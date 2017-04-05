Жаркое лето чревато не только радостями — отдых, солнце, пляж, речка-море-океан, тонны мороженого и бронзовый загар к сентябрю. Увы, лето также прочно ассоциируется с такими опасностями как обезвоживание, тепловой и солнечные удары, обгорание кожи. Особенно страшны эти напасти для детей. Причем, чем меньше ребенок по возрасту — тем сложнее ему противостоять солнцу и жаре. Более того, некоторые педиатры осмеливаются утверждать, что солнце и жара — смертельно опасны для детей от 0 до 3 лет. Так ли это? И что делать в случаях, когда ребенок пострадал от жары и солнца?

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Когда взрослому человеку жарко (например, при температуре воздуха 25-29°С) — годовалому малышу практически невыносимо, а когда взрослому очень-очень жарко (при температуре воздуха порядка 30-40°С) — перед маленьким ребенком возникает реальная угроза жизни и здоровья.

Опасности жаркого лета: что есть что

Перво-наперво определимся с понятиями:

Солнечный удар (гиперинсоляция) — это негативное воздействие прямых солнечный лучей именно на голову, при котором временно (а при радикально сильном солнечном ударе — и навсегда) нарушаются функции работы головного мозга.





— это негативное воздействие прямых солнечный лучей именно на голову, при котором временно (а при радикально сильном солнечном ударе — и навсегда) нарушаются функции работы головного мозга. Тепловой удар и перегрев — это нарушение теплообмена, при котором тело вырабатывает больше тепла, чем способно отдать. Длительная невозможность адекватной терморегуляции приводит к нарушению работы внутренних органов и к остановке сердца.





— это нарушение теплообмена, при котором тело вырабатывает больше тепла, чем способно отдать. Длительная невозможность адекватной терморегуляции приводит к нарушению работы внутренних органов и к остановке сердца. Обезвоживание — это состояние, при котором организм патологически утратил воду ниже физиологической нормы, в результате чего резко нарушается метаболизм. Потеря воды около 20-25 % от физиологической нормы чревата гибелью организма.





— это состояние, при котором организм патологически утратил воду ниже физиологической нормы, в результате чего резко нарушается метаболизм. Потеря воды около 20-25 % от физиологической нормы чревата гибелью организма. Солнечный ожог — это повреждение кожи ультрафиолетовым излучением. Заметьте, кстати, что ультрафиолет проникает в толщу воды примерно на метр. Так что теория о том, что если тело купается в море, оно не сгорит — опасный миф. Даже если ваш малыш не вылезает из моря, мазать солнцезащитными средствами следует не только его лицо и плечи, а всего целиком.

Для маленьких детей (в возрастной категории от 0 до 3 лет) все эти состояния потенциально в разы куда более опасны и непредсказуемы, чем для взрослого человека. Почему?

Дело в том, что дети отличаются ускоренным обменом веществ — это значит, у ребятишек и выработка тепла происходит гораздо интенсивнее, чем у взрослых. Пытаясь избавиться от тепла, особенно в условиях жаркого климата, малыш теряет огромное количество влаги, что оборачивается повышенным потоотделением, сухостью кожи, проявлениями диатеза и атопического дерматита и прочими напастями.

Если вы — разумный и любящий родитель, то позаботитесь о мерах «противознойной» безопасности и попытаетесь максимально защитить вашего малыша от негативных «прелестей» жаркого лета.

Тепловой и солнечный удары: симптомы и помощь

Признаки теплового и солнечного ударов:

тошнота и рвота

отсутствие мочеиспускания более трех часов

вялость и бледность

расширенные зрачки

потеря координации (хотя у совсем карапузов она и без того не отличается особой четкостью)

отсутствие пота, сухая кожа

повышение температуры тела

самые страшные признаки теплового удара — судороги и потеря сознания



Из всех природных факторов, угрожающих жизни человека (наводнения, ураганы, аномальный мороз и прочие) на первом месте по количеству «человеко-убийств» стоит именно жара, провоцирующая тепловой удар.

