Помните прекрасное выражение «дети — цветы жизни»? И ведь правда, кто освещает и украшает жизнь матери? Однако так считаем мы, обычные люди, а вот звезды шоу-бизнеса еще призадумаются, как распределить верхние строки своих личных рейтингов пристрастий. Карьера, новые проекты, амурные дела, гастроли, шопинг, тусовки, в конце концов... Порой воспитание детей отходит на второй, если не на третий план. Woman.ru провел собственное расследование и выяснил, кто из знаменитостей заслужил титул самой никудышной мамы в этом году.
-
Ким Кардашьян
36-летнюю звезду реалити-шоу Ким Кардашьян трудно назвать образцовой матерью. Кажется, что своих детей она родила скорее по прихоти любимого супруга Канье Уэста, который ну очень хочет быть многодетным отцом. Так или иначе, в 2016-м у знаменитости были заботы куда поважнее, чем воспитание 3-летней Норт и годовалого Сэйнта
На хрупкие плечи звездных матерей ложится масса обязанностей. Мало того, что им приходится воспитывать своих наследников, так еще и находить время на бесконечные съемки, интервью, вечеринки и поездки. Однако кто-то выносит все тяготы с достоинством и блестяще успевает делать все на свете, а кому-то далеко до Юлия Цезаря. Сиенна Миллер, к примеру, так заработалась, что даже не заметила, как ее 4-летняя дочь принесла домой вшей. И это еще цветочки по сравнению с историями в нашей подборке.
Чем уж так плоха как мать Кардашьян? А любимица сайта Ксения, заскучавшая сразу же после родов и порхающая с одной тусовки на другую, лучше?
Кстати, а где собчак? Она должна быть на первом месте в этой подборке!
Чем уж так плоха как мать Кардашьян? А любимица сайта Ксения, заскучавшая сразу же после родов и порхающая с одной тусовки на другую, лучше?
Глядя на дочь Ким с вечно недовольной мордашкой и кучей фоток в инети с ее истериками на улице можно представить что там растет.
я вот тоже сразу про Ксюху подумала
Глядя на дочь Ким с вечно недовольной мордашкой и кучей фоток в инети с ее истериками на улице можно представить что там растет.
Дело не всегда в набалованности или влиянии ролителей. Просто бывают очень впечатлительные и возбудимые детки, которые толпу, публичность, незнакомых людей не переносят категорически... Намучалась так со старшим сыном, считала себя плохой мамой. В итоге перерос, около 5 лет... в 6 стал уже спокойный милый ребенок.
Глядя на дочь Ким с вечно недовольной мордашкой и кучей фоток в инети с ее истериками на улице можно представить что там растет.
Да ребёнка просто затаскали по тусовкам, где толпы народу. Мать явно не особо много времени ей посвящает. Папарацци постоянно трутся рядом, выводят на эмоции. Была же статья, что они творят ради скандальных кадров. Жалко ребёнка. Тут не у каждого взрослого всегда довольное лицо. Что вы хотите от маленькой девочки?
Глядя на дочь Ким с вечно недовольной мордашкой и кучей фоток в инети с ее истериками на улице можно представить что там растет.
Я тоже любила припадки устраивать и мать позорить..ничего выросла нормальная) Это же дети- все перерастут
Не согласна,что Кортни худшая мать.Она очень много уделяет времени детям.Ну сходила развлечься пару раз ,все стала плохой матерью ?!Да и дети у нее истерики вообще не закатывают на публике (как у ким )