54-летний актер Игорь Угольников обычно публикует в своем Instagram только рабочие кадры или снимки из различных путешествий. Однако в этот раз заслуженный артист России решил поделиться с подписчиками фото со своей повзрослевшей и, по словам самого отца, потрясающей дочерью Ириной.
Ирина — дочь Игоря Угольникова от первого брака с Натальей Шумилиной. Белокурая красавица завоевала симпатии подписчиков отца в Instagram.
На днях актер поделился со своими фолловерами фотографией с дочерью. «Моя взрослая потрясающая дочь», — написал Угольников в комментарии к кадру.
Поклонники Игоря с ним согласились, отметив семейное сходство: «Действительно потрясающая», «Красивая девушка и очень похожа на папу», «Папин портрет. Такая же обаятельная улыбка!».
Какая хорошенькая!
Хорошенькая и глаза с прищуром,как у папы)
Обычная молодая барышня. Я уже успела забыть, как она выглядит. Хотя, в общем впечатление осталось приятное. Я не увидела ужимок с претензией на сексуальность. Не кривляется, не выделывается. Пока всё достойно. Это так редко сейчас в кругу знаменитостей.
Лицо хорошее. Приятное. По моему девушка без понтов. Уже хорошо.
Ого...у нее еще и профессия творческая)