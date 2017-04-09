Детки, подросшие лет до семи и при это ни разу не болевшие конъюнктивитом — изумительная редкость. Как правило, все случается совсем наоборот — воспаление слизистой оболочки глаза у детей случается чуть ли не столь же часто, как и насморк. Как правильно лечить детский конъюнктивит? И как отличить его от прочих заболеваний?

Именно потому, что конъюнктивит у детей (особенно младшего возраста)

возникает периодически и довольно часто, родителям необходимо уметь

отличать те ситуации, когда болезнь может обернуться негативными

осложнениями для здоровья ребенка.

Каким бывает конъюнктивит у детей

Конъюнктивит, как не трудно догадаться, - это воспаление слизистой оболочки глаза. У детей конъюнктивит бывает нескольких видов:

Вирусный (и, соответственно, причиной его возникновения является вирусная инфекция);

(и, соответственно, причиной его возникновения является вирусная инфекция); Бактериальный (вызванный деятельностью бактерий);

(вызванный деятельностью бактерий); Аллергический конъюнктивит (это вид возникает и развивается как типичная аллергическая реакция).

Отличить один вид конъюнктивита от другого только по симптомам довольно сложно — чаще всего они похожи. Большое значение имеет картина обстоятельств, которая предшествовала развитию воспаления в глазах. Например, если ввели новый продукт в прикорм и в тот же день начали слезиться глазки — вероятнее всего, это начало аллергического конъюнктивита. Тот же вывод можно сделать, если ребенок поиграл с новой плюшевой игрушкой или потискался с соседской собакой и т.п.

А если, например, весь класс в школе «слег» от ОРВИ, и у вашего ребенка на этом фоне воспалился глаз — вероятнее всего, этот конъюнктивит имеет вирусную природу.

Подобный анализ может провести любая мама, которая знает, что происходило с ее ребенком в предыдущие несколько дней. Однако есть и такие ситуации, при которых поход к врачу с целью точной диагностики и последующего лечения жизненно необходим. Итак, посещение врача при конъюнктивите обязательно, если:

Ребенку меньше 1 года;

Ситуация не улучшается спустя 2 дня после начала воспаления;

Ребенок демонстрирует светобоязнь;

Ребенок жалуется на резкую боль в глазах;

Ребенок утверждает, что стал хуже видеть;

На коже верхнего века появились мелкие пузырьки.

В детском возрасте конъюнктивиты возникают довольно часто — ровно настолько, чтобы эту проблему решали, как правило, обычные терапевты и педиатры. Но в сложных случаях, при возникновении серьезной инфекции — консультация опытного офтальмолога обязательна.

Симптомы возникновения конъюнктивита у детей

Есть большая вероятность развития первой стадии конъюнктивита у ребенка, если вы заметили у него:

Так называемый «закисший глаз» (чаще всего непосредственно после сна);

Отечность и припухлость век;

Покраснение век;

Зуд и раздражение в глазу (из-за чего малыш все время трет и чешет глазик).

Как лечить конъюнктивит у детей

Вполне разумно допустить, что план лечения конъюнктивита напрямую зависит от того, чем именно вызвано его появление.

Вирусный конъюнктивит обычно никак активно не лечится — спустя 5-7 дней организм сам вырабатывает иммунную защиту против вирусов, и глазки очищаются самостоятельно, воспаление исчезает. Исключение составляют лишь два очень опасных вируса, при поражении которыми лечить конъюнктивит необходимо строго под надзором врача.

Первый из них — это вирус герпеса, который без своевременного лечения чрезвычайно часто дает серьезные и необратимые осложнения на органы зрения. Вот как раз появление пузырьков на коже верхнего века, а также симптомы светобоязни и резкой боли в глазах обычно сигнализируют именно о возникновении герпетического конъюнктивита. И в этом случае к врачу необходимо не просто идти, а бежать со всех ног. Потому что вирус герпеса — один из самых опасных в плане поражения органов зрения у детей.

Второй «коварный» для глаз вирус — аденовирус. Для аденовирусной инфекции характерны три симптома, которые проявляются всегда вместе, а не по одному — повышение температуры, красное горло (развитие фарингита у детей) и конъюнктивит. Аденовирусный конъюнктивит очень заразен и несмотря на свое относительно легкое лечение, способен давать тяжелые осложнения на органы зрения.

При гнойном (бактериальном) конъюнктивите детям, как правило, прописывают курс местных антибиотиков. Пугаться их применения, по меньшей мере, наивно и неразумно, потому что при такой форме использования (капли или мазь в глаза) они никуда не всасываются и никаких побочных эффектов не оказывают — такие антибиотики работают только в области воспаления на слизистой оболочке глаза и больше нигде. При этом бесспорный плюс подобного лечения — антибиотики очень быстро подавляют воспаление в глазу.

