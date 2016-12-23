Певица Слава у себя в Instagram опубликовала свежий снимок с дочерью Тоней. На фото малышка позирует на фоне елки в короне, как у принцессы. Фолловеров умилил трогательный домашний кадр: за 2 часа он собрал почти 3, 5 тысячи «лайков».

1 2 3 ... 15 Певица Слава опубликовала у себя в блоге прелестный кадр с дочерью Антониной

Младшая дочь певицы Славы давно завоевала сердца поклонников своей мамы. Очаровательная малышка с ангельской внешностью очень нравится подписчикам артистки в Instagram: фотографии с ней фолловеры звезды «лайкают» особенно активно.

На свежем кадре, опубликованном знаменитостью 23 декабря, девочка запечатлена во время домашнего завтрака. Ее голову украшает серебристая корона, а на фоне виднеется наряженная елка с мерцающей гирляндой. Интернет-пользователи написали множество умиленных комментариев к этому посту и попросили Славу почаще делиться подобными снимками.