23.12.2016
Певица Слава у себя в Instagram опубликовала свежий снимок с дочерью Тоней. На фото малышка позирует на фоне елки в короне, как у принцессы. Фолловеров умилил трогательный домашний кадр: за 2 часа он собрал почти 3, 5 тысячи «лайков».
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    Певица Слава опубликовала у себя в блоге прелестный кадр с дочерью Антониной

Младшая дочь певицы Славы давно завоевала сердца поклонников своей мамы. Очаровательная малышка с ангельской внешностью очень нравится подписчикам артистки в Instagram: фотографии с ней фолловеры звезды «лайкают» особенно активно.

На свежем кадре, опубликованном знаменитостью 23 декабря, девочка запечатлена во время домашнего завтрака. Ее голову украшает серебристая корона, а на фоне виднеется наряженная елка с мерцающей гирляндой. Интернет-пользователи написали множество умиленных комментариев к этому посту и попросили Славу почаще делиться подобными  снимками.

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