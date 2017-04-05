Опасности жаркого лета: что есть что
Перво-наперво определимся с понятиями:
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Солнечный удар (гиперинсоляция) — это негативное воздействие прямых солнечный лучей именно на голову, при котором временно (а при радикально сильном солнечном ударе — и навсегда) нарушаются функции работы головного мозга.
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Тепловой удар и перегрев — это нарушение теплообмена, при котором тело вырабатывает больше тепла, чем способно отдать. Длительная невозможность адекватной терморегуляции приводит к нарушению работы внутренних органов и к остановке сердца.
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Обезвоживание — это состояние, при котором организм патологически утратил воду ниже физиологической нормы, в результате чего резко нарушается метаболизм. Потеря воды около 20-25 % от физиологической нормы чревата гибелью организма.
- Солнечный ожог — это повреждение кожи ультрафиолетовым излучением. Заметьте, кстати, что ультрафиолет проникает в толщу воды примерно на метр. Так что теория о том, что если тело купается в море, оно не сгорит — опасный миф. Даже если ваш малыш не вылезает из моря, мазать солнцезащитными средствами следует не только его лицо и плечи, а всего целиком.
Для маленьких детей (в возрастной категории от 0 до 3 лет) все эти состояния потенциально в разы куда более опасны и непредсказуемы, чем для взрослого человека. Почему?
Дело в том, что дети отличаются ускоренным обменом веществ — это значит, у ребятишек и выработка тепла происходит гораздо интенсивнее, чем у взрослых. Пытаясь избавиться от тепла, особенно в условиях жаркого климата, малыш теряет огромное количество влаги, что оборачивается повышенным потоотделением, сухостью кожи, проявлениями диатеза и атопического дерматита и прочими напастями.
Если вы — разумный и любящий родитель, то позаботитесь о мерах «противознойной» безопасности и попытаетесь максимально защитить вашего малыша от негативных «прелестей» жаркого лета.
Тепловой и солнечный удары: симптомы и помощь
Признаки теплового и солнечного ударов:
- тошнота и рвота
- отсутствие мочеиспускания более трех часов
- вялость и бледность
- расширенные зрачки
- потеря координации (хотя у совсем карапузов она и без того не отличается особой четкостью)
- отсутствие пота, сухая кожа
- повышение температуры тела
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самые страшные признаки теплового удара — судороги и потеря сознания
Помощь при тепловом и солнечном ударе:
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1
Призовите на помощь специалистов (медработников или спасателей на пляже). Если рядом с вами находится крупный отель — обратитесь за помощью туда, в подобных заведениях всегда есть врач.
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2
Быстро перенесите ребенка в максимально прохладное место — желательно в помещение с кондиционером. Вентилятор нужно включить по-сильнее, одежду с малыша снять. Нет рядом прохладного помещения — любым способом охлаждайте пространство вокруг малыша: размахивайте газетами, создайте тень, обложите тело прохладными пеленками или полотенцами (экстренно попросите лед у продавцов мороженого и напитков).
- 3 Как только ребенок придет в себя — его нужно напоить.
Больше — не мудрствуйте и не усердствуйте! Остальное — задача врачей. Именно они должны по приезду проверить, не нанес ли тепловой или солнечный удар какой-либо серьезный вред организму ребенка.
Профилактика возникновения теплового удара:
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1
Чем активнее двигается ребенок под солнечными лучами или в условиях жары — тем выше вероятность солнечного удара. Так что если вы берете малыша с собой на улицу или пляж — подгадайте так, чтобы часть времени он там проспал (в тени и обмазанный солнцезащитными средствами).
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2
Если ребенку нечем потеть — вероятность теплового удара резко возрастает. А значит — все время поите малыша водой, и следите за тем, чтобы его одежда была свободной.
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3
Если влажность воздуха близка к 100 % (жаркий влажный климат, как в Таиланде, Шри-Ланке и других тропиках) — то пот с кожи не испаряется. Поэтому в таких условиях даже утоление жажды не поможет избежать перегрева и теплового удара у ребенка. А значит время от времени вы должны заводить малыша в помещение, в котором работает кондиционер. А также — как можно чаще купать малыша — ведь в воде тело усиленно отдает тепло.
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4
От солнечного удара спасут панамки и шляпки с широкими полями.
- 5 Не бойтесь кондиционеров! Они намного полезнее для здоровья малыша, чем духота и жара. Именно так утверждают многие современные педиатры, включая и популярного доктора Комаровского. Единственное — не забывайте, что кондиционер очень сильно высушивает воздух, и именно это опасно для ребенка. Найдите способ увлажнить помещение при работающем кондиционере — и вы обеспечите почти идеальные условия для своего крохи. Увлажнить воздух, которым дышит ребенок, можно с помощью солевых растворов, которые время от времени следует «пшикать» малышу в нос.
