Брэд Питт обвинил свою бывшую супругу Анджелину Джоли в отсутствии самоконтроля и игнорировании интересов их шестерых детей (проще говоря, Брэд считает Энджи плохой матерью). Актер хочет, чтобы все сведения о душевном состоянии малышей Мэдокса, Пакса, Захары, Шайло, Нокса и Вивьен были официально засекречены. Об этом адвокаты Питта сообщили в официальном обращении к прессе.
«Анджелина упорно нарушает даже общепринятые правила поведения в суде по поводу опеки над детьми. У нее словно нет тормозов! Она готова отдать малышей на откуп жадным до сенсации журналистам и поклонникам: например, Анджелина не скрывает имена психотерапевтов, которые работают с нашими детьми», — говорится в заявлении.
вот тебе и идеальные пары и семьи.
вот тебе и идеальные пары и семьи.
Что у них там происходит, раз уже всем детям потребовались психотерапевты???
Жил бы себе с Энистон, тихо, спокойно, может и ребеночка родили бы. Нет сам захотел себе кучу проблем, вот пусть и решает. Все мужчины одинаковы, независимо от статуса. Думают не мозгами.
Жил бы себе с Энистон, тихо, спокойно, может и ребеночка родили бы. Нет сам захотел себе кучу проблем, вот пусть и решает. Все мужчины одинаковы, независимо от статуса. Думают не мозгами.
У меня мама такая))) 5 браков только официально, до улыбки и хихиканье, после все или сбегали, прекратив общение, или спивались, или в депрессию надолго. Я не вмешиваюсь, но по жизни очень не доверяю людям всегда и долго сближаюсь.
Что у них там происходит, раз уже всем детям потребовались психотерапевты???
Ну она вряд ли поначалу свои закидоны на стол выкладывала. Вы просто не встречали таких людей, наверное, эгоцентриков с манией величия на границе психопатии. Они очень улыбчивые, нежные и пушистые к выбранному.