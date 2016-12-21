Споры о том, этично ли кормить грудью в общественных местах, не утихают уже давно. Казалось бы – что такого? Молодые мамы пытаются отстоять свое право, в то время как некоторые настаивают на том, что это – довольно-таки противоречивый и щекотливый вопрос. Поддерживая повестку дня, многие знаменитости открыто показывают процесс грудного вскармливания своим фолловерам, а некоторые даже снимают видео. В инстаграме в последнее время очень часто проводятся разные флешмобы, которые активно поддерживаются известными людьми: например, Ice Bucket Challenge, направленный на повышение осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе. Теперь же набирает силу новый флешмоб – normalizebreastfeeding – против предвзятого отношения к грудному вскармливанию.
Пионером этого движения стала Наталья Водянова, выложившая фото, на котором она кормит грудью младшего сына, с подписью: «Я участвую сама и приглашаю вас творчески поддержать кампанию против ханжества в отношении грудного кормления».
«Какое ханжество, о чем вы? – могут задаться вопросом многие из нас. – Ведь грудное вскармливание в общественных местах – это наше право». Но другие могут возразить, что для таких случаев есть детские бутылочки: мол, грудь – дома, бутылочка – на улице. Многим становится неудобно, когда они видят кормящую мать, потому что обнаженная грудь, как ни крути, — эротический объект.
Об этом говорит и Кэндис Свейнпол, которая совсем недавно стала мамой. Под своим снимком с новорожденным сыном Анакой она пожаловалась на то, что, многие женщины стыдятся кормить грудью вне дома, потому что некоторые люди считают ее «сексуализированным» объектом. Модель справедливо задается вопросом, почему она вынуждена прикрываться и чувствовать смущение во время кормления грудью, в то время как быть топлес на обложке журнала — нормально?
Избавиться от такого восприятия женской груди действительно сложно, потому что оно складывалось на протяжении многих веков. Но давайте не забывать, для чего природа нам ее на самом деле дала. Неужели то, что некоторые люди считают грудь эротическим объектом, должно вам помешать?
На самом деле, многие селебрити уже давно выкладывают подобные фотографии в соцсетях. Взять хотя бы Лив Тайлер с дочерью или Оливию Уайлд, которая кормила старшего сына грудью прямо во время фотосессии. Даже такие медиа-гиганты как Vogue и ELLE сделали огромный шаг навстречу решению проблемы, разместив на своих обложках фотографии топ-моделей Кэролайн Трентини и Николь Трунфио, которые кормят грудью своих детей.
Посмотрите на этих знаменитостей, которые не стесняются показывать грудное вскармливание многомиллионной аудитории своего «Инстаграма», не скрываются от папарацци и вообще ничуть не смущаются. Конечно, этот флешмоб может задевать чувства мам, у которых пропало молоко или по каким-то причинам так и не появилось. Но важно понимать, что проблема стоит достаточно остро, с ней сталкивается огромное количество женщин, поэтому с этим надо что-то делать. Все эти фото постепенно формировали движение против ханжеского восприятия кормления грудью, главная цель которого, как заметила Наталья Водянова, – показать красоту и вдохновение этого естественного процесса.
Так а в чем проблема то ?купи себе накидку такую специальную ,где ничего не видно и корми с комфортом. Оправляться тоже естественно и законно ,давайте все будем теперь выступать за это право в общ.местах да прям чтоб прилюдно ,целую эпопею развернём. Из ничего шуму подняли
А что кому то запрещают это делать? Просто не надо свою грудь вываливать, полно специальной одежды чтоб все было пристойно корми хоть целый день на красной площади
Проблемы, высосанные из пальца. Кормление грудью - процесс интимный. Но, можно найти компромисс. Обычный кусок чистой тряпки , и в обществе царят тишина и согласие. Водянова не знает, в каком ей еще проекте засветиться. Лишь бы наперекор общественному мнению. Я её раньше уважала, гордилась, что в России родилась такая умница и красавица. А сейчас я её просто перестаю понимать.
Абсолютно надуманная проблема! Ах,ах ну внедрят звездули в сознание народа, что это хорошо сидеть на скамейке на остановке или в парке и кормить грудями, бесстыдно выставляя их напоказ - а вокруг дети глазеют, мужчины краснеют, женщины с семьями гуляют. Ну и к чему все это? Можно покормить грудничка тихонько и незаметно, не выставляя ЭТО напоказ и без такого ПАФОСА, каким наделяют это действие эти "звезды"!
Не вижу проблемы, любая широкая шаль или платок и никто ничего не видит, кормишь в любом месте.
А Собчак тоже такое фото опубликует? Кстати, я ничего против Ксении Анатольевны не имею. Мне просто интересно ее мнение. Дамочка она очень конфликтная, неоднозначная. Её мнение какое? Хотя она может сказать на публику одно, а на самом деле делать по другому.
Разве это нормально выкладывать процесс кормления в инсту или какие-то другие соц. сети? Я, пожалуй, этого никогда не пойму.
Господи как мне завидно, я с трудом два месяца смогла прокормить(((( не получилось((((( они молодцы, единственное не стала бы я выкладывать такие фото, это все же такой процесс где чужие глаза лишние
Как же надоели эти темы. Появились эти абсолютно ненормальные брелфи, женщины выкладывают ролики на ютюб, теперь борются за право кормить в общественных местах. Да, кормление грудью - естественный процесс, но как и другие! Давайте теперь все это фотографировать! Многим женщинам, которые родили, неприятно смотреть на это ГВ в кафе, транспорте и других общественных местах. Для меня дико все это.
Господи как мне завидно, я с трудом два месяца смогла прокормить(((( не получилось((((( они молодцы, единственное не стала бы я выкладывать такие фото, это все же такой процесс где чужие глаза лишние
А чему завидовать??