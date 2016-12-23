Младшая дочь певицы Славы давно завоевала сердца поклонников своей мамы. Очаровательная малышка с ангельской внешностью очень нравится подписчикам артистки в Instagram: фотографии с ней фолловеры звезды «лайкают» особенно активно.
На свежем кадре, опубликованном знаменитостью 23 декабря, девочка запечатлена во время домашнего завтрака. Ее голову украшает серебристая корона, а на фоне виднеется наряженная елка с мерцающей гирляндой. Интернет-пользователи написали множество умиленных комментариев к этому посту и попросили Славу почаще делиться подобными снимками.
Насколько он старше ее? Совсем не смотрятся вместе...
Забавно, у нее дочки как под копирку с нее) Мило смотрятся, особенно на 8 фото.
Фактического мужа? Это теперь так называется)))
Фактического мужа? Это теперь так называется)))
А что это значит?!
Слава-огонь!!!
Прикольная такая, на маму похожа.
Какие красивые у нее дочки! Прелесть, да и Слава сама огонь-баба! Стала последнее время замечать, что у действительно хороших, симпатичных людей всегда прелестные, хорошенькие дети. Теперь проверяю свою теорию - пока все сходится
Фууу самая мужланистая баба на сцене