Коллекция представлена двумя функциональными моделями: премиальным мешковым пылесосом Silence Force 4А и топовой безмешковой моделью Silence Force Multicyclonic. Обе новинки оснащены специальной системой Silence technology, которая обеспечивает практически бесшумную и максимально комфортную работу.
В устройствах серии Silence Force установлен инновационный мотор с увеличенным сроком службы, соответствующий стандартам Европейской системы энергоэффективности. По своей производительности он ничуть не уступает высокомощным аналогам.
Пылесосы из этой коллекции также отличаются высоким уровнем фильтрации: во всех моделях линейки используются фильтры HEPA, предназначенные для наилучшей очистки воздуха.
В мешковом пылесосе Silence Force 4А также уставлен специальный гипоаллергенный мешок с самозакрывающимся клапаном.
А безмешковая модель Silence Force Multicyclonic оснащена четырьмя мультициклонами, способными задерживать даже самую мелкую пыль.
Подробнее с техническими характеристиками устройств и их комплектацией можно ознакомиться на официальном сайте Tefal.