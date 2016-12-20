20.12.2016
В своем новом Instagram 67-летняя Алла Пугачева публикует в основном фотографии своих детей: 3-летних Лизы и Гарри Галкиных. Каждый новый снимок малышей вызывает бурные восторги у подписчиков Примадонны. 
  • Лиза Галкина
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    Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram новое фото дочери Лизы

С тех пор, как Алла Пугачева и Максим Галкин впервые показали своих двойняшек, прошло довольно много времени, но поклонники не устают обсуждать внешность очаровательных малышей, которые растут на глазах у всей страны. 

На днях Примадонна выложила новый снимок своей младшей дочери, который подписала коротко и трогательно: «Радость моя».

Фото девочки вызвало настоящий ажиотаж среди фолловеров певицы. Большая часть поклонников сошлась во мнении, что Лиза на снимке чудо как хороша: «Лизонька — настоящая красавица. Просто ангелочек!», «Ну такая прелесть… Прямо как ангел, вся светится», «Чудесная блондинка, похожа на фарфорового ангела! Мамина радость». 