Видео с новым способом надевать на ведро мусорный пакет бьет рекорды в Сети

В Интернете набирает популярность короткое видео-лайфах. Мальчик из Китая за считаные мгновения надевает на ведро мусорный пакет гениальным способом.

1 2 3 4 Видео с мальчиком, который изобрел новый способ надевать мусорный пакет на ведро, бьет рекорды в Сети

В Интернете то и дело появляются видео с полезными советами, которые помогают решать разные бытовые проблемы и экономить тем самым время. Согласитесь, забавно, когда элементарные вещи, которые вы привыкли делать всю жизнь одним способом, оказывается, можно делать гораздо проще.



Недавно Твиттер взорвало лайфхак-видео, на котором маленький китайский мальчик просто надевает на ведро мусорный пакет. Казалось бы, рядовая, ничем не примечательная ситуация... Однако способ, который изобрел малыш, изумил интернет-пользователей: весь секрет в том, чтобы надеть пакет «задом наперед».



Многие ретвитнувшие ролик уже признались, что подобный лайфхак существенно упростил их жизни. «Должен признаться, мне никогда не приходило в голову обращаться с мусорным мешком таким образом», «Мне тридцать, как пятилетний парень додумался до этого раньше меня?», «Это бесподобно!», — пишут пользователи.



Кажется, все гениальное — просто. Смотрите короткий ролик в галерее нашего материала. Возьмете новый прием на вооружение?