Певица МакSим — счастливая мама двоих дочерей. В 2009 году она родила Александру от своего супруга Алексея Луговцова, а в 2011 году на свет появилась Мария от бизнесмена Антона Петрова. Отношения с обоими мужчинами у артистки не сложились.
Также артистка призналась, кто помогает ей с дочерями: «С детьми помогают наши бабушкидедушки, а также работает няня, на те моменты, когда я уезжаю на гастроли».
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Кроме того, МакSим дала поклонникам совет, касающийся воспитания девочек. «Девочки требуют более внимательного воспитания. Конечно, не нужно баловать дочек и все им позволять. В доме должны быть свои правила, к примеру, во сколько мы ложимся спать. Но ребенок должен чувствовать себя дома свободно, не скованно. Если ктото из них не прав, я стараюсь словами донести информацию, объяснить, почему так делать нельзя. В самых крайних случаях у нас действует запрет на мультики», — заявила звезда.
Там больше диет нежели спорта.)
Она не первая и не последняя в этом деле.
Маша родилась не в 2011 году, а в 2014)
Тяжелая у нее профессия. И каждый крутится как может. Только вот, порою лучше не прийти на непонятный концерт, зато каждый день самой укладывать своего ребенка спать, целуя его на ночь. Но, у нее работа вся ночная, такого удовольствия она себе позволить не может. Поэтому, не стоит ей себя сравнивать с другими мамами, тут она будет в проигрыше. На мои концерты никто из родителей не ходил, мне это было и не надо. И няни в моем доме к счастью не было. Но, у нее другая профессия, свои издержки. Еще я не согласна, что девочкам нужно внимания больше, чем мальчикам. Оно нужно всем в одинаковом количестве, и мальчики и девочки нуждаются в обоих родителях в равной степени.
Девочек надо воспитывать более внимательно - ну не совсем корректно сказала. У нее ведь нет сына, чтоб сравнить. А практика как раз показывает, что за мальчишками глаз да глаз
Один умный человек сказал: "Девочке нужно просто не мешать расти, а на мальчика нужно ооочень много энергии". Золотые слова. Мальчишки вытворяют такое - ни одна девочка в жизни не додумается...
девочки -активистки будут явно похлеще мальчиков -тихонь
Один умный человек сказал: "Девочке нужно просто не мешать расти, а на мальчика нужно ооочень много энергии". Золотые слова. Мальчишки вытворяют такое - ни одна девочка в жизни не додумается...
девочки -активистки будут явно похлеще мальчиков -тихонь
Максим молодец! Творчество ее мне не особо интересно, но как человек она мне симпотична очень. Вот достойный пример остальным, сама зарабатывает, воспитывает и не жалуется ни на что. При всем при этом не стремится пириться и хвастаться и прочее как делают все звезды так называемые. Молодая красивая мама, всего ей самого хорошего, побольше зрителей и успехов в творчестве.
Тяжелая у нее профессия. И каждый крутится как может. Только вот, порою лучше не прийти на непонятный концерт, зато каждый день самой укладывать своего ребенка спать, целуя его на ночь. Но, у нее работа вся ночная, такого удовольствия она себе позволить не может. Поэтому, не стоит ей себя сравнивать с другими мамами, тут она будет в проигрыше. На мои концерты никто из родителей не ходил, мне это было и не надо. И няни в моем доме к счастью не было. Но, у нее другая профессия, свои издержки. Еще я не согласна, что девочкам нужно внимания больше, чем мальчикам. Оно нужно всем в одинаковом количестве, и мальчики и девочки нуждаются в обоих родителях в равной степени.