Бренд-шеф ресторанов Jamie's Italian в Москве и Санкт-Петербурге Маттео Лаи запустил свой канал на YouTube «Кухня Маттео». В блоге повар рассказывает, что на самом деле итальянские блюда очень просты в приготовлении.

Шеф-повар Маттео Ли раскрывает секреты приготовления популярных итальянских блюд. В коротких видеороликах кулинар на забавном русском дает дельные советы и обещает доказать, что на самом деле любое, на первый взгляд сложное блюдо, готовится очень просто.

Уже сейчас на канале можно найти рецепты пиццы, пасты, лазаньи, чизкейка и многого другого. Кроме того, в своих видео Маттео рассказывает о том, как приготовить базовые соусы или легко почистить чеснок.

Генеральным спонсором проекта выступил бренд Hotpoint, предоставив для съемок новую линейку встраиваемой техники, а также серию мелких бытовых приборов. Профессиональные повара знают не понаслышке, что современные кухонные гаджеты превращают приготовление еды в увлекательный творческий процесс.

Чтобы освоить вкусные блюда, подписывайтесь на канал «Кухня Маттео» на YouTube.