21.12.2016

41-летняя Татьяна Навка и ее двухлетняя дочь Надя начали праздновать Новый год за десять дней до его наступления. 21 декабря спортсменка опубликовала в своем Instagram трогательное видео с детского праздника, на котором повеселилась ее малышка. 

  • Татьяна Навка с дочкой
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    Татьяна Навка показала устроила новогодний праздник для дочери

Татьяна Навка души не чает в своей дочери надежде и устраивает ей фантастические праздники. Летом звезда организовала пышный день рождения девочки, который еще долго обсуждали российские журналисты. А 21 декабря спортсменка сводила Надежду на детский праздник.

На видео, которое появилось в микроблоге Татьяны, Наденька, облаченная в нарядное белое платье, стоит посреди зала, полного мишуры. Вокруг резвятся дети и аниматоры в костюмах Деда Мороза, Снеговика и других сказочных персонажей под песню Gangnam Style. Сама девочка внимательно наблюдает за происходящим. «Что еще нужно для счастья!!!» — прокомментировала ролик Навка.

Что ещё нужно для счастья!!! 😇😇😇

Видео опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka)

 

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