54-летний актер Игорь Угольников обычно публикует в своем Instagram только рабочие кадры или снимки из различных путешествий. Однако в этот раз заслуженный артист России решил поделиться с подписчиками фото со своей повзрослевшей и, по словам самого отца, потрясающей дочерью Ириной.

1 2 3 ... 13 Игорь Угольников показал подписчикам в Instagram, как выглядит его дочь Ирина от первого брака

Ирина — дочь Игоря Угольникова от первого брака с Натальей Шумилиной. Белокурая красавица завоевала симпатии подписчиков отца в Instagram.

На днях актер поделился со своими фолловерами фотографией с дочерью. «Моя взрослая потрясающая дочь», — написал Угольников в комментарии к кадру.

Поклонники Игоря с ним согласились, отметив семейное сходство: «Действительно потрясающая», «Красивая девушка и очень похожа на папу», «Папин портрет. Такая же обаятельная улыбка!».