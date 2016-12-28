Компания Tefal представляет серию энергоэффективных бесшумных пылесосов Silence Force. Эти устройства не только обеспечат отличное качество уборки, но и позаботятся о комфорте ваших близких — приборы работают почти беззвучно и не потревожат соседей или пугливых питомцев.

Коллекция представлена двумя функциональными моделями: премиальным мешковым пылесосом Silence Force 4А и топовой безмешковой моделью Silence Force Multicyclonic. Обе новинки оснащены специальной системой Silence technology, которая обеспечивает практически бесшумную и максимально комфортную работу.

Уровень шума в активном режиме пылесоса составляет от 66 до 68 дБ, что идентично показателю шума во время спокойного разговора.

В устройствах серии Silence Force установлен инновационный мотор с увеличенным сроком службы, соответствующий стандартам Европейской системы энергоэффективности. По своей производительности он ничуть не уступает высокомощным аналогам.

Пылесосы из этой коллекции также отличаются высоким уровнем фильтрации: во всех моделях линейки используются фильтры HEPA, предназначенные для наилучшей очистки воздуха.

В мешковом пылесосе Silence Force 4А также уставлен специальный гипоаллергенный мешок с самозакрывающимся клапаном.

А безмешковая модель Silence Force Multicyclonic оснащена четырьмя мультициклонами, способными задерживать даже самую мелкую пыль.

Подробнее с техническими характеристиками устройств и их комплектацией можно ознакомиться на официальном сайте Tefal.