Помощь при тепловом и солнечном ударе:

1 Призовите на помощь специалистов (медработников или спасателей на пляже). Если рядом с вами находится крупный отель — обратитесь за помощью туда, в подобных заведениях всегда есть врач.





Призовите на помощь специалистов (медработников или спасателей на пляже). Если рядом с вами находится крупный отель — обратитесь за помощью туда, в подобных заведениях всегда есть врач. 2 Быстро перенесите ребенка в максимально прохладное место — желательно в помещение с кондиционером. Вентилятор нужно включить по-сильнее, одежду с малыша снять. Нет рядом прохладного помещения — любым способом охлаждайте пространство вокруг малыша: размахивайте газетами, создайте тень, обложите тело прохладными пеленками или полотенцами (экстренно попросите лед у продавцов мороженого и напитков).





Быстро перенесите ребенка в максимально прохладное место — желательно в помещение с кондиционером. Вентилятор нужно включить по-сильнее, одежду с малыша снять. Нет рядом прохладного помещения — любым способом охлаждайте пространство вокруг малыша: размахивайте газетами, создайте тень, обложите тело прохладными пеленками или полотенцами (экстренно попросите лед у продавцов мороженого и напитков). 3 Как только ребенок придет в себя — его нужно напоить.

Больше — не мудрствуйте и не усердствуйте! Остальное — задача врачей. Именно они должны по приезду проверить, не нанес ли тепловой или солнечный удар какой-либо серьезный вред организму ребенка.

Профилактика возникновения теплового удара:

1 Чем активнее двигается ребенок под солнечными лучами или в условиях жары — тем выше вероятность солнечного удара. Так что если вы берете малыша с собой на улицу или пляж — подгадайте так, чтобы часть времени он там проспал (в тени и обмазанный солнцезащитными средствами).





Чем активнее двигается ребенок под солнечными лучами или в условиях жары — тем выше вероятность солнечного удара. Так что если вы берете малыша с собой на улицу или пляж — подгадайте так, чтобы часть времени он там проспал (в тени и обмазанный солнцезащитными средствами). 2 Если ребенку нечем потеть — вероятность теплового удара резко возрастает. А значит — все время поите малыша водой, и следите за тем, чтобы его одежда была свободной.





Если ребенку нечем потеть — вероятность теплового удара резко возрастает. А значит — все время поите малыша водой, и следите за тем, чтобы его одежда была свободной. 3 Если влажность воздуха близка к 100 % (жаркий влажный климат, как в Таиланде, Шри-Ланке и других тропиках) — то пот с кожи не испаряется. Поэтому в таких условиях даже утоление жажды не поможет избежать перегрева и теплового удара у ребенка. А значит время от времени вы должны заводить малыша в помещение, в котором работает кондиционер. А также — как можно чаще купать малыша — ведь в воде тело усиленно отдает тепло.





Если влажность воздуха близка к 100 % (жаркий влажный климат, как в Таиланде, Шри-Ланке и других тропиках) — то пот с кожи не испаряется. Поэтому в таких условиях даже утоление жажды не поможет избежать перегрева и теплового удара у ребенка. А значит время от времени вы должны заводить малыша в помещение, в котором работает кондиционер. А также — как можно чаще купать малыша — ведь в воде тело усиленно отдает тепло. 4 От солнечного удара спасут панамки и шляпки с широкими полями.





От солнечного удара спасут панамки и шляпки с широкими полями. 5 Не бойтесь кондиционеров! Они намного полезнее для здоровья малыша, чем духота и жара. Именно так утверждают многие современные педиатры, включая и популярного доктора Комаровского. Единственное — не забывайте, что кондиционер очень сильно высушивает воздух, и именно это опасно для ребенка. Найдите способ увлажнить помещение при работающем кондиционере — и вы обеспечите почти идеальные условия для своего крохи. Увлажнить воздух, которым дышит ребенок, можно с помощью солевых растворов, которые время от времени следует «пшикать» малышу в нос.

