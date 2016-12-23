Помните прекрасное выражение «дети — цветы жизни»? И ведь правда, кто освещает и украшает жизнь матери? Однако так считаем мы, обычные люди, а вот звезды шоу-бизнеса еще призадумаются, как распределить верхние строки своих личных рейтингов пристрастий. Карьера, новые проекты, амурные дела, гастроли, шопинг, тусовки, в конце концов... Порой воспитание детей отходит на второй, если не на третий план. Woman.ru провел собственное расследование и выяснил, кто из знаменитостей заслужил титул самой никудышной мамы в этом году.

1 2 3 ... 32 Ким Кардашьян

36-летнюю звезду реалити-шоу Ким Кардашьян трудно назвать образцовой матерью. Кажется, что своих детей она родила скорее по прихоти любимого супруга Канье Уэста, который ну очень хочет быть многодетным отцом. Так или иначе, в 2016-м у знаменитости были заботы куда поважнее, чем воспитание 3-летней Норт и годовалого Сэйнта

На хрупкие плечи звездных матерей ложится масса обязанностей. Мало того, что им приходится воспитывать своих наследников, так еще и находить время на бесконечные съемки, интервью, вечеринки и поездки. Однако кто-то выносит все тяготы с достоинством и блестяще успевает делать все на свете, а кому-то далеко до Юлия Цезаря. Сиенна Миллер, к примеру, так заработалась, что даже не заметила, как ее 4-летняя дочь принесла домой вшей. И это еще цветочки по сравнению с историями в нашей подборке.