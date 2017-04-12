В 2017 году все христиане отмечают Пасху 16 апреля. По давней традиции в этот праздник принято накрывать богатый стол, главными атрибутами которого являются кулич, творожная пасха и крашеные яйца. Оригинальные рецепты этих и других блюд, которыми можно угостить домочадцев в Светлое Воскресенье, уже в нашей подборке.

Лимонный пасхальный хлеб

Ингредиенты:

  • 300 г муки;
  • 150 г коричневого сахара;
  • 2 яийца;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. сухих дрожжей;
  • 200 мл молока;
  • 50 г размягченного сливочного масла;
  • 2 ст. л. цедры лимона;
  • Сок ½ лимона.

Для глазури:

  • 1 белок;
  • 150 г сахарной пудры;
  • 2 ст. л. лимонного сока.

Как приготовить:

  • 1 Смешайте муку с сахаром, солью и сухими дрожжами. Добавьте теплое молоко, сливочное масло и цедру лимона. Взбейте ингредиенты до образования однородной текстуры. Добавьте яйца и вновь взбейте. Затем добавьте к смеси сок лимона и взбейте тесто еще раз.
  • 2 Готовое тесто поместите в форму для запекания и на полчаса оставьте в теплом месте, чтобы подошло.
    Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте в ней пасхальный хлеб в течение 40 минут.
  • 3 Приготовьте глазурь. Взбейте белок, добавьте лимонный сок и сахарную пудру. Покройте глазурью пасхальный хлеб.

Шоколадная творожная пасха с апельсиновым джемом

Ингредиенты:

Для пасхи:

  • 1 кг творога;
  • 200 г сливочного масла;
  • 6 желтков;
  • 200 г сахарной пудры;
  • 100 г горького шоколада;
  • Цедра ¼ апельсина.

Для джема:

  • 3 апельсина;
  • 200 г сахарной пудры;
  • 2 ст. л. воды.

Как приготовить:

  • 1 Творог протрите через сито. Размягченное масло взбейте в блендере. Смешайте творог с 2/3 масла.
  • 2 В отдельной миске перемешайте желтки с сахарной пудрой. Соедините эту смесь с творогом и маслом и вымешивайте до тех пор, пока текстура не станет однородной.
  • 3 На водяной бане растопите шоколад. Добавьте оставшееся масло и перемешайте. Соедините творожную смесь с шоколадной, добавьте цедру апельсина.
  • 4 Пасочницу застелите марлей, выложите в нее получившуюся массу. Оставьте в холодильнике на сутки.
  • 5 Приготовьте апельсиновый джем. Апельсины очистите от кожуры и разделите на дольки. Мелко нарежьте их и вскипятите их в сотейнике с небольшим количеством воды. Протрите через сито и избавьтесь от жмыха. Цедру нарежьте тонкой соломкой и добавьте к апельсиновому сиропу. Добавьте сахарную пудру и варите на сильном огне. Остудите и подавайте вместе с пасхой.
  • 6 Если вам не нравится апельсиновый джем, то подайте пасху с шоколадным соусом. Растопите горький шоколад на водяной бане и смешайте его со сливочным маслом. Полейте пасху соусом. 

Кексики в яичной скорлупе

Ингредиенты:

  • 9 яиц;
  • 150 г муки;
  • ¼ ч. л. разрыхлителя;
  • 1/8 ч. л. соды;
  • Щепотка соли;
  • 150 г сахара;
  • 70 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. сока лимона;
  • 70 г сметаны;

Как приготовить:

  • 1 Тщательно вымойте яйца. Аккуратно сделайте в каждом из них небольшие отверстия с помощью штопора. Белки и желтки поместите в миску (их вы можете использовать позже по своему усмотрению), кроме одного —  оно понадобится для приготовления теста.
  • 2 Скорлупу хорошо промойте и поместите на полчаса в кастрюлю с соленой водой. Ополосните и просушите.
  • 3 Приготовьте тесто. Смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. В отдельной миске разотрите яйцо с сахаром до образования кремовой текстуры. Добавьте размягченное сливочное масло и сок лимона. Перемешайте. Соедините сухие и влажные ингредиенты, добавьте сметану и перемешайте.
  • 4 Для удобства поместите «пустые» яйца в форму для маффинов. Тесто выложите в кондитерский мешок и заполните им ¾ объема яиц. Выпекайте в разогретой до 180 градусов С духовке на протяжении 25-30 минут.

Сахарное печенье «Пасхальное яйцо»

Ингредиенты:

  • 300 г муки;
  • 100 г сливочного масла;
  • 150 г сахара;
  • 1 ч. л. ванилина;
  • ½ ч. л. соды;
  • 1 яйцо.

Для глазури:

  • Белок 1 яйца;
  • 100 г сахарной пудры;
  • Пищевые красители.