Кондиционер — это тот прибор, с которым ваши дети будут жить всю жизнь, если вы планируете, что они проведут ее по большей части в цивилизованных условиях. Поэтому приучайте малыша к действию кондиционера с младенчества — используйте его и в машине и дома, если за окном стоит жара.

Симптомы, меры помощи и профилактики при солнечном ожоге

Весь мир давно уже усвоил, что загорать — вредно. И тем не менее большинство россиян, удостоенные в среднем двумя неделями долгожданного отпуска - дорвавшись до моря и пляжа, каждый день от восхода до заката жарятся на солнце сами и жарят своих детей. Поведение глупцов! Практически повсеместно, где наступила пора жаркого лета, период с 10 утра и до 16 дня — это абсолютное табу на пребывание под прямыми солнечными лучами. Не зря средиземноморцы придумали себе сиесту — то не потребность в дневном сне и томной лени, а исключительно забота о своем здоровье.

Детский врач Евгений Комаровский довольно резок в суждениях при виде детей на открытом солнце в жаркий полдень: «Если с 10 до 16 ребенок на пляже, это бандитизм родителей!»

До 10 утра и после 16 дня детям можно быть на солнце — но в панамке и с толстым слоем солнцезащитной косметики на теле. А если при этом малыш копается в песке под тенью пляжного зонта — совсем хорошо. Но что делать, если все же вы не уберегли ребенка и солнце «подпалило» кожу?

Симптомы солнечного ожога:

Если симптомы теплового удара проявляются мгновенно, то вот признаки солнечного ожога дают о себе знать отнюдь не сразу, а в течение 12 - 24 часов. Первый признак — покраснение кожи.





Кожа в месте ожогового повреждения воспаляется, краснеет с каждым часом все интенсивнее, нередко опухает (появляется отек тканей). Чуть позже кожа может покрыться водянистыми пузырьками или сыпью.





Может повыситься температура тела.

Помощь ребенку при солнечном ожоге:

Уйдите с солнца немедленно!

Дайте ребенку прохладный душ или подержите его в прохладной ванне.

Распылите на коже специальные противоожоговые аэрозоли. Например, Пантенол-спрей. Подобные препараты легко доступны в любой аптеке, помогают при солнечных ожогах намного эффективнее кефира или сметаны, и при этом обладают охлаждающим и обезболивающим действиями.

Пока ожог не заживет, не выпускайте малыша на открытое солнце, одевая его исключительно в легкую х/б одёжку, которая не будет тереться о кожу ребенка.

Mustela Sun: безопасное солнце для самых маленьких!

Выбор достойного безопасного и эффективного солнцезащитного средства для детей - непростая задача для любой мамы. И в разы сложнее найти подобное средство для совсем еще крошечного малыша - новорожденного или грудничка, ведь большинство солнцезащитных кремов рекомендованы к применению только для детей старше 6 месяцев и не адаптированы к потребностям разных типов кожи.

Однако мы нашли решение!

Mustela Sun, которые предназначены для детей с рождения. Французский бренд Mustela, эксперт в уходе за детской кожей, предлагает особую линию защитных и ухаживающих средств, которые предназначены для детей с рождения.

У каждой ответственной и любящей мамы существуют свои критерии выбора детских солнцезащитных средств. Но какими бы строгими они ни были - продукты Mustela Sun наверняка удовлетворят даже самых придирчивых и разборчивых родителей. Как минимум потому что:

1 Mustela Sun содержит уникальную комбинацию гипоаллергенных органо-минеральных фильтров SPF 50+ и фотофильтров UVB-UVA, которые обеспечивают надежную защиту для сохранения стволовых клеток кожи.

Mustela Sun содержит уникальную комбинацию гипоаллергенных органо-минеральных фильтров SPF 50+ и фотофильтров UVB-UVA, которые обеспечивают надежную защиту для сохранения стволовых клеток кожи. 2 Запатентованный натуральный компонент природного происхождения Авокадо Персеоз, входящий в состав всех средств Mustela Sun, эффективно укрепляет защитный барьер кожи и защищает клеточные ресурсы кожи от агрессивного воздействия ультрафиолета.

