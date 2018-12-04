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ДЕТИ

«Мой новорожденный сын 19 дней был между жизнью и смертью»: Юрий Батурин рассказал, как едва не потерял ребенка

Юрий Батурин известен многим зрителям по сериалу «Знахарь», однако мало кто знает о его личной жизни. На днях актер дал интервью, в котором поведал о самом трудном испытании, с которым ему пришлось столкнуться несколько лет назад.
  • Юрий Батурин
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    Звезда сериала «Знахарь» Юрий Батурин рассказал о едва не случившейся трагедии в его семье
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Жизнь Юрия Батурина наполнена яркими красками: карьера идет в гору, а рядом находятся любимые жена Ирина и сын Богдан. Однако мало кто знает, что так было не всегда. На днях актер принял участие в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1». Во время разговора с Борисом Корчевниковым Батурин поведал о личной драме, которую и сегодня не может спокойно вспоминать.

В 1996 году Юрий работал барменом в одном из столичных ресторанов, где и встретил свою будущую жену Ирину. Начинающий актер влюбился в девушку и уже на третьем свидании сделал ей предложение. Супруги по-прежнему счастливы, однако первые 17 лет совместной жизни были омрачены тем, что жена артиста никак не могла забеременеть.

И только в 2013 году, когда оба уже отчаялись стать родителями, Ирина узнала, что находится в положении.

«А потом случились преждевременные роды. Выяснилось, что ребенок родился с патологиями в развитии. Следующие 19 дней он находился между жизнью и смертью. Я приходил в детскую реанимацию каждый день, Ира себе места не находила. Но она в тот момент вцепилась в Богдана, как волчица. Не спала сутками, сидела рядом с ним, боролась», — с горечью заявил артист.

К счастью, после нескольких операций, проведенных в первый год жизни малыша, врачам удалось его спасти. Сегодня супруги стараются не вспоминать бессонные ночи, проведенные в слезах, ведь здоровью маленького Богдана уже ничего не угрожает.

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Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Persona Stars

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Комментарии (3) Добавить комментарий
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  • А это еще кто такой???

  • Мужик вроде симпаточный. По сериалам его видела. Но блин баба то такая страшная у него. Нет, правда. Особенно фото 4. Вот что вроде бы нормальных с виду мужиков привлекает в ладно остроносатых, но фриканутых тетках??? Я не понимаю

  • Симпатичный актер, а жена ему совсем не подходит, еще и моделью работала с такой своеобразной внешностью .

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