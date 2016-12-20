Дети 49-летнего Филиппа Киркорова: 4-летний Мартин и 5-летняя Алла-Виктория вызывают общее восхищение всех поклонников короля отечественной эстрады, который с удовольствием делится с фолловерами в Instagram успехами своих наследников. На днях певец рассказал о том, что его дочь дебютировала на сцене в составе танцевального коллектива «Тодес».

1 2 3 ... 14 Филипп Киркоров поделился с поклонниками своей радостью по поводу дебюа своей дочери Аллы-Виктории на сцене

Филипп Киркоров — счастливый отец, который старается не упускать возможности поделиться с подписчиками в Instagram успехами своих детей. Так, недавно король отечественной эстрады рассказал о первой обложке Мартина и Аллы-Виктории, а на днях поведал, что его дочь дебютировала на сцене.

«Вот он, момент счастья, и дочери и папы. Первый выход на сцену! Ну где и у кого это могло произойти? Кому можно было доверить самое драгоценное в жизни? Конечно только проверенной годами творческой и человеческой дружбы Алле Духовой и ее «Тодесу» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — подписал Филипп трогательный кадр с дочерью.

Фолловеры поздравили счастливого папу, а также его малышку в комментариях: «Умница, красавица, папина радость! Поздравляем вас!», «Поздравляю с дебютом, вы — настоящие молодцы», «Недавно Алла-Виктория смотрела на папочку из зрительного зала, и дарила ему цветочки, а теперь сама стоит на сцене, а папа полный гордости смотрит на дочь и дарит ей цветы! Как же здорово!».