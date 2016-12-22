Известно, что старший приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта мечтает стать режиссером. Западные СМИ утверждают, что на протяжении нескольких лет он тренировал свои навыки, тайно снимая на видео… сцены ссор родителей. При этом, как правило, агрессором в этих роликах выступал Брэд.
Напомним, предполагаемым поводом для разрыва знаменитых супругов стал конфликт между Брэдом и Мэдоксом на борту самолета: говорят, актер грубо толкал мальчика, обзывал его и насмехался. «Мэдокс страшно обиделся на отца и встал на сторону своей мамы в судебном процессе. Он давно предлагает ей предъявить снятые им видео в качестве доказательств своей правоты, и она готова пойти на эту крайнюю меру, если Брэд не отступится от разборок, как говорится, по-хорошему», — сообщил инсайдер в интервью порталу Hollywood Life.
Брэду надо забирать родных детей и валить подальше от этой полоумной семейки. Пусть Джоли со своими детьми валандается сколько влезет и учить их дальше гадости творить.
вот для этого они столько детей и набрали? мда уж..если люди несчастливы вместе, сколько бы не было детей, ничего хорошего не выйдет.
бедная Энджи( хорошо что ушла от него
Какой ужас! бедный Брэд! Это же настоящая травля! Грязная игра Джоли, которая даже готова втравить несовершеннолетнего в разборки.
Ну началось в колхозе утро! Снова жалеют Брэдика, ах какой он бедный,несчастный, страдалец! Мучался прям! И дети эти приёмные! Только на развод как ни странно подала именно Джоли, а не мучающийся Брэд. Как-то сомнительно, что Джоли вся такая плохая с приёмными детьми, а Питт святоша просто....
бедная Энджи( хорошо что ушла от него
Думается мне, что Брэд с Джолей стоят друг друга. Он сейчас занял позицию обиженного, оклеветанного папаши. Она старается его полить грязью погуще. Детей еще сюда приплели... И почему нельзя расстаться по-нормальному?
ну вот набрали на свою голову приёмных, теперь те подросли и будут палки в колеса вставлять..Прям куда деваться обиделся он, и нас иной раз лупили в детстве.,чтобы мы не выросли баловнями как они..
бред, ФБР доказало что ничего такого там не было. А пресса сочиняет желтушные статейки
Я хочу увидеть эти записи. Поржать над этим святым семейством всегда приятно. Заодно и над теми, кто бился в истерике от их святости.