Симптомы, меры помощи и профилактики при солнечном ожоге
Весь мир давно уже усвоил, что загорать — вредно. И тем не менее большинство россиян, удостоенные в среднем двумя неделями долгожданного отпуска - дорвавшись до моря и пляжа, каждый день от восхода до заката жарятся на солнце сами и жарят своих детей. Поведение глупцов! Практически повсеместно, где наступила пора жаркого лета, период с 10 утра и до 16 дня — это абсолютное табу на пребывание под прямыми солнечными лучами. Не зря средиземноморцы придумали себе сиесту — то не потребность в дневном сне и томной лени, а исключительно забота о своем здоровье.
До 10 утра и после 16 дня детям можно быть на солнце — но в панамке и с толстым слоем солнцезащитной косметики на теле. А если при этом малыш копается в песке под тенью пляжного зонта — совсем хорошо. Но что делать, если все же вы не уберегли ребенка и солнце «подпалило» кожу?
Симптомы солнечного ожога:
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Если симптомы теплового удара проявляются мгновенно, то вот признаки солнечного ожога дают о себе знать отнюдь не сразу, а в течение 12 - 24 часов. Первый признак — покраснение кожи.
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Кожа в месте ожогового повреждения воспаляется, краснеет с каждым часом все интенсивнее, нередко опухает (появляется отек тканей). Чуть позже кожа может покрыться водянистыми пузырьками или сыпью.
- Может повыситься температура тела.
Помощь ребенку при солнечном ожоге:
- Уйдите с солнца немедленно!
- Дайте ребенку прохладный душ или подержите его в прохладной ванне.
- Распылите на коже специальные противоожоговые аэрозоли. Например, Пантенол-спрей. Подобные препараты легко доступны в любой аптеке, помогают при солнечных ожогах намного эффективнее кефира или сметаны, и при этом обладают охлаждающим и обезболивающим действиями.
- Пока ожог не заживет, не выпускайте малыша на открытое солнце, одевая его исключительно в легкую х/б одёжку, которая не будет тереться о кожу ребенка.
Mustela Sun: безопасное солнце для самых маленьких!
Выбор достойного безопасного и эффективного солнцезащитного средства для детей - непростая задача для любой мамы. И в разы сложнее найти подобное средство для совсем еще крошечного малыша - новорожденного или грудничка, ведь большинство солнцезащитных кремов рекомендованы к применению только для детей старше 6 месяцев и не адаптированы к потребностям разных типов кожи.
Однако мы нашли решение!
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- 2 Запатентованный натуральный компонент природного происхождения Авокадо Персеоз, входящий в состав всех средств Mustela Sun, эффективно укрепляет защитный барьер кожи и защищает клеточные ресурсы кожи от агрессивного воздействия ультрафиолета.
- 3 Средства Mustela Sun не содержат отдушек, спирта, парабенов, фталатов, феноксиэтанола и других потенциально опасных компонентов. Водостойкая формула гарантирует длительную и эффективную защиту, легкие текстуры быстро впитываются, а эргономичные флаконы обеспечивают удобное нанесение в любых ситуациях.
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Симптомы и помощь при обезвоживании
Симптомы обезвоживания:
- Плаксивость и вялость, бледность и сонливость;
- Плач без слез, отсутствие пота и мочеиспускания (более 3 часов);
- Сухость во рту;
- У новорожденных деток родничок «западает» - становится впалым.
Обезвоживание организма маленьких детей может наступить крайне быстро и, если вы это состояние «проморгаете», дегидратация может вызвать у малыша необратимые нарушения обмена веществ, с которыми ему придется потом прожить всю жизнь. Поэтому любой адекватный родитель в жару только тем и занят, что пытается напоить своего малыша во избежание обезвоживания.
Первая помощь при обезвоживании у маленького ребенка:
- Поместите в прохладное помещение (чтобы снизить теплоотдачу и испарение влаги с кожи).
- Обильно напоите.
- Используйте средства для пероральной регидратации. Например, Регидрон, Хумана Электролит и другие. Это пакетики с солевым набором, который можно быстро растворить в воде и дать ребенку для наиболее эффективного восстановления водно-солевого обмена. Нет под рукой пакетиков - дайте обычной минеральной воды. Нет поблизости магазина с минералкой - добавьте в обычную воду немного соли и немного сахара (на литр воды - по половинке чайной ложки), смешайте и дайте малышу выпить некоторое количество.
Профилактика обезвоживания:
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Не кормите в жару! Самые сытные приемы пищи должны быть смещены на прохладное время суток (утро и вечер). В течение дня постоянно поите малыша. В качестве жидкости прекрасно подойдут: чистая, негазированная, не кипяченая вода (можно чуть солоноватую минералку), компот из сухофруктов, соки-фреши разбавленные водой 1:1, несладкий холодный чай. Напитки давайте холодными, но не ледяными.
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Как поить водой грудничков? Если малыш на грудном вскармливании и ничего, кроме маминого молока не употребляет, в жару его все равно нужно поить водой. Самый простой способ — набрать в одноразовый шприц детской бутилированной воды и аккуратно влить малышу в ротик (но не прямо в горло, а на боковую поверхность щеки — так он не захлебнется).
