33-летняя певица МакSим в одиночку воспитывает двоих дочерей, рожденных от разных отцов. В своем новом интервью певица рассказала, как справляется с ролью мамы и призналась, кто помогает ей с детьми.

1 2 3 ... 12 В своем новом интервью МакSим рассказала о дочках

Певица МакSим — счастливая мама двоих дочерей. В 2009 году она родила Александру от своего супруга Алексея Луговцова, а в 2011 году на свет появилась Мария от бизнесмена Антона Петрова. Отношения с обоими мужчинами у артистки не сложились.

Однако в интервью журналу «Детство» артистка призналась, что полностью справляется с воспитанием девочек: «С детьми я провожу больше времени, чем мамы, которые работают в офисе с восьми утра и до вечера. Я могу быть рядом на важных событиях, школьных мероприятиях. Раньше я давала по 30 концертов в месяц, и в какой-то момент мечтала родить ребенка, чтобы хоть немного отдохнуть. Сейчас я сама составляю свой концертный график, чтобы иметь возможность планировать и успевать все, и беру на себя столько концертов, чтобы оставаться адекватной мамой».





Также артистка призналась, кто помогает ей с дочерями: «С детьми помогают наши бабушки­дедушки, а также работает няня, на те моменты, когда я уезжаю на гастроли».

Кроме того, МакSим дала поклонникам совет, касающийся воспитания девочек. «Девочки требуют более внимательного воспитания. Конечно, не нужно баловать дочек и все им позволять. В доме должны быть свои правила, к примеру, во сколько мы ложимся спать. Но ребенок должен чувствовать себя дома свободно, не скованно. Если кто­то из них не прав, я стараюсь словами донести информацию, объяснить, почему так делать нельзя. В самых крайних случаях у нас действует запрет на мультики», — заявила звезда.