С тех пор, как 34-летняя Вера Брежнева вышла замуж за 53-летнего Константина Меладзе, поклонники ждут, когда же пара решится на пополнение в семье. На днях певица дала интервью и подтвердила, что не собирается останавливаться на двух детях и мечтает родить от супруга, но пока, несмотря на многочисленные слухи, она не беременна.

1 2 3 ... 15 Недавно Вера Брежнева дала интервью, в котором призналась, что мечтает стать многодетной матерью

В Сети то и дело ходят слухи о беременности певицы. Достаточно Вере надеть наряд попросторнее, как интернет-пользователи начинают высчитывать, когда же она подарит супругу наследника или наследницу. Однако сама исполнительница до сих пор не подтверждала новости о своем интересном положении.

Однако на днях знаменитость, у которой подрастают две дочери, рассказала порталу Sobesednik.ru о том, что мечтает о большой семье и совсем не против стать многодетной матерью.

«У меня двое детей, и, конечно, останавливаться на этом вопросе я не собираюсь», — говорит Вера. По ее словам, она очень часто слышит о своей предполагаемой беременности, поэтому уже давно перестала читать новости.

Также Брежнева рассказала журналистам об одной из новогодних традиций своей семьи: «У нас огромная семья, поэтому презенты получают только дети! Взрослые друг другу ничего не дарят. А детей, конечно, мы всячески балуем. Каждая мама знает, чем порадовать своего ребенка».