- Сколько давать пить? Индикатором для нормального водно-солевого баланса у маленьких деток служит следующий показатель — минимум раз в 3 часа малыш должен помочиться. Если он ходит по малой нужде реже — значит, ему не достаточно употребляемой жидкости, поите его интенсивнее! А если он писается чаще — то это скорее хорошо, чем плохо, в этом случае пусть пьет столько, сколько хочет.
Советы тем, кто выезжает с маленькими детьми в жаркие экзотические страны
Повторимся: маленькие дети, в силу усиленного обмена веществ и повышенного теплообразования страдают от жары намного сильнее, чем взрослые. Мало того, что нередко жаркие тропические курорты и без того грозят нашему здоровью массой всевозможных опасностей, так в плане жары, духоты и солнца они — настоящая смертельная угроза для маленьких детей.
Теперь становится понятно, что педиатры не рекомендуют вывозить малышей в первые три года их жизни в жаркие заморские королевства отнюдь не потому, что они вредные или им завидно — они реально обеспокоены тем, что тропические райские кущи могут обернуться для малыша настоящим «адом».
Если вы все-таки решились на жаркий вояж за тридевять земель, то имейте ответственность денно и нощно следить за тем, чтобы ваш ребенок был защищен от солнечного и теплового удара, от перегрева и обезвоживания.
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1
В самое жаркое время дня (обычно с 10 до 16) — не выходите «из сумрака», иными словами — держитесь в тени, в кондиционированном помещении и т.п.
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2
Одевайте ребенка в легкую, свободную одежду из натуральных тканей и следите, чтобы он не снимал панамку или шляпу.
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3
Соблюдайте особый пищевой режим: сытно есть рано утром и после спадения жары. А в течение дня наоборот — кушать очень мало, а вот пить — постоянно и много. Как только малыш подает первый сигнал о том, что не хочет есть — сразу же прекращайте кормить! Суть в том, что при попадании пищи в организм усиливается выработка тепла. Даже если за весь день ребенок съел лишь три ложки каши или супа, но зато много пил воды — это намного лучше для его здоровья, чем если вы «впихнете» в него литр супа в жаркий полдень, но за день он выпьет лишь три капли воды.
- 4 Заморский отдых часто сопряжен с поездками, длительными прогулками и экскурсиями. Куда бы вы ни пошли вместе со своим малышом — обязательно берите с собой литровую бутылку воды. И всегда имейте при себе средства пероральной регидратации (препараты типа Регидрона) — они невесомые, но в экстренной ситуации могут спасти жизнь и здоровье.
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5
Часто купайте малыша (это отличный способ сбросить лишнее тепло и избежать перегрева). Как правило российские мамы с детишками на курортах ведут себя с точностью до наоборот: «Игорь! В воду не лезь, сиди и грейся!». С точки зрения профилактики перегрева следует поступать иначе: не давать малышу долго сидеть на жарком воздухе, почаще окуная его в прохладную воду.
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6
В помещении и в машине — используйте кондиционер! На сегодняшний день это самый быстрый способ для организма сбросить накопившееся тепло. Если вы гуляете и ребенок стал явно демонстрировать признаки перегрева — не стесняйтесь, зайдите в банк, супермаркет, ресторан, отель, офис — и немного подержите малыша в кондиционируемом помещении, чтобы его термообмен пришел в норму.
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7
Все лекарства, которые вы берете с собой в поездку, необходимо обсудить с педиатром именно в контексте вашего экзотического вояжа. Поясним на примере: отправляясь в семейный отпуск, родители часто берут с собой для ребенка антигистаминные препараты (против проявлений аллергии). Что вполне понятно, учитывая непривычную обстановку, «чужую» еду и прочее. Однако, львиная доля лекарств от аллергии имеют такой побочный эффект — они блокируют потоотделение. Что крайне опасно в условиях жаркого климата. Во избежании неприятных сюрпризов проконсультируйтесь с педиатром, обсудите с ним весь список вашей «походной» аптечки — пусть он подберет вам те лекарства, у которых не будет никаких нежелательных сопутствующих эффектов.
- 8 И не будьте идиотами! Никогда не оставляйте маленького ребенка в машине, если даже вы припарковались у супермаркета «на 3 минутки»! В последнее время резко увеличилось количество смертей среди детишек, которых бестолковые родители по недосмотру и халатности оставляют в запертой машине. Даже если вы приоткрыли окно — на жаре внутри стоящей машины мгновенно образуется тепловая «пушка».
- 9 И наконец, последний совет: если есть возможность не брать малыша в заморский тропический вояж — не берите! Пропустите пару сезонов, подождите, пока ваш ребенок окрепнет и подрастет.
Любой адекватный родитель должен понимать, что маленькому ребенку (от 0 до 3 лет) никакие экзотические страны и заморские курорты в принципе не нужны — он пока еще не способен оценить культурный контраст и причудливый природный колорит. Все, чем вы будете развлекать малыша на берегу Индийского океана, вы с тем же успехом можете делать и на подмосковной даче у озера. Так может и не стоит рисковать-то?
Ну а если вы все-таки и решились отправится всей семьей на отдых в жаркие широты - как минимум позаботьтесь о том, чтобы ваши дети были максимально защищены от всех возможных неприятностей, связанных со жгучим солнцем...