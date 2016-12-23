На днях дочь 33-летней Ксении Бородиной и 36-летнего Курбана Омарова отпраздновала свой день рождения. Счастливая мама весь день делилась фотографиями с торжественного мероприятия со своими подписчиками. Однако лица малышки так и не показала.
В семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова 22 декабря произошло радостное событие, их общей дочери Теоне исполнился первый годик. Конечно же, счастливая мама весь день принимала поздравления в своем Instagram и с удовольствием делилась с подписчиками подробностями приготовления к сказочному празднику для малышки.
«Мы с папой тебя очень любим, братик и сестренка тебя обожают, радуй нас каждый день, мы готовы тебе подчиняться и дальше (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — написала в Ксения в микроблоге.
Конечно, особенной радостью для маленькой Теи наверняка стал огромный розовый торт, украшенный зайчиками. Сама телеведущая поведала своим поклонникам, что ее дочь веселилась наравне со всеми и вела себя прекрасно: «Она конечно у нас герой, ни одной слезинки , тусовалась со всеми детьми наровне».
Какая из мамаш, привела ребенка на праздник в спортивном костюме Adidac...
А как же Оля?
посмотрела я в ИГ Агибаловой Ритки сие торжество...жуть..))) весь праздник народ тупо фоткается...они туда ради фоток только и пришли походу...мир сошел с ума...(((( ))))
У Теоны, скорее всего, очень красивая и необычная внешность - муж Ксении уже неоднократно упоминал, что у дочери голубые глаза. В сочетании с "южной" внешностью от обоих родителей это, наверное, выгляди потрясающе. Сейчас не показывает, потому что, какой бы ни оказалась Теона, все равно найдутся люди, способные на равных, как будто свою ровесницу, раскритиковать годовалого ребенка. Старшую девочку Ксении в свое время даже оскорбляли, хотя Маруся выглядит просто очаровательно внешне, и даже по взгляду видно, что добрый и не по годам мудрый ребенок.
Какая из мамаш, привела ребенка на праздник в спортивном костюме Adidac...
Какая семья хорошая. А говорили, скоро все равно разведутся. Хотя я бы не смогла после измены... Даже ради своей дочки не смогла бы, не такой я человек.
а где Жужа дочь свою "потеряла"?
""Дочь отпраздновала свой день рождения..."" Она хоть знает об этом?! И зачем ей писать поздравление в Инсту?! Уже есть Айфон?! Умеет читать?!
Кто-нибудь ест эти торты? И для кого имя ребенка написано латинскими буквами?
Кто-нибудь ест эти торты? И для кого имя ребенка написано латинскими буквами?