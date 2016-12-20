Выбирать подарки на Новый год для родных и близких - всегда непростая задача. Но только не для детей! С ребятишками, наоборот, всегда все предельно ясно и понятно – первые десять мест в списке их рождественских пожеланий всегда занимают игрушки! А какие из игрушек-новинок оказались самыми примечательными и популярными в конце уходящего года – мы подскажем… Возможно, именно об одной из них мечтает и ваш ребенок?

О чем обычно мечтают дети под Новый год? Конечно же, о новых игрушках! Причем,

особой популярностью среди ребятишек пользуются новинки от всемирно

известных HASBRO и LEGO - пожалуй, главных помощников Деда Мороза ...

Новый Furby Connect от Hasbro

Легендарный бренд Furby от компании Hasbro представила минувшей осенью нового пушистого друга: интерактивную игрушку Furby Connect, с технологией Bluetooth® для загрузки и обновления игрового контента: развлекательных видеороликов, детских песен, фраз, новостей о событиях в мире и многого другого.

Новый Furby Connect интуитивно реагирует на звуки и прикосновения, произносит более 1000 фраз и выражает свое настроение с помощью сотни уникальных анимаций, отображаемых в глазках — на цветных жидкокристаллических дисплеях. Движения игрушки выглядят гораздо более естественными, чем раньше, а множество датчиков по всему телу позволяют ей реагировать на прикосновения забавным и неожиданным образом. Игрушка даже знает текущую дату и время, так что может удивить своего юного владельца, потребовав у него завтрак или ночной перекус.

Но не пугайтесь, что появление забавного интерактивного друга у вашего ребенка буквально поднимет «на уши» весь дом! Теперь в комплекте с каждой игрушкой Furby Connect продается новый аксессуар — маска для сна, которую следует надеть на игрушечного питомца после игры, чтобы мгновенно уложить его спать.





Новый малыш Furby стал максимально реалистичным. Он создан для того, чтобы поднимать настроение, дарить любовь и радость. И уж совершенно точно он станет верным и интересным другом для вашего ребенка! Игрушка продается эксклюзивно в сети магазинов «Детский Мир».

Набор LEGO DUPLO «Большая стройплощадка»

Фактически любой конструктор легендарного бренда LEGO - это всегда беспроигрышный вариант от души порадовать ребенка (причем, найти наборы можно на любой возраст и вкус ребенка!), особенно под Новый год! Из последних новинок уходящего года ребятишкам особенно полюбилась серия LEGO DUPLO.

Например, малыши, бесспорно, будут в восторге от набора LEGO DUPLO «Большая стройплощадка» (арт. 10813), в который входят подъемный кран с новыми функциями, а также бульдозер и грузовик. Ребятишки смогут погрузиться в увлекательный мир строительства и различных механизмов, да и вы в стороне не останетесь...



Стоит только вскрыть упаковку - и игра начинается: строители на грузовике приезжают на стройплощадку. В откидном кузове есть все необходимые инструменты – лопата, тачка, бур и оранжевые конусы, чтобы обозначить место работ. Один строитель срезает верхний слой грунта с помощью бульдозера и разравнивает площадку. Другой – делает фундамент и начинает укладывать на него первые кирпичи. Затем благодаря подъемному крану они легко устанавливают на них прозрачные окна. Первые два этажа готовы – самое время перекусить. Строители берут контейнер с завтраком, чтобы подкрепить силы, и устраиваются на отдых... Ваш малыш уже придумал свой увлекательный сценарий «стройплощадки»? Значит, на каникулах он точно скучать не будет!

Саймон Свайп от Hasbro: игра, тренирующая память

Компания Hasbro запустила в России электронную игру Саймон Свайп только в 2016 году. И всего за несколько месяцев игрушка стала хитом продаж.

Саймон Свайп представляет собой круглый диск с четырьмя секторами разных цветов. Игрок должен запомнить последовательность световых сигналов, воспроизводимых игрой, и повторить их в точности, нажимая на нужные секторы игрового диска или проводя по ним пальцем. Благодаря сочетанию звуков и цветов, и комбинациям, которые нужно повторить, игра Саймон Свайп способствует эффективному развитию так называемой оперативной памяти. Различные звуковые сигналы сообщают о переходе на новый уровень или проигрыше. Игра, на первый взгляд, кажется довольно простой, но с каждым уровнем запоминать комбинации становится все сложнее и интереснее, благодаря чему происходит тренировка памяти.

Уже в школе дети сталкиваются с необходимостью работать в режиме многозадачности, усваивать и запоминать большое количество полученных знаний. Это умение требует активной работы оперативной памяти, которая отвечает за способность одновременно удерживать в уме несколько фактов. О важности развития этого навыка у современных детей пишет знаменитый американский писатель и журналист Пол Таф в своей книге «Как дети добиваются успеха». И кстати, в одном из своих исследований Пол Таф использует именно игру Саймон Свайп.

В игре имеется несколько игровых режимов, а также целых 16 уровней сложности. Играть с Саймон Свайп можно как одному, так и с друзьями, а безумно захватывающая и увлекательная борьба покажет, кто из игроков самый внимательный, ловкий и быстрый!

Игровой набор LEGO Creator «Мастерская Санты»

Игровой набор LEGO Creator «Мастерская Санты» (арт. 10245)поможет всей семье создать в доме неповторимую атмосферу предновогодних праздников и волшебства...

Соберите свою семью вокруг елки, чтобы построить зимнюю страну чудес! Помогите эльфам сделать игрушки, накормить оленей и Санте - загрузить его магические сани... Башня с часами показывает, что наступило время доставить подарки! Игра включает в себя 6 уникальных минифигурок: Дед Мороз с красным подарочным мешком, миссис Клаус с лотком печенья и 4 эльфа с заостренными ушками и в забавных шляпах.