Уже не первый день интернет-пользователи обсуждают суровые методы воспитания Яны Рудковской. Продюсер призналась, что держит своего младшего сына Сашу в ежовых рукавицах, после чего на нее обрушился шквал критики. На днях сам юный спортсмен высказался о том, как обращаются с ним родители.

43-летняя Яна Рудковская и 35-летний Евгений Плющенко хотят вырастить из своего сына Саши настоящего мужчину и будущего чемпиона по фигурному катанию. В одном из недавних интервью продюсер отметила, что иногда мальчик капризничает и ей приходится довольно жестоко наказывать его. На высказывание знаменитости обратили внимание даже западные СМИ.



На днях Рудковская пояснила свою точку зрения. У себя в Инстаграме она рассказала, почему строго воспитывает маленького Сашу. Продюсер считает необходимым нагружать ребенка разными активностями, чтобы он как можно меньше времени проводил со смартфоном в руках.

Кроме того, 5 апреля сам юный фигурист и модель прокомментировал инцидент с «побоями». По словам мальчика, родители никогда не поднимали на него руку.

«Мама и папа меня не бьют. Это не правда. Но, когда я плохо себя веду, знаю, что есть темная комната, тряпка и ремень. Меня только в темной комнате закрывали на 10 минут. Я боюсь темную комнату — вдруг там мумия или зомби окажется, и меня никто не спасет», — рассказал ребенок в коротком видеоролике, опубликованном на его личной странице в соцсети.



На вопрос матери, наказывают ли его за дело, мальчик ответил утвердительно.