Об интересном положении 34-летней Ольги Арнтгольц стало известно только на 9-м месяце беременности, ведь актриса уже давно не выходила в свет и, как водится, предпочитала скрывать свое интересное положение. На днях журналисты выяснили, что звезда телесериала «Офицерские жены» родила мальчика в одной из столичных клиник.
Счастливое событие произошло в жизни Ольги Арнтгольц 21 декабря 2016 года. Актриса театра и кино стала мамой во второй раз. Своему возлюбленному Дмитрию Петруню, который ранее был женат на Ольге Красько, знаменитость родила сына.
Как сообщают журналисты портала Life.ru, малыш с весом 3,5 кг и ростом 52 см появился на свет в одном из лучших столичных роддомов.
Напомним, что о беременности актрисы стало известно только на 9-м месяце. Сама Ольга от комментариев отказывалась и светские мероприятия не посещала. Woman.ru поздравляет актрису и ее избранника с радостным событием!
Кажется только на 3-й фотке Ольга на остальных ее сестра Татьяна
Сестра внешне намного приятней, у Ольги глаза хитрые
поздравляю! помню ее по сериалы Простые Истины и ее сестру!
Сестра внешне намного приятней, у Ольги глаза хитрые