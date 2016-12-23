53-летний Брэд Питт через своих адвокатов сделал новое официальное заявление по поводу развода с 41-летней Анджелиной Джоли. Он отметил, что судебные документы, касающиеся состояния их шестерых детей, должны быть засекречены.

Брэд Питт обвинил свою бывшую супругу Анджелину Джоли в отсутствии самоконтроля и игнорировании интересов их шестерых детей (проще говоря, Брэд считает Энджи плохой матерью). Актер хочет, чтобы все сведения о душевном состоянии малышей Мэдокса, Пакса, Захары, Шайло, Нокса и Вивьен были официально засекречены. Об этом адвокаты Питта сообщили в официальном обращении к прессе.

«Анджелина упорно нарушает даже общепринятые правила поведения в суде по поводу опеки над детьми. У нее словно нет тормозов! Она готова отдать малышей на откуп жадным до сенсации журналистам и поклонникам: например, Анджелина не скрывает имена психотерапевтов, которые работают с нашими детьми», — говорится в заявлении.