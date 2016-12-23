На днях дочь 33-летней Ксении Бородиной и 36-летнего Курбана Омарова отпраздновала свой день рождения. Счастливая мама весь день делилась фотографиями с торжественного мероприятия со своими подписчиками. Однако лица малышки так и не показала.

1 2 3 ... 13 Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали первый день рождения дочери Теи

В семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова 22 декабря произошло радостное событие, их общей дочери Теоне исполнился первый годик. Конечно же, счастливая мама весь день принимала поздравления в своем Instagram и с удовольствием делилась с подписчиками подробностями приготовления к сказочному празднику для малышки.

«Мы с папой тебя очень любим, братик и сестренка тебя обожают, радуй нас каждый день, мы готовы тебе подчиняться и дальше (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — написала в Ксения в микроблоге.

Конечно, особенной радостью для маленькой Теи наверняка стал огромный розовый торт, украшенный зайчиками. Сама телеведущая поведала своим поклонникам, что ее дочь веселилась наравне со всеми и вела себя прекрасно: «Она конечно у нас герой, ни одной слезинки , тусовалась со всеми детьми наровне».