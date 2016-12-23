Личная жизнь 33-летнего Сергея Лазарева уже давно является тайной для его поклонников. Однако недавно папарацци поймали певца выходящим из одного из московских храмов. Артист за руку вел 2-летнего ребенка. Выяснилось, что маленький мальчик — сын знаменитости, о котором он молчал более двух лет.
На днях журналисты выяснили, что Сергей Лазарев более двух лет скрывал от общества, что два с половиной года назад стал папой. Папарацци запечатлели артиста во время посещения одного из московских храмов. Рядом с певцом находилась его мама и 2-летний сын, который держал артиста за руку.
Журналисты портала Life.ru выяснили, что это сын Сергея, и его зовут Никита.
«Это моя личная жизнь, которую я бы не хотел предавать огласке», — рассказал Лазарев. Впрочем, певец подтвердил, что два года назад у него действительно родился сын, которого он скрывал от всех. Также Сергей отказался давать комментарии по поводу женщины, подарившей ему наследника.
Суррогатная женщина небось опять!
Ну и правильно. Не пиарился за счёт собственного ребенка. Работает, в сплетни не лезет, живет полной жизнью. Молодец!
Суррогатная опять
Крестный сын
Суррогатная женщина небось опять!
а где фото сына?
надо кому то оставлять миллионы..недвигу...а т.к подходящей во всех смыслах бабы может и не найтись (как правило так и бывает ибо много нюансов..) то прибегают к суррогатке....потому и молчат о личности матери ибо ее (личности) просто нет...
Мне не очень нравится творчество Лазарева, но его закрытость в личной жизни достойна восхищения. Многие любой ценой хотят напомнить о себе, часто за счет своих детей. Лазарев же знаменит только творчеством. Может быть он однолюб или не смог найти достойную девушку.
Не обязательно сур мама. может когда-то легкий, не навязчивый флирт, и не обязывающие отношения обернулись "сюрпризом")) зачем об этом ему трепаться журналистам.
Да племянник это его. А так, у него ещё и "дочь" есть, 13 лет вроде.