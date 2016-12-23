22 декабря королевская семья Монако представила публике яркие снимки из новогодней фотосессии. В съемке приняли участие не только 58-летний князь Альбер и его супруга, 38-летняя княгиня Шарлин, но и их дети, двухлетние близнецы — Жак и Габриэлла.

1 2 3 ... 15 Князь и княгиня Монако и их двухлетние дети приняли участие в рождественской фотосессии

В конце декабря по давней традиции королевские семьи из Европы радуют публику рождественскими открытками — монархи из Монако не стали исключением. На днях на их официальной странице в Facebook появились кадры из рождественской фотосессии, в которой приняли участие юный наследник престола Жак и его сестра Габриэлла.

Малыши вместе с родителями позировали фотографу Ванессе фон Зитцевиц возле елки, украшенной красными и золотыми шарами.

Для фотосессии княгиня Шарлин выбрала золотое платье Ralph Lauren и классические туфли-лодочки Jimmy Choo, а 2-летняя Габриэлла фотографировалась в атласном красном платье.

По словам инсайдера, который присутствовал на съемке, семья отлично провела время. «Пока дети играли с декорациями, заботливый отец Альбер фотографировал их для личного архива. Габриэлла и Жак задали атмосферу праздника во время фотосессии», — поделился анонимный источник с журналом People.