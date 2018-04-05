43-летняя Яна Рудковская и 35-летний Евгений Плющенко хотят вырастить из своего сына Саши настоящего мужчину и будущего чемпиона по фигурному катанию. В одном из недавних интервью продюсер отметила, что иногда мальчик капризничает и ей приходится довольно жестоко наказывать его. На высказывание знаменитости обратили внимание даже западные СМИ.
На днях Рудковская пояснила свою точку зрения. У себя в Инстаграме она рассказала, почему строго воспитывает маленького Сашу. Продюсер считает необходимым нагружать ребенка разными активностями, чтобы он как можно меньше времени проводил со смартфоном в руках.
«Мама и папа меня не бьют. Это не правда. Но, когда я плохо себя веду, знаю, что есть темная комната, тряпка и ремень. Меня только в темной комнате закрывали на 10 минут. Я боюсь темную комнату — вдруг там мумия или зомби окажется, и меня никто не спасет», — рассказал ребенок в коротком видеоролике, опубликованном на его личной странице в соцсети.
На вопрос матери, наказывают ли его за дело, мальчик ответил утвердительно.
Яне лучше молчать.
А где органы опеки и что скажет "адвокат детей"?
бедный ребенок
Да наказание для ребенко то, что они называют его Гном Гномыч(((
вот так и вырастают маньяки
Какой-то он неприятный, если так можно сказать про ребенка. Они с Надей Песковой два сапога пара, нет обаятельности.
Руда маньяка растит. Одному сыну жизнь загубила, теперь собственного давит дура
Руда маньяка растит. Одному сыну жизнь загубила, теперь собственного давит дура