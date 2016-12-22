22 декабря Ани Лорак поделилась с фолловерами в Instagram новыми семейными кадрами. На свежих фото певица запечатлена вместе с 5-летней дочкой Софией и мужем Муратом во время семейного обеда. Мнения фолловеров по поводу этого снимка разделились: кто-то умилился и попросил артистку чаще публиковать подобные посты, а кто-то отметил, что звезда и ее супруг почему-то выглядят слишком уставшими.

1 2 3 ... 13 На новом фото Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак выглядят не лучшим образом. Зато их дочь София способна очаровать любого, кто посмотрит на кадр

Новое семейное фото в блоге Ани Лорак собрало в 2 раза больше «лайков» и комментариев, чем все остальные посты. Снимок и правда получился очень трогательным, но в обсуждении некоторые из подписчиков поп-исполнительницы отметили, что к концу года как сама артистка, так и ее муж выглядят не лучшим образом.

Зато дочка пары, 5-летняя София, с каждым годом становится все очаровательнее и уверенно завоевывает сердца поклонников своей мамы. Ани в своих интервью неоднократно говорила, что ее малышка любит находиться в центре всеобщего внимания. И то, как уверенно девочка позирует для семейного портрета, лишь подтверждает слова знаменитости!