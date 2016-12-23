В конце декабря по давней традиции королевские семьи из Европы радуют публику рождественскими открытками — монархи из Монако не стали исключением. На днях на их официальной странице в Facebook появились кадры из рождественской фотосессии, в которой приняли участие юный наследник престола Жак и его сестра Габриэлла.
Для фотосессии княгиня Шарлин выбрала золотое платье Ralph Lauren и классические туфли-лодочки Jimmy Choo, а 2-летняя Габриэлла фотографировалась в атласном красном платье.
По словам инсайдера, который присутствовал на съемке, семья отлично провела время. «Пока дети играли с декорациями, заботливый отец Альбер фотографировал их для личного архива. Габриэлла и Жак задали атмосферу праздника во время фотосессии», — поделился анонимный источник с журналом People.
Какой-то у них мальчик медлительный. Девочка шустрее видно.
Очень красивая княгиня Шарлин. Лицо такое спокойное, поведение степенное, не суетливое. Настоящая монаршая особа. Дети симпатичные.
Хорошенькие такие малыши. Мне кажется, что девочка похожа больше на Альбера, а мальчик на маму. У княгини красивейшее платье на последн. фото!
Шарлин - просто безупречная красотка!
Шарлен такая приятная женщина. Дети хорошенькие.
Очень странная семья, холодом таким веет...
У Шарлин такая тоска в глазах...
Шарлин такая красавица, глаз не оторвать.
Сыночек на маму похож, а доченька на некрасивого отца. Шарлин красивейшая женщина.
Шарлин - просто безупречная красотка!