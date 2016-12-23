На днях 49-летняя Рената Литвинова устроила собственный творческий вечер, где рассказала многое о своей карьере и личной жизни. Так, актриса поведала о воспитании 15-летней дочери Ульяны и объяснила, почему не собирается оставлять ей никакого наследства.
Рената Литвинова — одна из самых интересных и загадочных женщин отечественного кинематографа уже давно посвящает свое время не только участию в фильмах, но и воспитанию своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского.
На днях у актрисы прошел творческий вечер, где она затронула массу самых интересных тем и ответила на многие вопросы о своей карьере и личной жизни. Конечно, знаменитость не стала обходить стороной и детскую тему.
«Дети должны быть стойкими, не должны прятаться за ваши спины. Я даже сказала Ульяне (я хочу подчеркнуть), что я не буду тебе оставлять никакого наследства. Хорошо, у тебя будет образование, мои платья, мои эти штуки-дрюки. Но все деньги ты должна сама себе заработать», — цитирует Ренату Woman's Day.
Литвинова добавляет, что не собирается принимать участие в актерской карьере дочери и снимает ее, только когда ей нужен «бесплатный ребенок». Актриса выступает резко против того, чтобы навязывать своей дочери какую-либо стезю и считает, что девочка должна выбрать сама.
под "штуки-дрюки" она подразумевает квартиры-дачи-машины видимо
я с такой позицией согласна только в том случае, если ребенок бестолочь растет...а если бы я видела, что для моего дитя это только стартовая площадка, и мой "капитал" он только приумножит, то зачем лишать? С собой же на тот свет не заберешь, а раздать бедным ...зачем?...
я с такой позицией согласна только в том случае, если ребенок бестолочь растет...а если бы я видела, что для моего дитя это только стартовая площадка, и мой "капитал" он только приумножит, то зачем лишать? С собой же на тот свет не заберешь, а раздать бедным ...зачем?...
очень волнующая, харизматичная интересная женщина, умеющая себя подать, заинтересовать и увлечь
Конечно,в итоге все дочери оставит. Кому же еще? Но сейчас Рената все правильно делает,учит дочь рассчитывать только на себя и не растит из нее избалованную девчонку,которой мама карьеру с работы принесла,как поступают многие из наших музыкантов,певцов и актеров. За примерами далеко ходить не надо. ))) и этот лишний раз доказывает,что Литвинова очень умная и дальновидная женщина.
Если воспитывать ребёнка с детства, как самостоятельную личность, можно и наследство не оставлять. Сам справиться. А если строго регулировать, подавлять ребёнка, осуществлять только родительские желания и мечты (хочет на борьбу, а его/ее на танцы отправляют, желание спортом заниматься, а ролители в музыкальную школу, родители решают, в какой вуз поступить) в таком случае деткам очень трудно сориентироваться в жизни. Надеюсь, у Ренаты с Ульяной такой проблемы нет.
под "штуки-дрюки" она подразумевает квартиры-дачи-машины видимо