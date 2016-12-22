Дочь Анастасии Волочковой, Ариадна, растет творческой девочкой. Она занимается вокалом и часто выступает на сцене. 22 декабря балерина опубликовала в своем Instagram фото девочки, которое вызвало бурю обсуждений.

1 2 3 ... 11 Анастасия Волочкова показала фото дочери со взрослым макияжем

11-летняя дочь Анастасии Волочковой хочет продолжить дело мамы и стать артисткой. Уже сейчас девочка пытается покорить большую сцену. К каждому выступлению заботливая мама покупает девочке красивые наряды и нанимает девочке визажиста. Так, 22 декабря Анастасия показала снимок Ариадны, сделанный перед концертом. На нем девочка позирует с подведенными глазами и накрашенными губами, а также с прической как у знаменитой мамы.

«А у моего чуда сегодня премьера песни «Зима» в ломоносовской школе и продюсерском центре. Переживаю», — прокомментировала кадр балерина.

Далеко не все поклонники Анастасии Волочковой оценили «боевую раскраску» девочки: «Дочь у вас красотка, но не нужны ей эти макияж и прическа», «Аришу с таким макияжем не узнать», «Выглядит как взрослая девушка».