Елена Малышева показала 11-месячного внука

В своих соцсетях Елена Малышева предпочитает рассказывать о работе, но не о семье. Впрочем, в честь скорого дня рождения младшего внука телеведущая поделилась с фолловерами трогательным видео с его участием.

Елена Малышева

58-летняя Елена Малышева — весьма активный пользователь соцсетей. Телезвезда регулярно публикует в своем микроблоге новые фотографии и делится новостями — вот только чаще всего они связаны с работой Елены.

Малышева предпочитает не афишировать подробности личной жизни — поэтому прошлым летом даже не рассказала фолловерам, что стала бабушкой во второй раз.

20 июля 2018-го у старшего сына «главного ТВ-доктора» страны Юрия родился второй сын по имени Артур.

В честь скорого первого дня рождения мальчика Малышева на днях опубликовала в Инстаграме видео, на котором малыш задорно хлопает в ладоши.

«Моему младшему внуку скоро годик. Радость в чистом виде. И аплодисменты всем вам», — подписала ролик звезда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 ... 8 Елена Малышева редко показывает фолловерам фотографии членов своей семьи

Фолловерам очень понравилось трогательное видео с мальчиком. Многие отметили, что Артур чем-то похож на свою знаменитую родственницу. «Чудесный бабушкин пирожок», «Такой же веселый, как и вы!», «Счастья и здоровья внучку!» — прокомментировали подписчики.

