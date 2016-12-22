Недавно Иван Ирбис, бывший пиарщик 54-летней Розы Сябитовой, заявил, что самая знаменитая сваха России устроила своей дочери Ксении фиктивную свадьбу с Андреем Снетковым. На днях телеведущая решила ответить на обвинения мужчины и объяснила, что происходит в личной жизни ее дочери.

1 2 3 ... 12 Недавно бывший пиарщик Розы Сябитовой заявил, что сваха организовала своей дочери фиктивную свадьбу

Иван Ирбис, ставший гостем программы «Говорим и показываем», раскрыл тайну семейных отношений дочери Розы Сябитовой, Ксении. По словам бывшего пиарщика звезды, после свадьбы пара не живет вместе и тщательно старается скрыть этот факт. «Я этого Андрея видел неоднократно. Там никакой любви в глазах. Парень сторонился Ксении. Он приехал в Москву, Роза Сябитова дала ему место в своем бизнесе, квартиру, содержание, машину со словами: «Только Ксению возьмите уже мою в жены наконец». Она же сваха, а дочь никак пристроить не может. Но Андрея с момента свадьбы никто не видел».

Недавно самая знаменитая сваха России решила ответить на обвинения бывшего пиарщика и дала комментарий порталу Dni.ru, где объяснила, что на самом деле происходит в личной жизни ее дочери и рассказала, почему Ирбис распространяет о ней грязные слухи.

«Они все как тараканы на свет полезли, людям не дает покоя мой успех, известность, устроенность в жизни. Вот и строят разные козни. А этому Ирбису, который рассказывает про меня и дочь небылицы, видимо, нужны деньги, вот он и пиарится на моем имени», — говорит Роза. По ее словам, Ксения отлично ладит с Андреем, и в их отношениях все прекрасно и гармонично.