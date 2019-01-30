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Видео с новым способом надевать на ведро мусорный пакет бьет рекорды в Сети

В Интернете набирает популярность короткое видео-лайфах. Мальчик из Китая за считаные мгновения надевает на ведро мусорный пакет гениальным способом. 
  • мусорное ведро
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    Видео с мальчиком, который изобрел новый способ надевать мусорный пакет на ведро, бьет рекорды в Сети
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В Интернете то и дело появляются видео с полезными советами, которые помогают решать разные бытовые проблемы и экономить тем самым время. Согласитесь, забавно, когда элементарные вещи, которые вы привыкли делать всю жизнь одним способом, оказывается, можно делать гораздо проще.

Недавно Твиттер взорвало лайфхак-видео, на котором маленький китайский мальчик просто надевает на ведро мусорный пакет. Казалось бы, рядовая, ничем не примечательная ситуация... Однако способ, который изобрел малыш, изумил интернет-пользователей: весь секрет в том, чтобы надеть пакет «задом наперед».

Многие ретвитнувшие ролик уже признались, что подобный лайфхак существенно упростил их жизни. «Должен признаться, мне никогда не приходило в голову обращаться с мусорным мешком таким образом», «Мне тридцать, как пятилетний парень додумался до этого раньше меня?», «Это бесподобно!», — пишут пользователи.

Кажется, все гениальное — просто. Смотрите короткий ролик в галерее нашего материала. Возьмете новый прием на вооружение?

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Текст Алиса Карпенко
Фото Twitter, Getty Images

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Новый способ? Всю жизнь так делаю.

  • Надо же, и впрямь круто. Зато поделюсь своим "мусорным" советом: чтобы не идти каждый раз за новым пакетом, когда вынимаете из ведра полный, нужно просто отматывать несколько пакетов за раз, и уже по мере наполнения мусором отрывать пакет. Ну так-то это тоже уже баян:) 🗑️

  • И - инновации🤦‍♀️

  • почему я до этого не додумалась раньше?)

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