«Мой новорожденный сын 19 дней был между жизнью и смертью»: Юрий Батурин рассказал, как едва не потерял ребенка

Юрий Батурин известен многим зрителям по сериалу «Знахарь», однако мало кто знает о его личной жизни. На днях актер дал интервью, в котором поведал о самом трудном испытании, с которым ему пришлось столкнуться несколько лет назад.

1 2 3 ... 8 Звезда сериала «Знахарь» Юрий Батурин рассказал о едва не случившейся трагедии в его семье

Жизнь Юрия Батурина наполнена яркими красками: карьера идет в гору, а рядом находятся любимые жена Ирина и сын Богдан. Однако мало кто знает, что так было не всегда. На днях актер принял участие в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1». Во время разговора с Борисом Корчевниковым Батурин поведал о личной драме, которую и сегодня не может спокойно вспоминать.



В 1996 году Юрий работал барменом в одном из столичных ресторанов, где и встретил свою будущую жену Ирину. Начинающий актер влюбился в девушку и уже на третьем свидании сделал ей предложение. Супруги по-прежнему счастливы, однако первые 17 лет совместной жизни были омрачены тем, что жена артиста никак не могла забеременеть.

И только в 2013 году, когда оба уже отчаялись стать родителями, Ирина узнала, что находится в положении.

«А потом случились преждевременные роды. Выяснилось, что ребенок родился с патологиями в развитии. Следующие 19 дней он находился между жизнью и смертью. Я приходил в детскую реанимацию каждый день, Ира себе места не находила. Но она в тот момент вцепилась в Богдана, как волчица. Не спала сутками, сидела рядом с ним, боролась», — с горечью заявил артист.



К счастью, после нескольких операций, проведенных в первый год жизни малыша, врачам удалось его спасти. Сегодня супруги стараются не вспоминать бессонные ночи, проведенные в слезах, ведь здоровью маленького Богдана уже ничего не угрожает.