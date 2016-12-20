19 декабря Виктория Бекхэм выложила в свой микроблог милую фотографию с младшей сестрой Луизой, и поклонники дизайнера тут же заметили, насколько мисс Адамс внешне схожа… со своими племянниками, детьми Виктории.
При этом в детстве обе сестры Адамс были похожи друг на друга как близняшки, хотя Луиза младше Виктории на два года, а затем их различия стали сильнее бросаться в глаза. Означает ли это, что Виктория все-таки делала косметические процедуры или даже побывала в кабинете пластического хирурга? Остается только гадать.
Просто Вика подкоректировала своё лицо, ну и выглядит теперь иначе, чем в молодости.вот и кажется что дети больше на сестру похожи, чем на маму.
У всех детей нос Виктории до ринопластики.
Виктория в юности была пухленькая и носатая, с возрастом похудела и нос отпилила, так что дети на нее в ее юности похожи.
Они похожи на Вику до пластики.
так они все на одно лицо, вообще то родственники...глупо
Жаль, что на отца они похожи в меньшей степени. Все таки этот нос Виктории передался всем детям по наследству, кроме Харпер конечно
А ничего, что сестры сами по себе похожи?
две сестры похожи между собой. дети одной из них похожи на мать, и естественно на тетю (ведь эти сестры похожи). что тут странного?)
все дети Виктории, кроме первого, выносила сыррогатная мат´, мозхет ето была сестра...
Говорят, на кого больше похож ребенок - тот в паре больше любит. Судя по этой статье - Виктория просто обожает Дэвида, потому что все дети ее копия.