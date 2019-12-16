Не «мама» и не «папа»: каким было первое слово принца Луи

Не так давно принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в одном из самых популярных телевизионных шоу Великобритании. Герцоги Кембриджские появились в эфире специального выпуска кулинарной программы «Королевское Рождество с Берри».
Во время программы Кейт Миддлтон призналась ведущей, что является поклонницей ее кулинарного таланта. У супруги принца Уильяма даже имеются многие книги рецептов, написанные Берри, — они занимают почетное место на кухне королевской особы.
Как оказалось, с особым уважением к телезвезде относятся и члены семьи Миддлтон. Ее хорошо знает даже годовалый принц Луи!
Герцогиня пошутила, что малыш обязательно узнает Мэри Берри, если увидит ее в реальной жизни, ведь он регулярно рассматривает ее книги и фотографии в них.
Впрочем, не стоит забывать, что няню королевских детей зовут Мария Тереза. Быть может, все-таки первое слово Луи было посвящено не телезвезде, а его воспитательнице?