезом и горчицей, добавьте натертый твердый сыр. Свежую зелень измельчите и добавьте к начинке. Посолите и поперчите, а затем перемешайте.
- 3 Выложите начинку яйца. Подавайте, украсив зеленью.