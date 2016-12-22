15-летний Мэдокс Джоли-Питт устал от бесконечных разбирательств своих родителей по поводу опеки и хочет раз и навсегда положить конец спорам. Западные таблоиды утверждают, что у мальчика есть видео, в котором его приемный отец во время ссор с супругой предстает настоящим домашним тираном.

1 2 3 ... 12 Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет вмешаться в судебное разбирательство родителей

Известно, что старший приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта мечтает стать режиссером. Западные СМИ утверждают, что на протяжении нескольких лет он тренировал свои навыки, тайно снимая на видео… сцены ссор родителей. При этом, как правило, агрессором в этих роликах выступал Брэд.

Напомним, предполагаемым поводом для разрыва знаменитых супругов стал конфликт между Брэдом и Мэдоксом на борту самолета: говорят, актер грубо толкал мальчика, обзывал его и насмехался. «Мэдокс страшно обиделся на отца и встал на сторону своей мамы в судебном процессе. Он давно предлагает ей предъявить снятые им видео в качестве доказательств своей правоты, и она готова пойти на эту крайнюю меру, если Брэд не отступится от разборок, как говорится, по-хорошему», — сообщил инсайдер в интервью порталу Hollywood Life.