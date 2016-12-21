Проблема стара, как мир: кормить ли ребенка грудью в общественных местах или нет? Когда же закончатся эти бесконечные дебаты на тему, что же главнее: здоровье ребенка или этикет? Для многих знаменитостей этой дилеммы просто-напросто нет. Причем в последнее время к движению против предвзятого отношения к грудному вскармливанию присоединяются топ-модели. Для этих прекрасных молодых мам вопрос, который вызывает столь бурную и временами агрессивную полемику, даже не стоит. Берем пример?

1 2 3 ... 19 Наталья Водянова – «пионер» кампании против ханжеского отношения к грудному кормлению

Споры о том, этично ли кормить грудью в общественных местах, не утихают уже давно. Казалось бы – что такого? Молодые мамы пытаются отстоять свое право, в то время как некоторые настаивают на том, что это – довольно-таки противоречивый и щекотливый вопрос. Поддерживая повестку дня, многие знаменитости открыто показывают процесс грудного вскармливания своим фолловерам, а некоторые даже снимают видео. В инстаграме в последнее время очень часто проводятся разные флешмобы, которые активно поддерживаются известными людьми: например, Ice Bucket Challenge, направленный на повышение осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе. Теперь же набирает силу новый флешмоб – normalizebreastfeeding – против предвзятого отношения к грудному вскармливанию.

Пионером этого движения стала Наталья Водянова, выложившая фото, на котором она кормит грудью младшего сына, с подписью: «Я участвую сама и приглашаю вас творчески поддержать кампанию против ханжества в отношении грудного кормления».

«Какое ханжество, о чем вы? – могут задаться вопросом многие из нас. – Ведь грудное вскармливание в общественных местах – это наше право». Но другие могут возразить, что для таких случаев есть детские бутылочки: мол, грудь – дома, бутылочка – на улице. Многим становится неудобно, когда они видят кормящую мать, потому что обнаженная грудь, как ни крути, — эротический объект.

Об этом говорит и Кэндис Свейнпол, которая совсем недавно стала мамой. Под своим снимком с новорожденным сыном Анакой она пожаловалась на то, что, многие женщины стыдятся кормить грудью вне дома, потому что некоторые люди считают ее «сексуализированным» объектом. Модель справедливо задается вопросом, почему она вынуждена прикрываться и чувствовать смущение во время кормления грудью, в то время как быть топлес на обложке журнала — нормально?

Избавиться от такого восприятия женской груди действительно сложно, потому что оно складывалось на протяжении многих веков. Но давайте не забывать, для чего природа нам ее на самом деле дала. Неужели то, что некоторые люди считают грудь эротическим объектом, должно вам помешать?

На самом деле, многие селебрити уже давно выкладывают подобные фотографии в соцсетях. Взять хотя бы Лив Тайлер с дочерью или Оливию Уайлд, которая кормила старшего сына грудью прямо во время фотосессии. Даже такие медиа-гиганты как Vogue и ELLE сделали огромный шаг навстречу решению проблемы, разместив на своих обложках фотографии топ-моделей Кэролайн Трентини и Николь Трунфио, которые кормят грудью своих детей.

Посмотрите на этих знаменитостей, которые не стесняются показывать грудное вскармливание многомиллионной аудитории своего «Инстаграма», не скрываются от папарацци и вообще ничуть не смущаются. Конечно, этот флешмоб может задевать чувства мам, у которых пропало молоко или по каким-то причинам так и не появилось. Но важно понимать, что проблема стоит достаточно остро, с ней сталкивается огромное количество женщин, поэтому с этим надо что-то делать. Все эти фото постепенно формировали движение против ханжеского восприятия кормления грудью, главная цель которого, как заметила Наталья Водянова, – показать красоту и вдохновение этого естественного процесса.