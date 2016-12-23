На днях 49-летняя Рената Литвинова устроила собственный творческий вечер, где рассказала многое о своей карьере и личной жизни. Так, актриса поведала о воспитании 15-летней дочери Ульяны и объяснила, почему не собирается оставлять ей никакого наследства.

1 2 3 ... 14 Рената Литвинова заявила, что не собирается оставлять наследство своей дочери Ульяне

Рената Литвинова — одна из самых интересных и загадочных женщин отечественного кинематографа уже давно посвящает свое время не только участию в фильмах, но и воспитанию своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского.

На днях у актрисы прошел творческий вечер, где она затронула массу самых интересных тем и ответила на многие вопросы о своей карьере и личной жизни. Конечно, знаменитость не стала обходить стороной и детскую тему.

«Дети должны быть стойкими, не должны прятаться за ваши спины. Я даже сказала Ульяне (я хочу подчеркнуть), что я не буду тебе оставлять никакого наследства. Хорошо, у тебя будет образование, мои платья, мои эти штуки-дрюки. Но все деньги ты должна сама себе заработать», — цитирует Ренату Woman's Day.

Литвинова добавляет, что не собирается принимать участие в актерской карьере дочери и снимает ее, только когда ей нужен «бесплатный ребенок». Актриса выступает резко против того, чтобы навязывать своей дочери какую-либо стезю и считает, что девочка должна выбрать сама.