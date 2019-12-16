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Не «мама» и не «папа»: каким было первое слово принца Луи

Пресса довольно нечасто пишет о принце Луи: мальчик еще слишком мал, поэтому родители оберегают его от внимания публики. Однако недавно Кейт Миддлтон сама выдала забавную подробность о малыше. 
Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с Мэри Берри

Не так давно принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в одном из самых популярных телевизионных шоу Великобритании. Герцоги Кембриджские появились в эфире специального выпуска кулинарной программы «Королевское Рождество с Берри». 

Вместе с известным поваром Мэри Берри супруги приготовили праздничный ужин для работников благотворительных организаций. 

Во время программы Кейт Миддлтон призналась ведущей, что является поклонницей ее кулинарного таланта. У супруги принца Уильяма даже имеются многие книги рецептов, написанные Берри, — они занимают почетное место на кухне королевской особы. 

Принц Луи
 

Как оказалось, с особым уважением к телезвезде относятся и члены семьи Миддлтон. Ее хорошо знает даже годовалый принц Луи!

«Одним из первых слов Луи было ''Мэри'', потому что на нашей книжной полке ваши книги расположены примерно на уровне его роста», — поделилась милым фактом с ведущей Кейт. 

Герцогиня пошутила, что малыш обязательно узнает Мэри Берри, если увидит ее в реальной жизни, ведь он регулярно рассматривает ее книги и фотографии в них. 

Впрочем, не стоит забывать, что няню королевских детей зовут Мария Тереза. Быть может, все-таки первое слово Луи было посвящено не телезвезде, а его воспитательнице?

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16 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @kensingtonroyal/Instagram
Теги

Принц Луи, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Елизавета II, Принц Джордж Александр Луи, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Как же они достали. Уже невыносимо даже мне, терпеливой

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