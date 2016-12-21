41-летняя Татьяна Навка и ее двухлетняя дочь Надя начали праздновать Новый год за десять дней до его наступления. 21 декабря спортсменка опубликовала в своем Instagram трогательное видео с детского праздника, на котором повеселилась ее малышка.

1 2 3 ... 13 Татьяна Навка показала устроила новогодний праздник для дочери

Татьяна Навка души не чает в своей дочери надежде и устраивает ей фантастические праздники. Летом звезда организовала пышный день рождения девочки, который еще долго обсуждали российские журналисты. А 21 декабря спортсменка сводила Надежду на детский праздник.

На видео, которое появилось в микроблоге Татьяны, Наденька, облаченная в нарядное белое платье, стоит посреди зала, полного мишуры. Вокруг резвятся дети и аниматоры в костюмах Деда Мороза, Снеговика и других сказочных персонажей под песню Gangnam Style. Сама девочка внимательно наблюдает за происходящим. «Что еще нужно для счастья!!!» — прокомментировала ролик Навка.