Личная жизнь 33-летнего Сергея Лазарева уже давно является тайной для его поклонников. Однако недавно папарацци поймали певца выходящим из одного из московских храмов. Артист за руку вел 2-летнего ребенка. Выяснилось, что маленький мальчик — сын знаменитости, о котором он молчал более двух лет.

1 2 3 ... 14 Сергей Лазарев подтвердил, что более двух лет скрывал от всех своего сына

На днях журналисты выяснили, что Сергей Лазарев более двух лет скрывал от общества, что два с половиной года назад стал папой. Папарацци запечатлели артиста во время посещения одного из московских храмов. Рядом с певцом находилась его мама и 2-летний сын, который держал артиста за руку.

Журналисты портала Life.ru выяснили, что это сын Сергея, и его зовут Никита.

«Это моя личная жизнь, которую я бы не хотел предавать огласке», — рассказал Лазарев. Впрочем, певец подтвердил, что два года назад у него действительно родился сын, которого он скрывал от всех. Также Сергей отказался давать комментарии по поводу женщины, подарившей ему наследника.