Как приготовить:

  • 1 Муку смешайте с содой. Размягченное масло перетрите с сахаром, добавьте ванили и яйцо, взбейте с помощью венчика. Соедините сухие и влажные ингредиенты и замесите тесто. Поместите его в холодильник на полчаса-час.
  • 2 Раскатайте тесто до толщины около 1 сантиметра. С помощью формочек или ножа вырежьте «яйца» из теста. Поместите на противень, предварительно застелив его пергаментной бумагой.
  • 3 Разогрейте духовку до 180 градусов С и выпекайте печенье примерно 8 минут до образования золотистой корочки.
  • 4 Пока печенье остывает, приготовьте глазурь. Белок взбейте в крепкую пену. Добавьте сахарную пудру и взбивайте до тех пор, пока текстура не станет гладкой. Разделите глазурь на несколько частей, в каждую из них добавьте пищевые красители разных цветов. Украсьте глазурью печенье. Помимо глазури, можно декорировать его цветным драже или колотыми орехами.

Пирог со шпинатом и яйцами

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки;
  • ½ ч. л. разрыхлителя;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 2 яйца;
  • 70 мл молока;
  • Соль по вкусу.

Для начинки:

  • 200 г шпината;
  • 100 г сливочного сыра;
  • 100 г твердого сыра;
  • 5 сваренных вкрутую яиц;
  • Соль и перец по вуксу.

Как приготовить:

  • 1 Яйца смешайте с размягченным сливочным маслом. Добавьте сметану и молоко, перемешайте. Соедините с мукой, разрыхлителем и солью. Вымесите тесто и поместите его в холодильник на 20-30 минут.
  • 2 Займитесь начинкой. Шпинат вымойте и обсушите. Нарежьте листья соломкой. Смешайте шпинат со сливочным сыром, и натертым на крупной терке твердым сыром. Посолите и поперчите.
  • 3 Тесто раскатайте и выложите в форму с высокими бортиками. Выложите на тесто шпинатно-сырную начинку и выпекайте в разогретой до 180 градусов С духовке 35-40 минут.

Кулич с сухофруктами и фисташками

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 3 желтка;
  • 500 г муки;
  • 150 г сахара;
  • 2 ст. л. меда;
  • 1 ст. л. сухих дрожжей;
  • 200 мл молока;
  • 100 г сливочного масла;
  • 70 г кураги;
  • 70 г фиников без косточек;
  • 70 г очищенных фисташек;
  • Щепотка соли.

Для глазури и украшения:

  • 200 г сахарной пудры;
  • Сок и цедра ½ лимона;
  • Пищевой краситель (развести в соответствии с инструкцией);
  • Фисташки и цукаты для украшения.

Как приготовить:

  • 1 Приготовьте тесто. Разведите в небольшом количестве теплой воды дрожжи. Яйца взбейте с щепоткой соли, сахаром, медом и желтками. Добавьте молоко и размягченное сливочное масло, а также подошедшие дрожжи. Тщательно перемешайте до образования однородной текстуры. Муку просейте и добавьте к яичной смеси, очень хорошо перемешайте. Когда тесто будет готово, оставьте его подходить в теплом месте на пару часов.
  • 2 Поднявшееся тесто обомните и поставьте в теплое место еще на полчаса. В это время подготовки начинку. Фисташки измельчите в блендере. Курагу и финики промойте, просушите и мелко нарежьте. Вмешайте орехи и сухофрукты в тесто.
  • 3 Выложите готовое тесто в формы и поместите в разогретую до 180 градусов C духовку. Выпекайте около 40 минут. Дайте остыть и только потом вынимайте из формы.
  • 4 Приготовьте глазурь. Сахарную пудру высыпьте в глубокую миску, постепенно добавляйте в нее лимонный сок. Энергично разотрите до образования однородной массы, добавьте краситель. Если глазурь получится слишком жидкой, добавьте еще немного сахарной пудры.
  • 5 Кулич украсьте глазурью, орехами и цукатами. Дайте глазури застыть.

Меренги в форме кроликов

Ингредиенты:

  • Белки 2 яиц;
  • 1/8 ч. л. соды;
  • 150 г сахарной пудры;
  • Белый шоколад (для декора);
  • Розовый пищевой краситель;
  • Кондитерская посыпка.

Как приготовить:

  • 1 Белки поместите в миску и оставьте их на 20-30 минут. Добавьте соду и взбивайте миксером до образования белых пиков. Постепенно добавляйте сахарную пудру и продолжайте взбивать. Поместите белковую смесь в кондитерский мешок.
  • 2 Разогрейте духовку до 110 градусов С. Противень застелите пергаментной бумагой. Отсадите небольшое количество яичной смеси в форме кроликов. Выпекайте 1,5 часа.
  • 3 На водяной бане растопите белый шоколад. Добавьте розовый пищевой краситель и перемешайте. Поместите смесь в кондитерский мешок и аккуратно «нарисуйте» уши, рот и усы кроликам. 

Яйца, фаршированные сырной начинкой


Ингредиенты:

  • 10 яиц;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • 1 ст. л. дижонской горчицы;
  • 100 г твердого сыра;
  • Свежая зелень;
  • Соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

  • 1 Яйца сварите вкрутую. Очистите от скорлупы. Разрежьте пополам и извлеките желтки.
  • 2 Приготовьте начинку. Желтки смешайте с майонезом и горчицей, добавьте натертый твердый сыр. Свежую зелень измельчите и добавьте к начинке. Посолите и поперчите, а затем перемешайте.
  • 3 Выложите начинку яйца. Подавайте, украсив зеленью.

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