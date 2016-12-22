Об интересном положении 34-летней Ольги Арнтгольц стало известно только на 9-м месяце беременности, ведь актриса уже давно не выходила в свет и, как водится, предпочитала скрывать свое интересное положение. На днях журналисты выяснили, что звезда телесериала «Офицерские жены» родила мальчика в одной из столичных клиник.

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Счастливое событие произошло в жизни Ольги Арнтгольц 21 декабря 2016 года. Актриса театра и кино стала мамой во второй раз. Своему возлюбленному Дмитрию Петруню, который ранее был женат на Ольге Красько, знаменитость родила сына.

Как сообщают журналисты портала Life.ru, малыш с весом 3,5 кг и ростом 52 см появился на свет в одном из лучших столичных роддомов.

Напомним, что о беременности актрисы стало известно только на 9-м месяце. Сама Ольга от комментариев отказывалась и светские мероприятия не посещала. Woman.ru поздравляет актрису и ее избранника с радостным событием!