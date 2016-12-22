Недавно Иван Ирбис, бывший пиарщик 54-летней Розы Сябитовой, заявил, что самая знаменитая сваха России устроила своей дочери Ксении фиктивную свадьбу с Андреем Снетковым. На днях телеведущая решила ответить на обвинения мужчины и объяснила, что происходит в личной жизни ее дочери.
Иван Ирбис, ставший гостем программы «Говорим и показываем», раскрыл тайну семейных отношений дочери Розы Сябитовой, Ксении. По словам бывшего пиарщика звезды, после свадьбы пара не живет вместе и тщательно старается скрыть этот факт. «Я этого Андрея видел неоднократно. Там никакой любви в глазах. Парень сторонился Ксении. Он приехал в Москву, Роза Сябитова дала ему место в своем бизнесе, квартиру, содержание, машину со словами: «Только Ксению возьмите уже мою в жены наконец». Она же сваха, а дочь никак пристроить не может. Но Андрея с момента свадьбы никто не видел».
Недавно самая знаменитая сваха России решила ответить на обвинения бывшего пиарщика и дала комментарий порталу Dni.ru, где объяснила, что на самом деле происходит в личной жизни ее дочери и рассказала, почему Ирбис распространяет о ней грязные слухи.
«Они все как тараканы на свет полезли, людям не дает покоя мой успех, известность, устроенность в жизни. Вот и строят разные козни. А этому Ирбису, который рассказывает про меня и дочь небылицы, видимо, нужны деньги, вот он и пиарится на моем имени», — говорит Роза. По ее словам, Ксения отлично ладит с Андреем, и в их отношениях все прекрасно и гармонично.
мне во всей этой истории только одну Ксюшку жалко
Пф, и кто-то поверил в этот бред от Розы Сябитовой? Помнится, что роза кричала направо и налево, что ей нужны уже внуки, что дочь чуть ли не сразу будет рожать после свадьбы. Итог? Ни внуков, ни зятя. А был ли мальчик?
я смотрела "давай поженимся" где пришла дочь и зять, так вот, хорошо было видно, что парень действительно влюблен в Ксению! Их перевзгляды, как он ей подмигивал, поддерживал, они мне очень понравились как пара!
Чему завидовать? Внешности? Возрасту?
Классный ответ)) Я всех вас поимела..но это никто не должен знать..вы просто мне завидуете) У Розы хоть полмиллиграмма совести осталось? Деньги конечно ВСЕ...но грамм 20 совести надо оставить.
Чему завидовать? Внешности? Возрасту?
. Самое главное в жизни это деньги и они у нее есть! Повезло ей, и вообще с таким характером и внешностью не понятно как она пробилась..
Как можно завидовать свахе, которая сама не состоит в браке? Только и готова обсуждать чужое материальное положение и всех судить налево-направо?
После передачи "Секрет на миллион" сложилось впечатление, что все Розино бохатство это фикция. И Ксения, показвая свою квартиру говорила: Я тут живу, не мы с мужем, а Я. Похоже одна.
А вообще смешно, как Роза носилась со своей дочкой, прям и красавица она и фигура-то обалденная, а уж про девственность рассказывала на каждом шагу, странно, что кровавую простынь не вывесила. И говорила, что крайний срок выдать её замуж - 23 года, а то потом из-за полового воздержания дочь на стену полезет. Так и выдала её в итоге в 23 года. Совпадение?