Запатентованный натуральный компонент природного происхождения Авокадо Персеоз, входящий в состав всех средств Mustela Sun, эффективно укрепляет защитный барьер кожи и защищает клеточные ресурсы кожи от агрессивного воздействия ультрафиолета. 3 Средства Mustela Sun не содержат отдушек, спирта, парабенов, фталатов, феноксиэтанола и других потенциально опасных компонентов. Водостойкая формула гарантирует длительную и эффективную защиту, легкие текстуры быстро впитываются, а эргономичные флаконы обеспечивают удобное нанесение в любых ситуациях.

Mustela Sun - это средства для защиты от солнца,

специально созданные для детей с рождения.

В линию средств входят:

Солнцезащитное молочко с очень высокой степенью защиты SPF 50+ (40 мл 890 руб.; 100 мл 980 руб.; 200 мл 1450 руб.), которое:

Препятствует повреждению клеток кожи ультрафиолетом, сохраняя естественный кожный барьер;

Уменьшает потерю влаги кожей;

Не оставляет ощущения липкости, быстро впитывается;

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Спрей после загара (125 мл 820 руб.), которое:





Интенсивно успокаивает, увлажняет и восстанавливает защитные функции кожи;

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Оказывает мгновенный эффект увлажнения.

аллергическим реакциям и солнечной непереносимости. И, наконец, одно из наиболее важных преимуществ продуктов линии Mustela Sun - эти средства подходят детям любого возраста, включая новорожденных, с любым типом кожи, в том числе - чувствительной, склонной к атопии

Симптомы и помощь при обезвоживании

Симптомы обезвоживания:

Плаксивость и вялость, бледность и сонливость;

Плач без слез, отсутствие пота и мочеиспускания (более 3 часов);

Сухость во рту;

У новорожденных деток родничок «западает» - становится впалым.

Обезвоживание организма маленьких детей может наступить крайне быстро и, если вы это состояние «проморгаете», дегидратация может вызвать у малыша необратимые нарушения обмена веществ, с которыми ему придется потом прожить всю жизнь. Поэтому любой адекватный родитель в жару только тем и занят, что пытается напоить своего малыша во избежание обезвоживания.

Первая помощь при обезвоживании у маленького ребенка:

Поместите в прохладное помещение (чтобы снизить теплоотдачу и испарение влаги с кожи).

Обильно напоите.

Используйте средства для пероральной регидратации. Например, Регидрон, Хумана Электролит и другие. Это пакетики с солевым набором, который можно быстро растворить в воде и дать ребенку для наиболее эффективного восстановления водно-солевого обмена. Нет под рукой пакетиков - дайте обычной минеральной воды. Нет поблизости магазина с минералкой - добавьте в обычную воду немного соли и немного сахара (на литр воды - по половинке чайной ложки), смешайте и дайте малышу выпить некоторое количество.

Профилактика обезвоживания:

Не кормите в жару! Самые сытные приемы пищи должны быть смещены на прохладное время суток (утро и вечер). В течение дня постоянно поите малыша. В качестве жидкости прекрасно подойдут: чистая, негазированная, не кипяченая вода (можно чуть солоноватую минералку), компот из сухофруктов, соки-фреши разбавленные водой 1:1, несладкий холодный чай. Напитки давайте холодными, но не ледяными.





Как поить водой грудничков? Если малыш на грудном вскармливании и ничего, кроме маминого молока не употребляет, в жару его все равно нужно поить водой. Самый простой способ — набрать в одноразовый шприц детской бутилированной воды и аккуратно влить малышу в ротик (но не прямо в горло, а на боковую поверхность щеки — так он не захлебнется).





Сколько давать пить? Индикатором для нормального водно-солевого баланса у маленьких деток служит следующий показатель — минимум раз в 3 часа малыш должен помочиться. Если он ходит по малой нужде реже — значит, ему не достаточно употребляемой жидкости, поите его интенсивнее! А если он писается чаще — то это скорее хорошо, чем плохо, в этом случае пусть пьет столько, сколько хочет.

