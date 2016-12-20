Новый снимок Виктории Бекхэм с ее младшей сестрой Луизой Адамс, опубликованный на днях в Instagram дизайнера, заставил нас задуматься: дети Дэвида и Виктории Бекхэмов удивительно похожи на свою тетю!

1 2 3 ... 10 Виктория Бекхэм с младшей сестрой Луизой Адамс

19 декабря Виктория Бекхэм выложила в свой микроблог милую фотографию с младшей сестрой Луизой, и поклонники дизайнера тут же заметили, насколько мисс Адамс внешне схожа… со своими племянниками, детьми Виктории.

При этом в детстве обе сестры Адамс были похожи друг на друга как близняшки, хотя Луиза младше Виктории на два года, а затем их различия стали сильнее бросаться в глаза. Означает ли это, что Виктория все-таки делала косметические процедуры или даже побывала в кабинете пластического хирурга? Остается только гадать.