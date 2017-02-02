41-летня Анастасия Волочкова постоянно стремится быть ближе к народу. Недавно балерина призналась, что летает эконом-классом, а 2 февраля отправилась за подарками для дочери Ариадны на рынок.

1 2 3 ... 11 Анастасия Волочкова выбрала платье для дочки на рынке

Анастасия Волочкова — не из тех звезд, что одеваются только в дорогих бутиках. Сейчас балерина находится в башкирском городе Туймазы, где дает благотворительные концерты. В числе прочих местных достопримечательностей Анастасия посетила местный рынок, где купила вещи для дочери.

В своем микроблоге Анастасия опубликовала фото с рынка, на котором позирует со своим поклонником. На заднем плане запечатлена витрина с детскими нарядами. «Красивое платье для моей Ариши везу», — подписала кадр Волочкова. Подписчики знаменитости не оценили эту публикацию: «Все по барахолкам. Зачем?», «Ну сколько можно уже?», «Ужас!».