Анастасия Волочкова — не из тех звезд, что одеваются только в дорогих бутиках. Сейчас балерина находится в башкирском городе Туймазы, где дает благотворительные концерты. В числе прочих местных достопримечательностей Анастасия посетила местный рынок, где купила вещи для дочери.
В своем микроблоге Анастасия опубликовала фото с рынка, на котором позирует со своим поклонником. На заднем плане запечатлена витрина с детскими нарядами. «Красивое платье для моей Ариши везу», — подписала кадр Волочкова. Подписчики знаменитости не оценили эту публикацию: «Все по барахолкам. Зачем?», «Ну сколько можно уже?», «Ужас!».
Ее тоже можно понять. Возраст все же, спрос падает...
На некоторых моделях Виктории Сикрет трусы еще меньше, чем у Волочковой и ничего ходят по подиуму. Лишь бы дочь не пошла по ее стопам...
И что? Вы в бутиках одеваетесь?
И что? Вы в бутиках одеваетесь?
А чем ДолчеГабана (тот же Китай,кстати, шьёт) лучше рыночного ширпотреба? Я не про haute couture ручной работы, а про pret-a-porter. Та же гня, только за бешеные деньги. А уж детям,которым каждый год надо гардероб менять полностью, вообще не пойму, зачем этот понт.
Стопитсот!! Дети быстро растут, смысл покупать одежду за бешеные деньги...
Она сама одевается там же, у Волочковой сейчас проблемы с финансами, она сама рассказывала.
Девочка симпатичная, но взгляд на каждой фотке несчастный
Правильно и делает. Весь мир так одевается! Настя пашет и профукивать деньги бессмысленно, они с неба не валятся. Успехов ей!
Красивая Настя !