При аллергическом конъюнктивите, соответственно, наиболее разумное и долгосрочное победоносное решение — определить аллерген и по возможности оградить ребенка от контакта с ним в будущем. Но если это невозможно по какой-то причине, лечение будет заключаться в приеме антигистаминных препаратов внутрь и наружно.

Портит ли конъюнктивит зрение ребенка?

Принято считать, что напрямую конъюнктивит никак не влияет на остроту

зрения ребенка. Но так ли это на самом деле?

В подавляющем большинстве случаев болезнь конъюнктивит протекает довольно легко и не оставляет последствий. Более того — поскольку наиболее часто у детей встречается именно вирусный конъюнктивит — подобная форма болезни даже не требует какого-то особенного лечения, она проходит сама благодаря активности иммунной системы ребенка.

И все-таки утверждать, что воспаление слизистой оболочки глаза никак не может навредить остроте зрения, нельзя. Бывают некоторые тяжелые формы конъюнктивита у детей, которые, при отсутствии должного и своевременного лечения, могут обернуться необратимыми проблемами с органами зрения. Именно поэтому при любом конъюнктивите, продолжающемся без улучшения более 2-х дней, необходимо в обязательном порядке показать малыша врачу.

Доктор медицинских наук, академик АМТН РФ, известный детский глазной хирург, руководитель детских глазных клиник «Ясный Взор» И. Э. Азнаурян: «Причиной снижения зрения при конъюнктивите является не воспаление конъюнктивы как таковое, а переход воспалительного процесса на роговицу - так называемый кератит. Он может быть поверхностным (в этом случае после лечения проходит бесследно), а может затрагивать более глубокие структуры. И тогда на роговице останется рубец - участок помутнения, который будет серьезно снижать зрение, если он расположен в центральной (оптической) зоне. Увы, но ни терапевт, ни педиатр такие тонкости просто не увидит. Именно поэтому серьезные случаи конъюнктивита у детей требуют обязательного осмотра у специалиста-офтальмолога.»

Конъюнктивит ли? Или что-то другое?

Иногда бывают случаи, когда у новорожденных детей и малышей первых месяцев жизни наблюдаются типичные симптомы конъюнктивита, но при этом любое лечение оказывается нерезультативным. Дело в том, что в подобном случае за конъюнктивит ошибочно принимается другая распространенная у грудничков болезнь — так называемый врожденный дакриоцистит (воспаление слезного мешочка).

Он встречается примерно у 5% новорожденных ребятишек. Суть заболевания заключается в том, что в слезо-носовом канальце (иначе — носослезный проток), соединяющем полости носа и глаза, присуствует тоненькая пленочка, препятсвующая оттоку слезной жидкости. Таким образом слезы скапливаются в области глаза, он «закисает» и возникают все типичные симптомы конъюнктивита.

Характерные признаки, которые могут указывать на ошибочное принятие дакриоцистита за конъюнктивит:

Обычно поражается только один глазик;





Ребенок очень «юного» возраста - новорожденный малыш или грудничок первых месяцев жизни;





Отсутствуют признаки инфекционного заболевания (нет ни лихорадки, ни обезвоживания и т.п.);





Отсутствие результатов при стандартных методах лечения конъюнктивита;

Если вы обеспокоены тем, что никак не получается вылечить конъюнктивит

у ребенка, и все три признака явно соответствуют вашей ситуации, то вы имеете

все основания проконсультироваться у врача на предмет того, что ваш малыш

страдает отнюдь не от конъюнктивита, а от врожденного дакриоцистита.

Обычно, пленочка в носослезном протоке лопается сама по себе еще в момент рождения ребенка или в первые дни его жизни. При дакриоцистите она тоже может прорваться самостоятельно в возрасте малыша примерно до 8 месяцев. Но если этого не произошло, и глазик ребенка по-прежнему воспаляется и слезится, врач назначает специальное зондирование, которое помогает прочистить слезноносовой канал и устранить оттуда пленку, мешающую оттоку слезной жидкости.

Большинство детских конъюнктивитов — не опасны, они либо проходят самостоятельно, либо довольно легко лечатся. Кроме того, чтобы предупредить возникновение конъюнктивита в ситуациях, если малышу что-то попало в глазик и он активно его трет, рискуя занести на слизистую грязь или опасные бактерии, родителям полезно иметь в домашней аптечке так называемые глазные антисептики.

И запомните простое правило: если в течение 2 дней улучшения на слизистой глаза не наступает (малыш по прежнему трет глазик, который стал слезиться и припух и т.п.), или если вы заметили выше перечисленные «тревожные» симптомы (среди которых: светобоязнь, пузырьки на внутреннем веке, сильная боль в глазу) — немедленно покажите ребенка врачу.

Если вы хотите быстро и правильно вылечить конъюнктивит у ребенка — стартовать следует именно в кабинете офтальмолога, педиатра или отоларинголога (если есть подозрения на дакриоцистит).