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Елена Малышева показала 11-месячного внука

В своих соцсетях Елена Малышева предпочитает рассказывать о работе, но не о семье. Впрочем, в честь скорого дня рождения младшего внука телеведущая поделилась с фолловерами трогательным видео с его участием.
Елена Малышева
Елена Малышева

58-летняя Елена Малышева — весьма активный пользователь соцсетей. Телезвезда регулярно публикует в своем микроблоге новые фотографии и делится новостями — вот только чаще всего они связаны с работой Елены. 

Малышева предпочитает не афишировать подробности личной жизни — поэтому прошлым летом даже не рассказала фолловерам, что стала бабушкой во второй раз. 

20 июля 2018-го у старшего сына «главного ТВ-доктора» страны Юрия родился второй сын по имени Артур. 

В честь скорого первого дня рождения мальчика Малышева на днях опубликовала в Инстаграме видео, на котором малыш задорно хлопает в ладоши. 

«Моему младшему внуку скоро годик. Радость в чистом виде. И аплодисменты всем вам», — подписала ролик звезда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

  • Елена Малышева
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    Елена Малышева редко показывает фолловерам фотографии членов своей семьи
    Смотреть галерею

Фолловерам очень понравилось трогательное видео с мальчиком. Многие отметили, что Артур чем-то похож на свою знаменитую родственницу. «Чудесный бабушкин пирожок», «Такой же веселый, как и вы!», «Счастья и здоровья внучку!» — прокомментировали подписчики. 

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19 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @malysheva.live/Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Елена Малышева, Юрий Малышев

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