Советы тем, кто выезжает с маленькими детьми в жаркие экзотические страны

Повторимся: маленькие дети, в силу усиленного обмена веществ и повышенного теплообразования страдают от жары намного сильнее, чем взрослые. Мало того, что нередко жаркие тропические курорты и без того грозят нашему здоровью массой всевозможных опасностей, так в плане жары, духоты и солнца они — настоящая смертельная угроза для маленьких детей.

Чем младше малыш по возрасту — тем меньше у него ресурсов и возможностей сопротивляться жаре. Даже сам центр теплорегуляции, который находится в головном мозге, у крохи до года, еще слабо развит. И если уж вы решили «притащить» его в самое пекло — будьте готовы обеспечить малышу «железо-бетонную» защиту и комфортные условия для жизни в той экзотической стране, где вы решили насладиться жарким «приемом».

Теперь становится понятно, что педиатры не рекомендуют вывозить малышей в первые три года их жизни в жаркие заморские королевства отнюдь не потому, что они вредные или им завидно — они реально обеспокоены тем, что тропические райские кущи могут обернуться для малыша настоящим «адом».

Если вы все-таки решились на жаркий вояж за тридевять земель, то имейте ответственность денно и нощно следить за тем, чтобы ваш ребенок был защищен от солнечного и теплового удара, от перегрева и обезвоживания.

1 В самое жаркое время дня (обычно с 10 до 16) — не выходите «из сумрака», иными словами — держитесь в тени , в кондиционированном помещении и т.п.





В самое жаркое время дня (обычно с 10 до 16) — не выходите «из сумрака», иными словами — , в кондиционированном помещении и т.п. 2 Одевайте ребенка в легкую, свободную одежду из натуральных тканей и следите, чтобы он не снимал панамку или шляпу.





из натуральных тканей и следите, чтобы он не снимал панамку или шляпу. 3 Соблюдайте особый пищевой режим : сытно есть рано утром и после спадения жары. А в течение дня наоборот — кушать очень мало, а вот пить — постоянно и много. Как только малыш подает первый сигнал о том, что не хочет есть — сразу же прекращайте кормить! Суть в том, что при попадании пищи в организм усиливается выработка тепла. Даже если за весь день ребенок съел лишь три ложки каши или супа, но зато много пил воды — это намного лучше для его здоровья, чем если вы «впихнете» в него литр супа в жаркий полдень, но за день он выпьет лишь три капли воды.





: сытно есть рано утром и после спадения жары. А в течение дня наоборот — кушать очень мало, а вот пить — постоянно и много. Как только малыш подает первый сигнал о том, что не хочет есть — сразу же прекращайте кормить! Суть в том, что при попадании пищи в организм усиливается выработка тепла. Даже если за весь день ребенок съел лишь три ложки каши или супа, но зато много пил воды — это намного лучше для его здоровья, чем если вы «впихнете» в него литр супа в жаркий полдень, но за день он выпьет лишь три капли воды. 4 Заморский отдых часто сопряжен с поездками, длительными прогулками и экскурсиями. Куда бы вы ни пошли вместе со своим малышом — обязательно берите с собой литровую бутылку воды. И всегда имейте при себе средства пероральной регидратации (препараты типа Регидрона) — они невесомые, но в экстренной ситуации могут спасти жизнь и здоровье.

Железное правило на отдыхе: если туда, куда вы собрались на экскурсию или прогулку, нет возможности взять с собой воду — не берите туда ребенка!

5 Часто купайте малыша (это отличный способ сбросить лишнее тепло и избежать перегрева). Как правило российские мамы с детишками на курортах ведут себя с точностью до наоборот: «Игорь! В воду не лезь, сиди и грейся!». С точки зрения профилактики перегрева следует поступать иначе: не давать малышу долго сидеть на жарком воздухе, почаще окуная его в прохладную воду.





