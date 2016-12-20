С тех пор, как Алла Пугачева и Максим Галкин впервые показали своих двойняшек, прошло довольно много времени, но поклонники не устают обсуждать внешность очаровательных малышей, которые растут на глазах у всей страны.
Фото девочки вызвало настоящий ажиотаж среди фолловеров певицы. Большая часть поклонников сошлась во мнении, что Лиза на снимке чудо как хороша: «Лизонька — настоящая красавица. Просто ангелочек!», «Ну такая прелесть… Прямо как ангел, вся светится», «Чудесная блондинка, похожа на фарфорового ангела! Мамина радость».
Дети Киркорова совершенно без эмоций, особенно мальчик, такое впечатление что ребенок не совсем понимает происходящее вокруг. Клава просто чудо ребенок, одно удовольствие смотреть на нее)) Лиза и Гарри Галкины тоже очаровательные и живые детки.
Вот вы что хотите, то и можете возразить, но на первой фотке малышка похожа на Кристину. Не вижу сходства с Борисовной.
Вот вы что хотите, то и можете возразить, но на первой фотке малышка похожа на Кристину. Не вижу сходства с Борисовной.
Похожа девочка на Пугачеву!
Совершенно не похожи Лиза и Алла. То есть абсолютно. Воспитывает чьего-то ребёнка и правильно делает, от безделья и таких-то деньжищ можно.
Няша!
Дети,как дети. В любой песочнице с десяток точно таких же.
Вот вы что хотите, то и можете возразить, но на первой фотке малышка похожа на Кристину. Не вижу сходства с Борисовной.
Дети,как дети. В любой песочнице с десяток точно таких же.
Интересно,Пугачева получила маткапитал и как относится Орбакайте к соперникам в плане наследства???