Несколько лет назад 34-летняя Сиенна Миллер неоднократно попадала на страницы желтой прессы за то, что абсолютно не следила за своей дочкой Марлоу. Когда слухи, казалось бы, утихли, звезда вновь напомнила журналистам о себе.

1 2 3 ... 10 Сиенна Миллер призналась, что у ее дочки Марлоу были вши

В этом году Сиенна Миллер днями и ночами пропадала на съемках фильма «Закон ночи». Актриса едва успевала видеться с дочкой Марлоу, которую родила от актера Тома Старриджа. И неудивительно, что звезда даже не заметила, что девочка принесла из детского сада вшей. Об этом Миллер рассказала в интервью журналу People.



«У нее впервые завелись вши, поэтому Марлоу ничего не поняла. Она пришла из детского сада и сказала: «Мама, смотри, у меня в голове муравьи!». Если бы вы знали, как я испугалась. К счастью, мы быстро избавились от этой проблемы. Теперь у Марлоу волосы феи», — отметила Сиенна.

Также актриса призналась, что ей не стыдно говорить о подобных вещах: «Я точно знаю, что Марлоу подхватила вшей от других детей. В этом нет ничего необычного. В моей школе и даже колледже были подобные случаи. От этого никто не застрахован».