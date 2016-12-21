41-летняя Татьяна Навка и ее двухлетняя дочь Надя начали праздновать Новый год за десять дней до его наступления. 21 декабря спортсменка опубликовала в своем Instagram трогательное видео с детского праздника, на котором повеселилась ее малышка.
Татьяна Навка души не чает в своей дочери надежде и устраивает ей фантастические праздники. Летом звезда организовала пышный день рождения девочки, который еще долго обсуждали российские журналисты. А 21 декабря спортсменка сводила Надежду на детский праздник.
На видео, которое появилось в микроблоге Татьяны, Наденька, облаченная в нарядное белое платье, стоит посреди зала, полного мишуры. Вокруг резвятся дети и аниматоры в костюмах Деда Мороза, Снеговика и других сказочных персонажей под песню Gangnam Style. Сама девочка внимательно наблюдает за происходящим. «Что еще нужно для счастья!!!» — прокомментировала ролик Навка.
А это точно было нужно девочке? Она стоит потерянная и испуганная.
И это счастье? Из квартиры моих соседей каждый день такое счастье слышу. Счастье для ребенка- это когда папа держит на руках, а вокруг Дед Мороз, Снегурочка и всякие ушастики-мордастики.
А это точно было нужно девочке? Она стоит потерянная и испуганная.
Очень детская песня. Мне кажется, что девочка готова уже расплакаться, стоит потерянная и тянет руки к маме...
Жесть какая! Просто вакханалия, даже я бы напугалась, бедная девочка.. шоу прямо для двухлеток, ага.
Это было нужно маме, чтобы сделать хорошие фото.
Даааа, вряд ли именно это было нужно ребенку для счастья...
нддааа девочка в шоке...
Сладенькая малышня.