(это отличный способ сбросить лишнее тепло и избежать перегрева). Как правило российские мамы с детишками на курортах ведут себя с точностью до наоборот: «Игорь! В воду не лезь, сиди и грейся!». С точки зрения профилактики перегрева следует поступать иначе: не давать малышу долго сидеть на жарком воздухе, почаще окуная его в прохладную воду. 6 В помещении и в машине — используйте кондиционер ! На сегодняшний день это самый быстрый способ для организма сбросить накопившееся тепло. Если вы гуляете и ребенок стал явно демонстрировать признаки перегрева — не стесняйтесь, зайдите в банк, супермаркет, ресторан, отель, офис — и немного подержите малыша в кондиционируемом помещении, чтобы его термообмен пришел в норму.





В помещении и в машине — ! На сегодняшний день это самый быстрый способ для организма сбросить накопившееся тепло. Если вы гуляете и ребенок стал явно демонстрировать признаки перегрева — не стесняйтесь, зайдите в банк, супермаркет, ресторан, отель, офис — и немного подержите малыша в кондиционируемом помещении, чтобы его термообмен пришел в норму. 7 Все лекарства, которые вы берете с собой в поездку, необходимо обсудить с педиатром именно в контексте вашего экзотического вояжа. Поясним на примере: отправляясь в семейный отпуск, родители часто берут с собой для ребенка антигистаминные препараты (против проявлений аллергии). Что вполне понятно, учитывая непривычную обстановку, «чужую» еду и прочее. Однако, львиная доля лекарств от аллергии имеют такой побочный эффект — они блокируют потоотделение. Что крайне опасно в условиях жаркого климата. Во избежании неприятных сюрпризов проконсультируйтесь с педиатром, обсудите с ним весь список вашей «походной» аптечки — пусть он подберет вам те лекарства, у которых не будет никаких нежелательных сопутствующих эффектов.





именно в контексте вашего экзотического вояжа. Поясним на примере: отправляясь в семейный отпуск, родители часто берут с собой для ребенка антигистаминные препараты (против проявлений аллергии). Что вполне понятно, учитывая непривычную обстановку, «чужую» еду и прочее. Однако, львиная доля лекарств от аллергии имеют такой побочный эффект — они блокируют потоотделение. Что крайне опасно в условиях жаркого климата. Во избежании неприятных сюрпризов проконсультируйтесь с педиатром, обсудите с ним весь список вашей «походной» аптечки — пусть он подберет вам те лекарства, у которых не будет никаких нежелательных сопутствующих эффектов. 8 И не будьте идиотами! Никогда не оставляйте маленького ребенка в машине, если даже вы припарковались у супермаркета «на 3 минутки»! В последнее время резко увеличилось количество смертей среди детишек, которых бестолковые родители по недосмотру и халатности оставляют в запертой машине. Даже если вы приоткрыли окно — на жаре внутри стоящей машины мгновенно образуется тепловая «пушка».

При температуре воздуха на солнце около 35 °С, салон припаркованной даже в тени машины в считанные минуты нагревается до 50-55 °С. Как это ни страшно, но этого достаточно, чтобы закрытый в машине ребенок погиб от теплового удара за 5-7 минут.

9 И наконец, последний совет: если есть возможность не брать малыша в заморский тропический вояж — не берите! Пропустите пару сезонов, подождите, пока ваш ребенок окрепнет и подрастет.

Любой адекватный родитель должен понимать, что маленькому ребенку (от 0 до 3 лет) никакие экзотические страны и заморские курорты в принципе не нужны — он пока еще не способен оценить культурный контраст и причудливый природный колорит. Все, чем вы будете развлекать малыша на берегу Индийского океана, вы с тем же успехом можете делать и на подмосковной даче у озера. Так может и не стоит рисковать-то?

Ну а если вы все-таки и решились отправится всей семьей на отдых в жаркие широты - как минимум позаботьтесь о том, чтобы ваши дети были максимально защищены от всех возможных неприятностей, связанных со жгучим солнцем...