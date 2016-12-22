Новое семейное фото в блоге Ани Лорак собрало в 2 раза больше «лайков» и комментариев, чем все остальные посты. Снимок и правда получился очень трогательным, но в обсуждении некоторые из подписчиков поп-исполнительницы отметили, что к концу года как сама артистка, так и ее муж выглядят не лучшим образом.
Зато дочка пары, 5-летняя София, с каждым годом становится все очаровательнее и уверенно завоевывает сердца поклонников своей мамы. Ани в своих интервью неоднократно говорила, что ее малышка любит находиться в центре всеобщего внимания. И то, как уверенно девочка позирует для семейного портрета, лишь подтверждает слова знаменитости!
Если честно, то на всех фото она уставшая.. То ли работы много, то ли неполадки в семье... А так-красивая семья!