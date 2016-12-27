В начале ноября Айза Анохина родила своего второго сына Элвиса. Всего спустя пару недель после появления малыша на свет бизнесвумен вернулась к работе. 27 декабря в своем Instagram она рассказала, что старший сын Сэм недоволен ее постоянной занятостью.

1 2 3 ... 13 Старший сын Айзы Анохиной упрекает маму в том, что она мало времени уделяет ему и маленькому Элвису

Айза Анохина ведет очень активный образ жизни. Воспитание двоих маленьких детей она совмещает с собственным бизнесом, съемками на ТВ и занятиями спортом. Однако такой расклад не устраивает старшего сына звезды Сэма. Мальчик считает, что его мама слишком мало времени уделяет ему и его брату Элвису.

В своем микроблоге Айза опубликовала фото с Сэмом и подписала: «Под конец года, я была не самой лучшей мамой для этого малыша. Разрывалась между работой и Элвисом, чаще всего совмещала всех вместе. Выматывала себя и детей. Меня не хватало на сыновей , и это разбивало мне сердце. Чаще стала слышать от Сэма «ты любишь работу больше чем нас с Элви», а вместо мама моим прозвищем стало айфонистка», — начала звезда. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)

«Ремонт в салоне, набор персонала в салон, десятки чатов, скандалы, выматывающие все нервы, отсутствие сна и аппетита, нервы, тысячи встреч, слезы, усталость, потеря молока, переживание и итог — Ai Lab и Ai LabSchool открыла. Все, кто меня видит в реале, видят мои синяки под глазами, мое тусклое худое лицо, и нервный тик. Глаз дергается. Все, что я делаю, я обожаю!» — призналась Айза.