Красивое и качественное постельное белье — залог не только хорошего сна, но и отличного настроения каждый день. О том, чтобы каждый смог отдыхать с особым удовольствием, позаботился один из старейших Домов текстиля Togas.

1 2 3 4 5 6 7 Коллекция «Санторини» Togas House of Textiles сезона весна-лето 2017

В поисках вдохновения креативная команда Togas не только со всем вниманием следит за актуальными трендами в индустрии дизайна интерьеров, но и тщательно изучает историю разных стран. Создавая последнюю весенне-летнюю коллекцию, художники обратились к эстетике греческой культуры.



Новые модели постельного белья получили общее название «Санторини» — возможно, о берегах именно этого острова грезят во сне многие поклонники бренда. Теперь их мечта частично воплощена уникальном текстиле Togas.



За основу были взяты пейзажи Санторини, их цветовая гамма, а также мозаичные мотивы, характерные для традиционного греческого ремесла. Интересно, что для исполнения своего замысла дизайнеры использовали акварельную технику — весь узор был нарисован вручную прямоугольной кистью, стеклянные камни словно выложены один за другим.



Новое белье Togas не только полюбится своим уютом, но и станет полноценной частью домашнего интерьера.